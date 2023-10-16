https://sputnikarabic.ae/20231016/مستشار-الرئيس-الأوكراني-الأسبق-كييف-على-شفا-حرب-أهلية-1082071515.html
مستشار الرئيس الأوكراني الأسبق: كييف على شفا "حرب أهلية"
مستشار الرئيس الأوكراني الأسبق: كييف على شفا "حرب أهلية"
صرح المستشار السابق للرئيس الأوكراني السابق ليونيد كوتشما، أوليغ سوسكين، أنه من دون المساعدة الغربية، سوف تفلس أوكرانيا قريباً، الأمر الذي قد يؤدي إلى حرب... 16.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-16T15:30+0000
2023-10-16T15:30+0000
2023-10-16T15:30+0000
العالم
أخبار أوكرانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/04/0c/1075815324_0:0:3148:1771_1920x0_80_0_0_96dd591a299e0b88d01b88eb95168dc4.jpg
وأشار سوسكين إلى أن اقتصاد البلاد مدمر حاليا، ووفقا له، من الضروري الاستعداد للمجاعة.وأضاف المستشار أن أوكرانيا ليس لديها الموارد المالية اللازمة لسد عجز الميزانية في نهاية العام، وهذا يهدد بأن السلطات لن تكون قادرة على دفع معاشات التقاعد والرواتب العسكرية والمساعدات للأشخاص ذوي الإعاقة.في السادس عشر من أكتوبر/تشرين الأول، قالت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين إن الدول الغربية لا يمكنها أن تسمح لأوكرانيا بالخسارة لأسباب اقتصادية. كما أكدت عزم الإدارة الأمريكية مواصلة دعم كييف "طالما كان ذلك ضروريا".
https://sputnikarabic.ae/20231016/القوات-الروسية-تدمر-معقلا-تابعا-للقوات-الأوكرانية-على-محور-أرتيوموفسك-فيديو-1082065655.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/04/0c/1075815324_401:0:3132:2048_1920x0_80_0_0_903d6b62e6019bd18f47f2732a2ed13a.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, أخبار أوكرانيا
مستشار الرئيس الأوكراني الأسبق: كييف على شفا "حرب أهلية"
تابعنا عبر
صرح المستشار السابق للرئيس الأوكراني السابق ليونيد كوتشما، أوليغ سوسكين، أنه من دون المساعدة الغربية، سوف تفلس أوكرانيا قريباً، الأمر الذي قد يؤدي إلى حرب أهلية في البلاد.
وأشار سوسكين إلى أن اقتصاد البلاد مدمر حاليا، ووفقا له، من الضروري الاستعداد للمجاعة.
وأضاف المستشار أن أوكرانيا ليس لديها الموارد المالية اللازمة لسد عجز الميزانية في نهاية العام، وهذا يهدد بأن السلطات لن تكون قادرة على دفع معاشات التقاعد والرواتب العسكرية والمساعدات للأشخاص ذوي الإعاقة.
وأضاف سوسكين: "علينا أن نخرج من الصراع فوراً، ما دامت النافذة مفتوحة. إذا انهار اقتصاد أوكرانيا الآن، فسيكون هناك انهيار ودمار للدولة، ثم ستكون هناك حرب أهلية".
في السادس عشر من أكتوبر/تشرين الأول، قالت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين إن الدول الغربية لا يمكنها أن تسمح لأوكرانيا بالخسارة لأسباب اقتصادية. كما أكدت عزم الإدارة الأمريكية مواصلة دعم كييف "طالما كان ذلك ضروريا".