https://sputnikarabic.ae/20231016/مشاهد-تظهر-ضربات-يشنها-الجيش-الإسرائيلي-على-مواقع-حماس-فيديو-1082068653.html

مشاهد تظهر ضربات يشنها الجيش الإسرائيلي على مواقع "حماس"... فيديو

مشاهد تظهر ضربات يشنها الجيش الإسرائيلي على مواقع "حماس"... فيديو

نُشر مقطع مصور على الإنترنت يظهر ضربات للجيش الإسرائيلي على مواقع "حماس". 16.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-16T14:10+0000

2023-10-16T14:10+0000

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وتعرضت منازل في أماكن مختلفة بقطاع غزة لسلسلة غارات جوية نفذها الطيران الإسرائيلي الحربي صباح اليوم الاثنين، ما أسفر عن مقتل أكثر من 50 مواطنًا، أغلبهم من النساء والأطفال، وإصابة العشرات.وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن حصيلة ضحايا الهجمات الإسرائيلية المتواصلة على غزة والضفة الغربية ارتفعت إلى 2808 قتلى، و10950 مصابا.وأوضحت الوزارة أن عدد الضحايا في غزة بلغ 2750 قتيلا والمصابين 9700، في حين بلغ عدد قتلى الضفة الغربية 58 والمصابين 1250 منذ بداية الهجمات في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.وأعلن القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، محمد الضيف، يوم السبت 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية". وقال الضيف في بيان: "الضربة الأولى والتي استهدفت مواقع العدو ومطاراته وتحصيناته العسكرية قد تجاوزت 5 آلاف صاروخ وقذيفة".وتمكنت حركة "حماس" من أسرِ عدد غير معروف من الإسرائيليين بينهم جنود وضباط، والعودة بهم إلى قطاع غزة.وأعلن الجيش الإسرائيلي بدء عملية "السيوف الحديدية"، وشن غارات قوية على قطاع غزة، بالإضافة إلى اشتباكات مع مقاتلي "حماس" داخل المستوطنات.وفي المقابل، تشن الطائرات الإسرائيلية غارات على مواقع "حماس" في قطاع غزة، فيما أعلنت الحكومة الإسرائيلية، يوم الأحد 8 أكتوبر الجاري، تفعيلها للمادة 40 من القانون الأساسي، ما يعني دخول البلاد رسميًا في حالة حرب.

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