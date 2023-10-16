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https://sputnikarabic.ae/20231016/مكتب-نتنياهو-لا-يوجد-حاليا-وقف-لإطلاق-النار-ولا-مساعدات-إنسانية-لغزة-مقابل-إجلاء-الأجانب-1082051542.html
مكتب نتنياهو: لا يوجد حاليا وقف لإطلاق النار ولا مساعدات إنسانية لغزة مقابل إجلاء الأجانب
مكتب نتنياهو: لا يوجد حاليا وقف لإطلاق النار ولا مساعدات إنسانية لغزة مقابل إجلاء الأجانب
قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إنه لا يوجد حاليا وقف لإطلاق النار، أو إدخال مساعدات إنسانية لقطاع غزة مقابل إخراج الأجانب. 16.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-16T07:11+0000
2023-10-16T07:11+0000
بنيامين نتنياهو
أخبار قطاع غزة
حركة حماس
التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل
العالم
أخبار العالم الآن
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جاء ذلك في بيان مقتضب نشره مكتب نتنياهو على حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، صباح اليوم الإثنين.وقال البيان: "لا يوجد حاليا وقف إطلاق نار ولا مساعدات إنسانية في قطاع غزة مقابل إجلاء الأجانب".وكانت تقارير صحفية غربية، نقلت في وقت سابق اليوم عن مسؤولين مصريين لم تسمهم إن إسرائيل اتفقت مع الولايات المتحدة ومصر على وقف مؤقت لإطلاق النار في جنوب قطاع غزة يبدأ عند الساعة التاسعة صباحا، وذلك بالتزامن مع فتح معبر رفح.فيما قالت وزارة الاتصالات التابعة لحركة "حماس" أنه ليس لديها علم بأي تفاهمات بشأن وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية، على ما نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية.وكانت كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، قد أعلنت، يوم السبت 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية".وقالت في بيان: "الضربة الأولى والتي استهدفت مواقع العدو ومطاراته وتحصيناته العسكرية قد تجاوزت 5 آلاف صاروخ وقذيفة".وأعلن بعدها الجيش الإسرائيلي بدء عملية "السيوف الحديدية"، وشن غارات قوية على قطاع غزة، بالإضافة إلى اشتباكات مع مقاتلي "حماس" داخل المستوطنات.وتمكنت حركة "حماس" من أسر عدد غير معروف من الإسرائيليين بينهم جنود وضباط، والعودة بهم إلى قطاع غزة، فيما أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يوم الأحد 8 أكتوبر الجاري، أن المجلس الوزاري الأمني المصغر (الكابينيت)، صادق رسميًا على بدء الحرب على قطاع غزة.
https://sputnikarabic.ae/20231016/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-البدء-في-خطة-لإخلاء-28-بلدة-على-الحدود-اللبنانية-1082049731.html
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بنيامين نتنياهو, أخبار قطاع غزة, حركة حماس, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل, العالم, أخبار العالم الآن
بنيامين نتنياهو, أخبار قطاع غزة, حركة حماس, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل, العالم, أخبار العالم الآن

مكتب نتنياهو: لا يوجد حاليا وقف لإطلاق النار ولا مساعدات إنسانية لغزة مقابل إجلاء الأجانب

07:11 GMT 16.10.2023
© AFP 2023 / JACQUELYN MARTINبنيامين نتنياهو خلال مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن
بنيامين نتنياهو خلال مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن - سبوتنيك عربي, 1920, 16.10.2023
© AFP 2023 / JACQUELYN MARTIN
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قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إنه لا يوجد حاليا وقف لإطلاق النار، أو إدخال مساعدات إنسانية لقطاع غزة مقابل إخراج الأجانب.
جاء ذلك في بيان مقتضب نشره مكتب نتنياهو على حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، صباح اليوم الإثنين.
وقال البيان: "لا يوجد حاليا وقف إطلاق نار ولا مساعدات إنسانية في قطاع غزة مقابل إجلاء الأجانب".
وكانت تقارير صحفية غربية، نقلت في وقت سابق اليوم عن مسؤولين مصريين لم تسمهم إن إسرائيل اتفقت مع الولايات المتحدة ومصر على وقف مؤقت لإطلاق النار في جنوب قطاع غزة يبدأ عند الساعة التاسعة صباحا، وذلك بالتزامن مع فتح معبر رفح.
فيما قالت وزارة الاتصالات التابعة لحركة "حماس" أنه ليس لديها علم بأي تفاهمات بشأن وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية، على ما نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية.
وكانت كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، قد أعلنت، يوم السبت 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية".
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وقالت في بيان: "الضربة الأولى والتي استهدفت مواقع العدو ومطاراته وتحصيناته العسكرية قد تجاوزت 5 آلاف صاروخ وقذيفة".
وأعلن بعدها الجيش الإسرائيلي بدء عملية "السيوف الحديدية"، وشن غارات قوية على قطاع غزة، بالإضافة إلى اشتباكات مع مقاتلي "حماس" داخل المستوطنات.
وتمكنت حركة "حماس" من أسر عدد غير معروف من الإسرائيليين بينهم جنود وضباط، والعودة بهم إلى قطاع غزة، فيما أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يوم الأحد 8 أكتوبر الجاري، أن المجلس الوزاري الأمني المصغر (الكابينيت)، صادق رسميًا على بدء الحرب على قطاع غزة.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى"... مليون فلسطيني مهدد بالترحيل... صور وفيديوأمس, 13:50 GMT
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