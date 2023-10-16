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للمرة الأولى.. أحدث السفن الحربية الإسرائيلية "ساعر 6" تقصف غزة من البحر- عاجل
https://sputnikarabic.ae/20231016/للمرة-الأولى-أحدث-السفن-الحربية-الإسرائيلية-ساعر-6-تقصف-غزة-من-البحر--عاجل-1082066572.html
للمرة الأولى.. أحدث السفن الحربية الإسرائيلية "ساعر 6" تقصف غزة من البحر- عاجل
للمرة الأولى.. أحدث السفن الحربية الإسرائيلية "ساعر 6" تقصف غزة من البحر- عاجل
أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، دانيال هاغاري، أن أحدث السفن الحربية من طراز "ساعر 6" تنفذ لأول مرة هجمات بالصواريخ من البحر ضد قطاع غزة. 16.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-16T13:33+0000
2023-10-16T13:39+0000
العالم العربي
العدوان الإسرائيلي على غزة
طوفان الأقصى
اسرائيل
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وكتب هاغاري على حسابه الرسمي في موقع "إكس" إن "أحدث سفن الصواريخ في جيش الدفاع الإسرائيلي، من طراز "ساعر 6"، و"آهي أوز" و"آهي ماغن"، قد نفذت قصف صاروخي من البحر باتجاه قطاع غزة".
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العالم العربي, العدوان الإسرائيلي على غزة, طوفان الأقصى, اسرائيل
العالم العربي, العدوان الإسرائيلي على غزة, طوفان الأقصى, اسرائيل

للمرة الأولى.. أحدث السفن الحربية الإسرائيلية "ساعر 6" تقصف غزة من البحر- عاجل

13:33 GMT 16.10.2023 (تم التحديث: 13:39 GMT 16.10.2023)
© AFP 2023 / Aris Messinisالوضع في قطاع غزة بعد استمرار قصف الطيران الحربي الإسرائيلي
الوضع في قطاع غزة بعد استمرار قصف الطيران الحربي الإسرائيلي - سبوتنيك عربي, 1920, 16.10.2023
© AFP 2023 / Aris Messinis
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يتبع
أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، دانيال هاغاري، أن أحدث السفن الحربية من طراز "ساعر 6" تنفذ لأول مرة هجمات بالصواريخ من البحر ضد قطاع غزة.
وكتب هاغاري على حسابه الرسمي في موقع "إكس" إن "أحدث سفن الصواريخ في جيش الدفاع الإسرائيلي، من طراز "ساعر 6"، و"آهي أوز" و"آهي ماغن"، قد نفذت قصف صاروخي من البحر باتجاه قطاع غزة".
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