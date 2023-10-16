https://sputnikarabic.ae/20231016/محمد-صلاح-يتبرع-لأهالي-غزة-من-خلال-الهلال-الأحمر-المصري-1082049378.html

محمد صلاح يتبرع لأهالي غزة من خلال الهلال الأحمر المصري

محمد صلاح يتبرع لأهالي غزة من خلال الهلال الأحمر المصري

تبرع النجم العالمي، محمد صلاح، لاعب منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي، بمبلغ مالي للهلال الأحمر المصري بهدف توفير مساعدات إنسانية لشعب غزة المحاصر. 16.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-16T06:06+0000

2023-10-16T06:06+0000

2023-10-16T06:06+0000

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ونقلت صحيفة "المصري اليوم" عن رامي الناظر، المدير التنفيذي للهلال الأحمر المصري، أن صلاح، قدم تبرعا لمؤسسة الهلال الأحمر المصري بهدف توفير المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني في قطاع غزة.وأضاف الناظر أن هذا التبرع من محمد صلاح يأتي كمبادرة فعلية لدعم الشعب الفلسطيني في ظل التطورات الأخيرة. وأشار إلى أن هذا التبرع تم بوساطة وسيط مقرب من اللاعب. وفي سياق متصل، أعلنت مصر، أمس الأحد، عن تكثيف جهودها مع الأطراف الإقليمية والدولية كافة من أجل التهدئة في قطاع غزة.ونقلت قناة "القاهرة الإخبارية" الحكومية، عن مصادرها أن "مصر تكثف جهودها أيضا من أجل إطلاق سراح الأسرى المدنيين من الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي".وأكد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، في وقت سابق، أن "غياب أفق لحل القضية الفلسطينية أدى لتفاقم الغضب"، محذرا من أن "التأخير في الحل يترتب عليه المزيد من الضحايا".من جانبه، أكد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أن الوضع في قطاع غزة وصل إلى مستوى خطير، وأن النظام الصحي في القطاع على وشك الانهيار، كما أن أزمة المياه في القطاع، الذي يتعرض لهجوم إسرائيلي متواصل منذ السبت الماضي.وأضاف غوتيريش، أنه يجب إدخال المساعدات الإنسانية بشكل فوري إلى جميع أنحاء قطاع غزة وإيصال الوقود والغذاء والماء إلى كل المحتاجين.

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