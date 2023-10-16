https://sputnikarabic.ae/20231016/خبير-إيران-تدعم-المقاومة-والشعب-الفلسطيني-وهي-على-تواصل-مستمر-مع-قيادات-حماس--1082067815.html
خبير: إيران تدعم المقاومة والشعب الفلسطيني وهي على تواصل مستمر مع قيادات "حماس"
خبير: إيران تدعم المقاومة والشعب الفلسطيني وهي على تواصل مستمر مع قيادات "حماس"
ناقشنا في حلقة اليوم من "شؤون عسكرية" عبر أثير إذاعة "سبوتنيك" في موسكو، مواضيع مهمة مع خبراء عسكريين ومختصين بالعلاقات الدولية. 16.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-16T14:04+0000
2023-10-16T14:04+0000
2023-10-16T14:04+0000
راديو
شؤون عسكرية
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خبير: إيران تدعم المقاومة والشعب الفلسطيني وهي على تواصل مستمر مع قيادات حماس
خبير: إيران تدعم المقاومة والشعب الفلسطيني وهي على تواصل مستمر مع قيادات حماس
يستمر القصف الإسرائيلي العنيف للقطاع في ظل ترقب هجوم بري واسع على غزة قد تقدم عليه إسرائيل. حول تطور الأوضاع في غزة وعمَّ إذا كانت إسرائيل سترضخ للتحذيرات الدولية من التهجير القسري للفلسطينيين تحدث لبرنامجنا الخبير بالشأن الفلسطيني الإسرائيلي الأستاذ عادل الزعنون: في مصر عقد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اجتماعا عاجلا لمجلس الأمن القومي تناول استعراض تطورات الأوضاع الإقليمية، خاصة ما يتعلق بتطورات التصعيد العسكري في قطاع غزة. حول موقف مصر من الحرب الدائرة في فلسطين تحدث لنا الخبير العسكري الاستراتيجي العميد حسن حناوي: وكانت البعثة الإيرانية في الأمم المتحدة أعلنت، أنه في حال لم توقف إسرائيل "الإبادة الجماعية"، فمن الممكن أن يخرج الوضع عن السيطرة. عن هذا قال الخبير بالشؤون الاقليمية الأستاذ علي بن مسعود المعشني:وفي السياق نفسه التقى وزير الخارجية الإيراني، أمير عبد اللهيان، برئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" الفلسطينية، إسماعيل هنية، في العاصمة القطرية الدوحة. للحديث أكثر عن هذا اللقاء تحدث الخبير بالشأن الإيراني الدكتور صالح القزويني:خبير: "آزوف" حلم مضى وعليهم اليوم أن يدافعوا عن الخط الذي يمكن أن يوصل القوات الروسية إلى أوديساوفي الملف الأوكراني.. أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، أن الولايات المتحدة ستستمر بدعم أوكرانيا وبنفس الوقت ستدعم إسرائيل بكل ما يلزمها. حول هذا تحدث رئيس مركز التعاون الروسي العربي والخبير بالشأن الروسي الدكتور وضاح الجندي:التفاصيل في الملف الصوتي...
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محمد جمعة
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محمد جمعة
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
محمد جمعة
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/02/1053479841_0:0:1300:1300_100x100_80_0_0_71613a268900705e949b78b565b5fb9e.jpg
شؤون عسكرية, аудио
خبير: إيران تدعم المقاومة والشعب الفلسطيني وهي على تواصل مستمر مع قيادات "حماس"
تابعنا عبر
محمد جمعة
معد ومقدم برنامج في إذاعة "سبوتنيك"
ناقشنا في حلقة اليوم من "شؤون عسكرية" عبر أثير إذاعة "سبوتنيك" في موسكو، مواضيع مهمة مع خبراء عسكريين ومختصين بالعلاقات الدولية.
يستمر القصف الإسرائيلي العنيف للقطاع في ظل ترقب هجوم بري واسع على غزة قد تقدم عليه إسرائيل. حول تطور الأوضاع في غزة وعمَّ إذا كانت إسرائيل سترضخ للتحذيرات الدولية من التهجير القسري للفلسطينيين تحدث لبرنامجنا الخبير بالشأن الفلسطيني الإسرائيلي الأستاذ عادل الزعنون:
"في النهاية ستوافق إسرائيل على فتح معبر آمن وإدخال المساعدات لأن الضغوطات كبيرة جدا وبالنسبة للأسرى فـإسرائيل تعتبر نفسها تعرضت لشيء خارج المألوف، لذلك هي غير مهتمة بالأسرى كما يبدو الآن".
في مصر عقد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اجتماعا عاجلا لمجلس الأمن القومي تناول استعراض تطورات الأوضاع الإقليمية، خاصة ما يتعلق بتطورات التصعيد العسكري في قطاع غزة. حول موقف مصر من الحرب الدائرة في فلسطين تحدث لنا الخبير العسكري الاستراتيجي العميد حسن حناوي:
"دول البترول وعلى رأسها السعودية والدول التي لها علاقات مع إسرائيل كالإمارات والبحرين والمغرب تستطيع تضغط على إسرائيل لإيقاف هذه المذبحة التي تحصل في غزة، أمَّا بالنسبة لإدخال شاحنات المساعدة الإنسانية إلى غزة فيجب أن يكون بالعقل وليس بالقوة".
وكانت البعثة الإيرانية في الأمم المتحدة أعلنت، أنه في حال لم توقف إسرائيل "الإبادة الجماعية"، فمن الممكن أن يخرج الوضع عن السيطرة. عن هذا قال الخبير بالشؤون الاقليمية الأستاذ علي بن مسعود المعشني:
"بذريعة إنقاذ غزة تجري الآن مساع حميمة من أمريكا والغرب لإنقاذ إسرائيل، المنطقة أساسا في احتقان ولكن هم الآن في مأزق حقيقي يستغيثون تحت عنوان إنقاذ غزة والموقف الإنساني من غزة، ولكن الحقيقة هو إنقاذ ما يسمى بإسرائيل".
وفي السياق نفسه التقى وزير الخارجية الإيراني، أمير عبد اللهيان، برئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" الفلسطينية، إسماعيل هنية، في العاصمة القطرية الدوحة. للحديث أكثر عن هذا اللقاء تحدث الخبير بالشأن الإيراني الدكتور صالح القزويني:
"إيران تستقرئ الخطوات التي يمكن القيام بها من أجل وقف العدوان الإسرائيلي والمجازر الإسرائيلية في غزة، وإيران بلا أي شك تدعم المقاومة الفلسطينية والشعب الفلسطيني وهي على تواصل مستمر مع قيادات حماس".
خبير: "آزوف" حلم مضى وعليهم اليوم أن يدافعوا عن الخط الذي يمكن أن يوصل القوات الروسية إلى أوديسا
وفي الملف الأوكراني.. أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، أن الولايات المتحدة ستستمر بدعم أوكرانيا وبنفس الوقت ستدعم إسرائيل بكل ما يلزمها. حول هذا تحدث رئيس مركز التعاون الروسي العربي والخبير بالشأن الروسي الدكتور وضاح الجندي:
"آزوف حلم مضى وعليهم اليوم أن يدافعوا عن الخط الذي يمكن أن يوصل القوات الروسية إلى أوديسا وبالتالي إغلاق المنافذ البحرية على أوكرانيا.. هم يحضِّرون لهجوم جديد للعودة بالمطالبة بالأموال والأسلحة والجانب الروسي على علم بكل هذه التحضيرات".
التفاصيل في الملف الصوتي...