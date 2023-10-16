https://sputnikarabic.ae/20231016/خبير-مصر-تقوم-بدورها-التاريخي-فيما-يخص-مساعدة-أشقائها-في-فلسطين-1082067304.html

خبير: مصر تقوم بدورها التاريخي فيما يخص مساعدة أشقائها في فلسطين

خبير: مصر تقوم بدورها التاريخي فيما يخص مساعدة أشقائها في فلسطين

نناقش في هذه الحلقة من برنامج "بلا قيود"، على أثير "راديو سبوتنيك"، أهم الملفات الساخنة على الساحة العربية والدولية مع خبراء في السياسة والاقتصاد. 16.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-16T14:04+0000

2023-10-16T14:04+0000

2023-10-16T14:04+0000

راديو

بلا قيود

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0a/10/1082066934_28:0:1272:700_1920x0_80_0_0_6cc5373beda19f370c2b732ea24e35d3.png

خبير: مصر تقوم بدورها التاريخي فيما يخص مساعدة أشقّائها في فلسطين خبير: مصر تقوم بدورها التاريخي فيما يخص مساعدة أشقّائها في فلسطين

الإعلان عن وقف إطلاق النار وإقامة هدنة إنسانية لمدة خمس ساعات جنوبي غزة. حول أبعاد ونتائج هذا الإعلان تحدث لبرنامج "بلا قيود"، الخبير في الشأن السياسي وعضو "المؤتمر العام في الحملة الدولية للدفاع عن القدس" الأستاذ فارس فحماوي، قائلا:مصر تدخل كوسيط لحل الأزمة الفلسطينية الإسرائيلية. يقول المحلل السياسي والباحث في العلاقات الدولية، الأستاذ أحمد العناني، في حديثٍ لبرنامجنا:الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يعلن عن الفشل الكامل للهجوم الأوكراني المضاد، ويقول عضو "أكاديمية الأزمات الجيوسياسية" الدكتور علي الأحمد، في حديث لبرنامجنا، بهذا الصدد:صاروخ يصيب مقر القوات الأممية جنوبي لبنان، وتعمل السلطات اللبنانية على التحقق من مصدره، ويقول رئيس لجنة "العمل الوطني في لبنان"، المستشار رفعت البدوي، في حديث لبرنامجنا:اعتمد رؤساء وزارات المال والبنوك المركزية لدول "مجموعة العشرين" البيان الأول، منذ فبراير 2022، الذي تطرقوا فيه إلى موضوع الصراع في أوكرانيا. ويقول الخبير الاقتصادي الدولي الدكتور مراد كواشي، في حديث لبرنامجنا:التفاصيل في الملف الصوتي المرفق...

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

عماد الطفيلي https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0c/07/1070940418_0:0:751:751_100x100_80_0_0_c97eb009730fd30fa7166b8c8322fa30.jpg

عماد الطفيلي https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0c/07/1070940418_0:0:751:751_100x100_80_0_0_c97eb009730fd30fa7166b8c8322fa30.jpg

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

عماد الطفيلي https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0c/07/1070940418_0:0:751:751_100x100_80_0_0_c97eb009730fd30fa7166b8c8322fa30.jpg

بلا قيود, аудио