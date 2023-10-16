https://sputnikarabic.ae/20231016/خبير-مصر-تقوم-بدورها-التاريخي-فيما-يخص-مساعدة-أشقائها-في-فلسطين-1082067304.html
خبير: مصر تقوم بدورها التاريخي فيما يخص مساعدة أشقائها في فلسطين
خبير: مصر تقوم بدورها التاريخي فيما يخص مساعدة أشقائها في فلسطين
نناقش في هذه الحلقة من برنامج "بلا قيود"، على أثير "راديو سبوتنيك"، أهم الملفات الساخنة على الساحة العربية والدولية مع خبراء في السياسة والاقتصاد. 16.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-16T14:04+0000
2023-10-16T14:04+0000
2023-10-16T14:04+0000
راديو
بلا قيود
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خبير: مصر تقوم بدورها التاريخي فيما يخص مساعدة أشقّائها في فلسطين
خبير: مصر تقوم بدورها التاريخي فيما يخص مساعدة أشقّائها في فلسطين
الإعلان عن وقف إطلاق النار وإقامة هدنة إنسانية لمدة خمس ساعات جنوبي غزة. حول أبعاد ونتائج هذا الإعلان تحدث لبرنامج "بلا قيود"، الخبير في الشأن السياسي وعضو "المؤتمر العام في الحملة الدولية للدفاع عن القدس" الأستاذ فارس فحماوي، قائلا:مصر تدخل كوسيط لحل الأزمة الفلسطينية الإسرائيلية. يقول المحلل السياسي والباحث في العلاقات الدولية، الأستاذ أحمد العناني، في حديثٍ لبرنامجنا:الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يعلن عن الفشل الكامل للهجوم الأوكراني المضاد، ويقول عضو "أكاديمية الأزمات الجيوسياسية" الدكتور علي الأحمد، في حديث لبرنامجنا، بهذا الصدد:صاروخ يصيب مقر القوات الأممية جنوبي لبنان، وتعمل السلطات اللبنانية على التحقق من مصدره، ويقول رئيس لجنة "العمل الوطني في لبنان"، المستشار رفعت البدوي، في حديث لبرنامجنا:اعتمد رؤساء وزارات المال والبنوك المركزية لدول "مجموعة العشرين" البيان الأول، منذ فبراير 2022، الذي تطرقوا فيه إلى موضوع الصراع في أوكرانيا. ويقول الخبير الاقتصادي الدولي الدكتور مراد كواشي، في حديث لبرنامجنا:التفاصيل في الملف الصوتي المرفق...
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عماد الطفيلي
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0c/07/1070940418_0:0:751:751_100x100_80_0_0_c97eb009730fd30fa7166b8c8322fa30.jpg
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
عماد الطفيلي
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0c/07/1070940418_0:0:751:751_100x100_80_0_0_c97eb009730fd30fa7166b8c8322fa30.jpg
بلا قيود, аудио
خبير: مصر تقوم بدورها التاريخي فيما يخص مساعدة أشقائها في فلسطين
تابعنا عبر
عماد الطفيلي
معد ومقدم برنامج في إذاعة "سبوتنيك"
ناديا هلال
معدة ومقدمة برنامج في إذاعة "سبوتنيك"
نناقش في هذه الحلقة من برنامج "بلا قيود"، على أثير "راديو سبوتنيك"، أهم الملفات الساخنة على الساحة العربية والدولية مع خبراء في السياسة والاقتصاد.
الإعلان عن وقف إطلاق النار وإقامة هدنة إنسانية لمدة خمس ساعات جنوبي غزة. حول أبعاد ونتائج هذا الإعلان تحدث لبرنامج "بلا قيود"، الخبير في الشأن السياسي وعضو "المؤتمر العام في الحملة الدولية للدفاع عن القدس" الأستاذ فارس فحماوي، قائلا:
الغاية من فتح المعبر هي إخراج الأجانب، كي لا يتأثروا بالقصف، وكي يستفردوا بغزة. العدو الصهيوني هو الذي يمنع المساعدات الإنسانية لأنه يريد حذف غزة وقتل المقاومة في غزة، لأنها تمثل الإرادة الشعبية الفلسطينية بتحرير كامل فلسطين.
مصر تدخل كوسيط لحل الأزمة الفلسطينية الإسرائيلية. يقول المحلل السياسي والباحث في العلاقات الدولية، الأستاذ أحمد العناني، في حديثٍ لبرنامجنا:
مصر تقوم بدورها التاريخي فيما يخص مساعدة أشقائها في فلسطين. الدور الآن على الجانب الأمريكي بالضغط على الجانب الإسرائيلي وهذا هو سبب تأخير فتح معبر رفح حتى الآن. عملية "طوفان الأقصى" أثرت بشكل كبير على سُمعة الجانب الإسرائيلي وكشفت هشاشة منظومة الأمن الاستخباراتية الإسرائيلية. الجانب الإسرائيلي ينظر إلى مستقبله السياسي، أما الجانب المصري فينظر إلى الأمور الإنسانية وكيفية إيصال المساعدات.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يعلن عن الفشل الكامل للهجوم الأوكراني المضاد، ويقول عضو "أكاديمية الأزمات الجيوسياسية" الدكتور علي الأحمد، في حديث لبرنامجنا، بهذا الصدد:
بالطبع استطاعت روسيا أن تفشل كل الهجمات الأوكرانية، وهي بالطبع ستحقق كل أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة، ونحن الآن أمام مشهد، وهو مواجهة قوى التحرر العالمي لتلك القوى الاستعمارية، ورأس الحربة هنا هي روسيا الاتحادية والصين الشعبية.
صاروخ يصيب مقر القوات الأممية جنوبي لبنان، وتعمل السلطات اللبنانية على التحقق من مصدره، ويقول رئيس لجنة "العمل الوطني في لبنان"، المستشار رفعت البدوي، في حديث لبرنامجنا:
لا يمكن لأحد التنبؤ بأن الحرب قد بدأت فعلا بين لبنان وإسرائيل كما تزعم الأخيرة، وهذا الأمر غير صحيح، لكن جل ما يحصل حاليا من مناوشات على الحدود اللبنانية الفلسطينية، هو عبارة عن مشاغلة للعدو الإسرائيلي، ورد على اعتداءاته التي يقوم بها ضد المدنيين، وانسحاب أي جهة من قوات الأمم المتحدة ليس له أي تأثير على الأمن في لبنان.
اعتمد رؤساء وزارات المال والبنوك المركزية لدول "مجموعة العشرين" البيان الأول، منذ فبراير 2022، الذي تطرقوا فيه إلى موضوع الصراع في أوكرانيا. ويقول الخبير الاقتصادي الدولي الدكتور مراد كواشي، في حديث لبرنامجنا:
أعتقد أن "مجموعة العشرين" لما تضمه من دول متناقضة من حيث المصالح، وهي في شكل ما متناحرة عسكريا، كما في الصراع الروسي الأوكراني، وكل دولة تهمها مصالحها بالدرجة الأولى، لهذا ليس لها فعليا أي تأثير على نمو الاقتصاد العالمي.
التفاصيل في الملف الصوتي المرفق...