https://sputnikarabic.ae/20231016/لجنة-تحقيق-الأمم-المتحدة-الهجمات-الإسرائيلية-غير-المتناسبة-على-غزة-تعتبر-جريمة-حرب-1082072643.html

لجنة تحقيق الأمم المتحدة: الهجمات الإسرائيلية غير المتناسبة على غزة تعتبر جريمة حرب

لجنة تحقيق الأمم المتحدة: الهجمات الإسرائيلية غير المتناسبة على غزة تعتبر جريمة حرب

أعلنت لجنة التحقيق المستقلة التابعة للأمم المتحدة في إسرائيل والأراضي الفلسطينية، في تقرير لها، أن "الضربات الإسرائيلية غير المتناسبة على غزة، بين مايو/... 16.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-16T16:07+0000

2023-10-16T16:07+0000

2023-10-16T16:07+0000

العدوان الإسرائيلي على غزة

العالم العربي

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وتوضح اللجنة أن "هذا التقرير تم إنجازه قبل اندلاع أعمال العنف الأخيرة ويغطي الفترة، من مايو2021 إلى أغسطس 2023".ويشير التقرير أيضا إلى أن "الأضرار والإصابات الناجمة عن الهجمات الإسرائيلية (في غزة) لم تكن متناسبة مع الميزة العسكرية، وبالتالي فإن هذه الأعمال تشكل جريمة حرب". وبالإضافة إلى ذلك، أشارت اللجنة إلى أن "الحظر على استيراد المواد الغذائية والإمدادات يعد انتهاكًا للقانون الإنساني الدولي".وأعلن القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، محمد الضيف، يوم السبت 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية"، وقال الضيف في بيان: "الضربة الأولى والتي استهدفت مواقع العدو ومطاراته وتحصيناته العسكرية قد تجاوزت 5 آلاف صاروخ وقذيفة".وتمكنت حركة "حماس" من أسرِ عدد غير معروف من الإسرائيليين بينهم جنود وضباط، والعودة بهم إلى قطاع غزة.وأعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يوم الأحد 8 أكتوبر الجاري، أن "المجلس الوزاري الأمني المصغر(الكابينيت)، صادق رسميًا على بدء الحرب على قطاع غزة، ردًا على إطلاق حركة "حماس" الفلسطينية عملية "طوفان الأقصى".وأعلن الجيش الإسرائيلي بدء عملية "السيوف الحديدية"، وشن غارات قوية على قطاع غزة، بالإضافة إلى اشتباكات مع مقاتلي "حماس" داخل المستوطنات.وفي المقابل، تشن الطائرات الإسرائيلية غارات على مواقع "حماس" في قطاع غزة، فيما أعلنت الحكومة الإسرائيلية، يوم الأحد 8 أكتوبر الجاري، تفعيلها للمادة 40 من القانون الأساسي، ما يعني دخول البلاد رسميًا في حالة حرب.

https://sputnikarabic.ae/20231016/حزب-الله-يعلن-قصف-5-مواقع-إسرائيلية-جديدة-والجيش-الإسرائيلي-يرد-1082069808.html

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العدوان الإسرائيلي على غزة, العالم العربي