https://sputnikarabic.ae/20231016/كولومبيا-تعلن-إمكانية-تعليق-العلاقات-مع-إسرائيل-وتقرر-إرسال-مساعدات-لغزة-1082053035.html
كولومبيا تعلن إمكانية تعليق العلاقات مع إسرائيل وتقرر إرسال مساعدات لغزة
كولومبيا تعلن إمكانية تعليق العلاقات مع إسرائيل وتقرر إرسال مساعدات لغزة
أعلن غوستافو بيترو، الرئيس الكولومبي، مساء أمس الأحد، إمكانية تعليق علاقات بلاده الخارجية مع إسرائيل، وذلك ردا على قرار إسرائيل بوقف تصدير المستلزمات الأمنية... 16.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-16T08:34+0000
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جاءت تصريحات بيترو في تغريدة عبر موقع "إكس" أوضح فيها قائلاً: "إذا كان من الضروري تعليق علاقاتنا مع إسرائيل، فسنقوم بذلك، نحن لا ندعم الإبادة، ولا يجب أن يتعرض رئيس كولومبيا للإهانة، وندعو الدول الأمريكية اللاتينية للتضامن الحقيقي مع كولومبيا".وأكد بيترو في منشور آخر أن بلاده قد قررت إرسال مساعدات إنسانية إلى سكان قطاع غزة، وأشار إلى أن حكومته ستتواصل مع الحكومة المصرية للحصول على الدعم في توصيل هذه المساعدات إلى سكان غزة.وناشد بيترو عقد اجتماع استثنائي للجمعية العامة للأمم المتحدة، مشيرًا إلى أن الاتحاد الأوروبي يجب أن يذكّر إسرائيل بالالتزام بالقانون الدولي، مشددا على أن الهجمات المنهجية ضد المدنيين والإبادة الجماعية محظورة، ويجب حماية العاملين في قطاع الصحة والمستشفيات.وفي وقت سابق، قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إنه لا يوجد حاليا وقف لإطلاق النار، أو إدخال مساعدات إنسانية لقطاع غزة مقابل إخراج الأجانب.وتحدثت تقارير صحفية غربية عن مسؤولين مصريين لم تسمهم إن إسرائيل اتفقت مع الولايات المتحدة ومصر على وقف مؤقت لإطلاق النار في جنوب قطاع غزة يبدأ عند الساعة التاسعة صباحا، وذلك بالتزامن مع فتح معبر رفح.من جانبها، قالت وزارة الاتصالات التابعة لحركة "حماس" أنه ليس لديها علم بأي تفاهمات بشأن وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية، على ما نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية.وأطلقت كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، يوم السبت 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية".
https://sputnikarabic.ae/20231016/الأمم-المتحدة-احتياطي-الوقود-في-مستشفيات-غزة-يكفي-24-ساعة-1082050154.html
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العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, مصر, أخبار مصر الآن
العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, مصر, أخبار مصر الآن
كولومبيا تعلن إمكانية تعليق العلاقات مع إسرائيل وتقرر إرسال مساعدات لغزة
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أعلن غوستافو بيترو، الرئيس الكولومبي، مساء أمس الأحد، إمكانية تعليق علاقات بلاده الخارجية مع إسرائيل، وذلك ردا على قرار إسرائيل بوقف تصدير المستلزمات الأمنية إلى كولومبيا.
جاءت تصريحات بيترو في تغريدة عبر موقع "إكس" أوضح فيها قائلاً: "إذا كان من الضروري تعليق علاقاتنا مع إسرائيل، فسنقوم بذلك، نحن لا ندعم الإبادة، ولا يجب أن يتعرض رئيس كولومبيا للإهانة، وندعو الدول الأمريكية اللاتينية للتضامن الحقيقي مع كولومبيا".
وأكد بيترو في منشور آخر أن بلاده قد قررت إرسال مساعدات إنسانية
إلى سكان قطاع غزة، وأشار إلى أن حكومته ستتواصل مع الحكومة المصرية للحصول على الدعم في توصيل هذه المساعدات إلى سكان غزة.
وناشد بيترو عقد اجتماع استثنائي للجمعية العامة للأمم المتحدة، مشيرًا إلى أن الاتحاد الأوروبي يجب أن يذكّر إسرائيل بالالتزام بالقانون الدولي، مشددا على أن الهجمات المنهجية ضد المدنيين والإبادة الجماعية محظورة، ويجب حماية العاملين في قطاع الصحة والمستشفيات.
وفي وقت سابق، قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إنه لا يوجد حاليا وقف لإطلاق النار، أو إدخال مساعدات إنسانية لقطاع غزة مقابل إخراج الأجانب.
وتحدثت تقارير صحفية غربية عن مسؤولين مصريين لم تسمهم إن إسرائيل اتفقت مع الولايات المتحدة ومصر على وقف مؤقت لإطلاق النار في جنوب قطاع غزة يبدأ عند الساعة التاسعة صباحا، وذلك بالتزامن مع فتح معبر رفح.
من جانبها، قالت وزارة الاتصالات التابعة لحركة "حماس" أنه ليس لديها علم بأي تفاهمات بشأن وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية، على ما نقلت صحيفة
"يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية.
وأطلقت كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، يوم السبت 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية".