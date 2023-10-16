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https://sputnikarabic.ae/20231016/محمد-صلاح-يتبرع-لأهالي-غزة-من-خلال-الهلال-الأحمر-المصري-1082049378.html
محمد صلاح يتبرع لأهالي غزة من خلال الهلال الأحمر المصري
محمد صلاح يتبرع لأهالي غزة من خلال الهلال الأحمر المصري
تبرع النجم العالمي، محمد صلاح، لاعب منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي، بمبلغ مالي للهلال الأحمر المصري بهدف توفير مساعدات إنسانية لشعب غزة المحاصر. 16.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-16T06:06+0000
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ونقلت صحيفة "المصري اليوم" عن رامي الناظر، المدير التنفيذي للهلال الأحمر المصري، أن صلاح، قدم تبرعا لمؤسسة الهلال الأحمر المصري بهدف توفير المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني في قطاع غزة.وأضاف الناظر أن هذا التبرع من محمد صلاح يأتي كمبادرة فعلية لدعم الشعب الفلسطيني في ظل التطورات الأخيرة. وأشار إلى أن هذا التبرع تم بوساطة وسيط مقرب من اللاعب. وفي سياق متصل، أعلنت مصر، أمس الأحد، عن تكثيف جهودها مع الأطراف الإقليمية والدولية كافة من أجل التهدئة في قطاع غزة.ونقلت قناة "القاهرة الإخبارية" الحكومية، عن مصادرها أن "مصر تكثف جهودها أيضا من أجل إطلاق سراح الأسرى المدنيين من الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي".وأكد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، في وقت سابق، أن "غياب أفق لحل القضية الفلسطينية أدى لتفاقم الغضب"، محذرا من أن "التأخير في الحل يترتب عليه المزيد من الضحايا".من جانبه، أكد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أن الوضع في قطاع غزة وصل إلى مستوى خطير، وأن النظام الصحي في القطاع على وشك الانهيار، كما أن أزمة المياه في القطاع، الذي يتعرض لهجوم إسرائيلي متواصل منذ السبت الماضي.وأضاف غوتيريش، أنه يجب إدخال المساعدات الإنسانية بشكل فوري إلى جميع أنحاء قطاع غزة وإيصال الوقود والغذاء والماء إلى كل المحتاجين.
https://sputnikarabic.ae/20231016/وكالة-اللاجئين-الفلسطينيين-التابعة-للأمم-المتحدة-تقول-إن-14-من-أعضائها-قتلوا-في-غزة-1082048937.html
https://sputnikarabic.ae/20231016/مقتل-طفل-فلسطيني-بـ-26-طعنة-على-يد-رجل-سبعيني-في-أمريكا-بسبب-أحداث-غزة-وإسرائيل-وبايدن-يعلق-1082048542.html
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رياضة, الأخبار, مصر, أخبار مصر الآن, منوعات, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل, أخبار قطاع غزة
رياضة, الأخبار, مصر, أخبار مصر الآن, منوعات, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل, أخبار قطاع غزة

محمد صلاح يتبرع لأهالي غزة من خلال الهلال الأحمر المصري

06:06 GMT 16.10.2023
© AFP 2023 / PAUL ELLISالمصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي
المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي - سبوتنيك عربي, 1920, 16.10.2023
© AFP 2023 / PAUL ELLIS
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تبرع النجم العالمي، محمد صلاح، لاعب منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي، بمبلغ مالي للهلال الأحمر المصري بهدف توفير مساعدات إنسانية لشعب غزة المحاصر.
ونقلت صحيفة "المصري اليوم" عن رامي الناظر، المدير التنفيذي للهلال الأحمر المصري، أن صلاح، قدم تبرعا لمؤسسة الهلال الأحمر المصري بهدف توفير المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
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وأضاف الناظر أن هذا التبرع من محمد صلاح يأتي كمبادرة فعلية لدعم الشعب الفلسطيني في ظل التطورات الأخيرة. وأشار إلى أن هذا التبرع تم بوساطة وسيط مقرب من اللاعب.
وفي سياق متصل، أعلنت مصر، أمس الأحد، عن تكثيف جهودها مع الأطراف الإقليمية والدولية كافة من أجل التهدئة في قطاع غزة.
ونقلت قناة "القاهرة الإخبارية" الحكومية، عن مصادرها أن "مصر تكثف جهودها أيضا من أجل إطلاق سراح الأسرى المدنيين من الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي".
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وأكد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، في وقت سابق، أن "غياب أفق لحل القضية الفلسطينية أدى لتفاقم الغضب"، محذرا من أن "التأخير في الحل يترتب عليه المزيد من الضحايا".
من جانبه، أكد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أن الوضع في قطاع غزة وصل إلى مستوى خطير، وأن النظام الصحي في القطاع على وشك الانهيار، كما أن أزمة المياه في القطاع، الذي يتعرض لهجوم إسرائيلي متواصل منذ السبت الماضي.
وأضاف غوتيريش، أنه يجب إدخال المساعدات الإنسانية بشكل فوري إلى جميع أنحاء قطاع غزة وإيصال الوقود والغذاء والماء إلى كل المحتاجين.
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