https://sputnikarabic.ae/20231016/حزب-الله-يعلن-قصف-5-مواقع-إسرائيلية-جديدة-والجيش-الإسرائيلي-يرد-1082069808.html

"حزب الله" يعلن قصف 5 مواقع إسرائيلية جديدة... والجيش الإسرائيلي يرد

"حزب الله" يعلن قصف 5 مواقع إسرائيلية جديدة... والجيش الإسرائيلي يرد

أعلن "حزب الله" اللبناني، اليوم الاثنين، قصف 5 مواقع إسرائيلية جديدة على الحدود اللبنانية. 16.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-16T14:47+0000

2023-10-16T14:47+0000

2023-10-16T14:47+0000

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وقال "حزب الله"، في بيان له، إن "مجاهدي المقاومة الإسلامية استهدفوا خمسة مواقع إسرائيلية، وهي: ‏موقع مسكاف عام، خربة المنارة، هرمون، موقع ريشا وموقع رامية، بالأسلحة المباشرة وحققوا ‏فيها إصابات مؤكدة".من جهته، قال الجيش الإسرائيلي، إن "قواته على الحدود اللبنانية تعرضت لإطلاق نار من لبنان وقامت المدفعية بالقصف على مصدر إطلاق النار".وأعلن الجيش اللبناني، في وقت سابق اليوم، أنه عثر على 20 منصة لإطلاق الصواريخ جنوبي لبنان.وذكر، في بيان له، أنه "بعد عملية مسح وتفتيش للمناطق الحدودية، عثرت وحدة من الجيش على 20 منصة إطلاق صواريخ، 4 منها تحمل صواريخ معدة للإطلاق في خراج بلدتي القليلة والشعيتية، وعملت الوحدات المختصة على تفكيكها".يشار إلى أن حدود إسرائيل مع كل من سوريا ولبنان، تشهد حالة من تزايد التوتر بالتزامن مع الحرب المستمرة، لليوم التاسع على التوالي، بين إسرائيل وحركة "حماس" الفلسطينية في قطاع غزة المحاصر.وأعلن الجيش الإسرائيلي، أمس الأحد، عزلا كاملا لمسافة 4 كيلو متر مع الحدود اللبنانية وحظر الحركة فيها، وذلك بعد إجراء عملية تقييم للوضع الأمني في المنطقة الشمالية الإسرائيلية.ونشر "حزب الله"، السبت الماضي، فيديو يوثق هجمات أطلقها تجاه عدد من المواقع الإسرائيلية في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة، بالصواريخ الموجهة وقذائف الهاون‎، مشيرا إلى أن "الهجمات استهدفت مواقع في "الرادار" و"رويسات العلم" و"السماقة" و"زبدين" و"رمثا"، وحققت إصابات دقيقة ومباشرة".فيما صرّح الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، بأن "وضع المقاومة اليوم ممتاز، وجميع السيناريوهات جاهزة بالكامل"، وذلك بالتوازي مع ما أعلنه الحزب، مساء ذات اليوم، عن مقتل أحد عناصره في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي، ما يرفع عدد قتلى الحزب منذ بدء عملية "طوفان الأقصى" إلى 4.وأعلن القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، محمد الضيف، يوم السبت 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية".وقال الضيف في بيان: "الضربة الأولى والتي استهدفت مواقع العدو ومطاراته وتحصيناته العسكرية قد تجاوزت 5 آلاف صاروخ وقذيفة".وأعلن بعدها الجيش الإسرائيلي بدء عملية "السيوف الحديدية"، وشن غارات قوية على قطاع غزة، بالإضافة إلى اشتباكات مع مقاتلي "حماس" داخل المستوطنات.وتمكنت حركة "حماس" من أسر عدد غير معروف من الإسرائيليين بينهم جنود وضباط، والعودة بهم إلى قطاع غزة، فيما أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يوم الأحد الماضي، أن "المجلس الوزاري الأمني المصغر (الكابينيت)، صادق رسميًا على بدء الحرب على قطاع غزة".بينما أفادت القناة "12" الإسرائيلية، بأنه "تم إطلاق آلاف الصواريخ على إسرائيل، فيما تسلل عشرات الإرهابيين إلى الأراضي الإسرائيلية"، بينما تشن الطائرات الإسرائيلية غارات عنيفة على مواقع "حماس" في قطاع غزة.

https://sputnikarabic.ae/20231016/نتنياهو-يوجه-رسالة-إلى-إيران-وحزب-الله-ويتعهد-بـسحق-حماس-1082067084.html

https://sputnikarabic.ae/20231015/الجيش-الإسرائيلي-يهاجم-مواقع-عسكرية-لـحزب-الله-في-لبنان-1082036563.html

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