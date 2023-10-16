https://sputnikarabic.ae/20231016/خبير-إيران-تدعم-المقاومة-والشعب-الفلسطيني-وهي-على-تواصل-مستمر-مع-قيادات-حماس--1082067815.html

خبير: إيران تدعم المقاومة والشعب الفلسطيني وهي على تواصل مستمر مع قيادات "حماس"

خبير: إيران تدعم المقاومة والشعب الفلسطيني وهي على تواصل مستمر مع قيادات "حماس"

ناقشنا في حلقة اليوم من "شؤون عسكرية" عبر أثير إذاعة "سبوتنيك" في موسكو، مواضيع مهمة مع خبراء عسكريين ومختصين بالعلاقات الدولية. 16.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-16T14:04+0000

2023-10-16T14:04+0000

2023-10-16T14:04+0000

راديو

شؤون عسكرية

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خبير: إيران تدعم المقاومة والشعب الفلسطيني وهي على تواصل مستمر مع قيادات حماس خبير: إيران تدعم المقاومة والشعب الفلسطيني وهي على تواصل مستمر مع قيادات حماس

يستمر القصف الإسرائيلي العنيف للقطاع في ظل ترقب هجوم بري واسع على غزة قد تقدم عليه إسرائيل. حول تطور الأوضاع في غزة وعمَّ إذا كانت إسرائيل سترضخ للتحذيرات الدولية من التهجير القسري للفلسطينيين تحدث لبرنامجنا الخبير بالشأن الفلسطيني الإسرائيلي الأستاذ عادل الزعنون: في مصر عقد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اجتماعا عاجلا لمجلس الأمن القومي تناول استعراض تطورات الأوضاع الإقليمية، خاصة ما يتعلق بتطورات التصعيد العسكري في قطاع غزة. حول موقف مصر من الحرب الدائرة في فلسطين تحدث لنا الخبير العسكري الاستراتيجي العميد حسن حناوي: وكانت البعثة الإيرانية في الأمم المتحدة أعلنت، أنه في حال لم توقف إسرائيل "الإبادة الجماعية"، فمن الممكن أن يخرج الوضع عن السيطرة. عن هذا قال الخبير بالشؤون الاقليمية الأستاذ علي بن مسعود المعشني:وفي السياق نفسه التقى وزير الخارجية الإيراني، أمير عبد اللهيان، برئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" الفلسطينية، ‏إسماعيل هنية، في العاصمة القطرية الدوحة.‏ للحديث أكثر عن هذا اللقاء تحدث الخبير بالشأن الإيراني الدكتور صالح القزويني:خبير: "آزوف" حلم مضى وعليهم اليوم أن يدافعوا عن الخط الذي يمكن أن يوصل القوات الروسية إلى أوديساوفي الملف الأوكراني.. أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، أن الولايات المتحدة ستستمر بدعم أوكرانيا وبنفس الوقت ستدعم إسرائيل بكل ما يلزمها. حول هذا تحدث رئيس مركز التعاون الروسي العربي والخبير بالشأن الروسي الدكتور وضاح الجندي:التفاصيل في الملف الصوتي...

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2023

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سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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