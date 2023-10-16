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https://sputnikarabic.ae/20231016/خبير-استراتيجي-إسرائيل-مأزومة-وأوكرانيا-تستشعر-النهاية-بسبب-حرب-غزة-1082052905.html
خبير استراتيجي: إسرائيل مأزومة وأوكرانيا تستشعر النهاية بسبب حرب غزة
خبير استراتيجي: إسرائيل مأزومة وأوكرانيا تستشعر النهاية بسبب حرب غزة
أكد الباحث في الشؤون الإقليمية طلال العتريسي، أن اسرائيل تواجه اليوم أزمة حقيقية، وهي بحاجة الى استدعاء كل الاحتياط والمجندين من مختلف انحاء العالم، مشيرًا الى... 16.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-16T08:31+0000
2023-10-16T08:31+0000
العالم
أخبار أوكرانيا
طوفان الأقصى
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ورأى العتريسي في حديث لـ “سبوتنيك" أن أوكرانيا لم تحقق أي تقدم منذ بدء الهجوم المضاد، رغم مراهنة الغرب على تغيير المعادلات، معتبراً أنها تخشى من اندلاع حرب واسعة في الشرق الأوسط لأن الغرب سينصرف عنها ويتجه نحو إسرائيل.وأضاف العتريسي أن الغرب يخوض معركة طويلة ويراهن على إمكانية استنزاف روسيا، لكنه أوضح، أن كل المؤشرات الميدانية تتجه بالعكس، فلا أزمات في الداخل الروسي على كل المستويات كما لا يبدو أن هناك إنجازات أوكرانية. وأوضح أن الأصوات بدأت ترتفع في أوروبا لوقف دعم أوكرانيا والتراجع عن الرهان على هذه الحرب العبثية وغير المجدية، مؤكداً أن هذا سيتصاعد في ظل تفاقم الأزمات الاقتصادية الأوروبية.وكشف العتريسي عن مشهد جديد بدأ يظهر، خاصة وأن روسيا تسعى هي أيضا لحرب طويلة لا تتحمل فيها خسائر كبيرة، وأكد ان السياسة الروسية عقلانية وتعمل وفق القانون الدولي، معتبراً السياسة الروسية لن تكون انتقامية عند انتهاء الحرب، وأننا سنكون أمام وضع دولي جديد ومشهد دولي جديد، حيث ستكون روسيا قوة دولية معترف بها والصين أيضا فيما ستكون الولايات المتحدة الأميركية الطرف الثالث الذي سيتم التعامل معه على أساس الندية.
https://sputnikarabic.ae/20231016/إسرائيل-مسؤولون-كبار-في-الليكود-يعارضون-وقف-إطلاق-نار-مؤقت-جنوب-قطاع-غزة-لا-يستحقون-أي-رحمة-1082052054.html
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العالم, أخبار أوكرانيا, طوفان الأقصى
العالم, أخبار أوكرانيا, طوفان الأقصى

خبير استراتيجي: إسرائيل مأزومة وأوكرانيا تستشعر النهاية بسبب حرب غزة

08:31 GMT 16.10.2023
© Sputnik . Ivan Rodionov / الانتقال إلى بنك الصورالوضع بالقرب من ماريوبول - علم أوكرانيا والزي العسكري تركها الجيش الأوكراني، أوكرانيا 28 فيراير 2022
الوضع بالقرب من ماريوبول - علم أوكرانيا والزي العسكري تركها الجيش الأوكراني، أوكرانيا 28 فيراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.10.2023
© Sputnik . Ivan Rodionov
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أكد الباحث في الشؤون الإقليمية طلال العتريسي، أن اسرائيل تواجه اليوم أزمة حقيقية، وهي بحاجة الى استدعاء كل الاحتياط والمجندين من مختلف انحاء العالم، مشيرًا الى انهيار معنويات أوكرانيا نتيجة مغادرة مئات الجنود وانخراطهم في حرب غزة، وهذا يزيد من ضعف الجبهة الداخلية العسكرية الأوكرانية.
ورأى العتريسي في حديث لـ “سبوتنيك" أن أوكرانيا لم تحقق أي تقدم منذ بدء الهجوم المضاد، رغم مراهنة الغرب على تغيير المعادلات، معتبراً أنها تخشى من اندلاع حرب واسعة في الشرق الأوسط لأن الغرب سينصرف عنها ويتجه نحو إسرائيل.

واكد العتريسي أن مصير زيلينسكي أصبح مطروحا للتفاوض، فالغرب لم يعد قادراً على تحمل المزيد من الفشل في أوكرانيا مشدداً على أن السياسة الغربية تتخلى عن رجالها وبالتالي فأي اعتراف بفشل أوكرانيا يتطلب عدم وجوده رئيسًا لأوكرانيا.

وأضاف العتريسي أن الغرب يخوض معركة طويلة ويراهن على إمكانية استنزاف روسيا، لكنه أوضح، أن كل المؤشرات الميدانية تتجه بالعكس، فلا أزمات في الداخل الروسي على كل المستويات كما لا يبدو أن هناك إنجازات أوكرانية.
وأوضح أن الأصوات بدأت ترتفع في أوروبا لوقف دعم أوكرانيا والتراجع عن الرهان على هذه الحرب العبثية وغير المجدية، مؤكداً أن هذا سيتصاعد في ظل تفاقم الأزمات الاقتصادية الأوروبية.
القصف الإسرائيلي في غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 16.10.2023
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07:48 GMT
وكشف العتريسي عن مشهد جديد بدأ يظهر، خاصة وأن روسيا تسعى هي أيضا لحرب طويلة لا تتحمل فيها خسائر كبيرة، وأكد ان السياسة الروسية عقلانية وتعمل وفق القانون الدولي، معتبراً السياسة الروسية لن تكون انتقامية عند انتهاء الحرب، وأننا سنكون أمام وضع دولي جديد ومشهد دولي جديد، حيث ستكون روسيا قوة دولية معترف بها والصين أيضا فيما ستكون الولايات المتحدة الأميركية الطرف الثالث الذي سيتم التعامل معه على أساس الندية.
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