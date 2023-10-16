https://sputnikarabic.ae/20231016/مكتب-نتنياهو-لا-يوجد-حاليا-وقف-لإطلاق-النار-ولا-مساعدات-إنسانية-لغزة-مقابل-إجلاء-الأجانب-1082051542.html

مكتب نتنياهو: لا يوجد حاليا وقف لإطلاق النار ولا مساعدات إنسانية لغزة مقابل إجلاء الأجانب

مكتب نتنياهو: لا يوجد حاليا وقف لإطلاق النار ولا مساعدات إنسانية لغزة مقابل إجلاء الأجانب

قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إنه لا يوجد حاليا وقف لإطلاق النار، أو إدخال مساعدات إنسانية لقطاع غزة مقابل إخراج الأجانب. 16.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-16T07:11+0000

2023-10-16T07:11+0000

2023-10-16T07:11+0000

بنيامين نتنياهو

أخبار قطاع غزة

حركة حماس

التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل

العالم

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جاء ذلك في بيان مقتضب نشره مكتب نتنياهو على حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، صباح اليوم الإثنين.وقال البيان: "لا يوجد حاليا وقف إطلاق نار ولا مساعدات إنسانية في قطاع غزة مقابل إجلاء الأجانب".وكانت تقارير صحفية غربية، نقلت في وقت سابق اليوم عن مسؤولين مصريين لم تسمهم إن إسرائيل اتفقت مع الولايات المتحدة ومصر على وقف مؤقت لإطلاق النار في جنوب قطاع غزة يبدأ عند الساعة التاسعة صباحا، وذلك بالتزامن مع فتح معبر رفح.فيما قالت وزارة الاتصالات التابعة لحركة "حماس" أنه ليس لديها علم بأي تفاهمات بشأن وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية، على ما نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية.وكانت كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، قد أعلنت، يوم السبت 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية".وقالت في بيان: "الضربة الأولى والتي استهدفت مواقع العدو ومطاراته وتحصيناته العسكرية قد تجاوزت 5 آلاف صاروخ وقذيفة".وأعلن بعدها الجيش الإسرائيلي بدء عملية "السيوف الحديدية"، وشن غارات قوية على قطاع غزة، بالإضافة إلى اشتباكات مع مقاتلي "حماس" داخل المستوطنات.وتمكنت حركة "حماس" من أسر عدد غير معروف من الإسرائيليين بينهم جنود وضباط، والعودة بهم إلى قطاع غزة، فيما أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يوم الأحد 8 أكتوبر الجاري، أن المجلس الوزاري الأمني المصغر (الكابينيت)، صادق رسميًا على بدء الحرب على قطاع غزة.

https://sputnikarabic.ae/20231016/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-البدء-في-خطة-لإخلاء-28-بلدة-على-الحدود-اللبنانية-1082049731.html

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بنيامين نتنياهو, أخبار قطاع غزة, حركة حماس, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل, العالم, أخبار العالم الآن