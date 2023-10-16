عربي
https://sputnikarabic.ae/20231016/مستشار-الرئيس-الأوكراني-الأسبق-كييف-على-شفا-حرب-أهلية-1082071515.html
مستشار الرئيس الأوكراني الأسبق: كييف على شفا "حرب أهلية"
مستشار الرئيس الأوكراني الأسبق: كييف على شفا "حرب أهلية"
صرح المستشار السابق للرئيس الأوكراني السابق ليونيد كوتشما، أوليغ سوسكين، أنه من دون المساعدة الغربية، سوف تفلس أوكرانيا قريباً، الأمر الذي قد يؤدي إلى حرب... 16.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-16T15:30+0000
2023-10-16T15:30+0000
العالم
أخبار أوكرانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/04/0c/1075815324_0:0:3148:1771_1920x0_80_0_0_96dd591a299e0b88d01b88eb95168dc4.jpg
وأشار سوسكين إلى أن اقتصاد البلاد مدمر حاليا، ووفقا له، من الضروري الاستعداد للمجاعة.وأضاف المستشار أن أوكرانيا ليس لديها الموارد المالية اللازمة لسد عجز الميزانية في نهاية العام، وهذا يهدد بأن السلطات لن تكون قادرة على دفع معاشات التقاعد والرواتب العسكرية والمساعدات للأشخاص ذوي الإعاقة.في السادس عشر من أكتوبر/تشرين الأول، قالت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين إن الدول الغربية لا يمكنها أن تسمح لأوكرانيا بالخسارة لأسباب اقتصادية. كما أكدت عزم الإدارة الأمريكية مواصلة دعم كييف "طالما كان ذلك ضروريا".
https://sputnikarabic.ae/20231016/القوات-الروسية-تدمر-معقلا-تابعا-للقوات-الأوكرانية-على-محور-أرتيوموفسك-فيديو-1082065655.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/04/0c/1075815324_401:0:3132:2048_1920x0_80_0_0_903d6b62e6019bd18f47f2732a2ed13a.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم, أخبار أوكرانيا
العالم, أخبار أوكرانيا

مستشار الرئيس الأوكراني الأسبق: كييف على شفا "حرب أهلية"

15:30 GMT 16.10.2023
© Sputnik . Evgeny Biyatov / الانتقال إلى بنك الصورمنظر لساحة "سفوبودا" (الحرية) في أرتيوموفسك، منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا
منظر لساحة سفوبودا (الحرية) في أرتيوموفسك، منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 16.10.2023
© Sputnik . Evgeny Biyatov
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegramNabd
صرح المستشار السابق للرئيس الأوكراني السابق ليونيد كوتشما، أوليغ سوسكين، أنه من دون المساعدة الغربية، سوف تفلس أوكرانيا قريباً، الأمر الذي قد يؤدي إلى حرب أهلية في البلاد.
وأشار سوسكين إلى أن اقتصاد البلاد مدمر حاليا، ووفقا له، من الضروري الاستعداد للمجاعة.
وأضاف المستشار أن أوكرانيا ليس لديها الموارد المالية اللازمة لسد عجز الميزانية في نهاية العام، وهذا يهدد بأن السلطات لن تكون قادرة على دفع معاشات التقاعد والرواتب العسكرية والمساعدات للأشخاص ذوي الإعاقة.
جنود من طاقم المدفعية في نظام إطلاق الصواريخ المتعددة أوراغان (إعصار) التابع للقوات المسلحة الروسية على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في المنطقة الجنوبية من منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا. - سبوتنيك عربي, 1920, 16.10.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تدمر معقلا تابعا للقوات الأوكرانية على محور أرتيوموفسك... فيديو
13:11 GMT
وأضاف سوسكين: "علينا أن نخرج من الصراع فوراً، ما دامت النافذة مفتوحة. إذا انهار اقتصاد أوكرانيا الآن، فسيكون هناك انهيار ودمار للدولة، ثم ستكون هناك حرب أهلية".
في السادس عشر من أكتوبر/تشرين الأول، قالت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين إن الدول الغربية لا يمكنها أن تسمح لأوكرانيا بالخسارة لأسباب اقتصادية. كما أكدت عزم الإدارة الأمريكية مواصلة دعم كييف "طالما كان ذلك ضروريا".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى"... مليون فلسطيني مهدد بالترحيل... صور وفيديو07:33 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:15 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала