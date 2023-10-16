https://sputnikarabic.ae/20231016/هذه-أرضنا-وباقون-فيها-السفير-الفلسطيني-لدى-روسيا-يتحدث-عن-الوضع-في-قطاع-غزة-1082070783.html

"هذه أرضنا وباقون فيها"... السفير الفلسطيني لدى روسيا يتحدث عن الوضع في قطاع غزة

"هذه أرضنا وباقون فيها"... السفير الفلسطيني لدى روسيا يتحدث عن الوضع في قطاع غزة

التقى السفير الفلسطيني لدى روسيا، عبد الحفيظ نوفل، بوسائل الإعلام العربية والروسية والأجنبية العاملة في روسيا في مؤتمر صحفي في مقر السفارة بالعاصمة موسكو، تحدث... 16.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-16T15:16+0000

2023-10-16T15:16+0000

2023-10-16T15:16+0000

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وشكر السفير حضور وسائل الإعلام وروسيا لمواقفها الداعمة لفلسطين ولشعبها، متحدثا عن الأحداث التي تحصل في فلسطين وقطاع غزة، ووصف السفير الهجوم الذي تقوم به إسرائيل بالهجوم غير المسبوق الذي يتعرض له المدنيون في القطاع.وأشار نوفل إلى أن بداية ما حصل يعود لنهاية العام الماضي بتشكيل حكومة يمينية إسرائيلية تحديدا في 19.10.2022، والتي ضمت برئاسة بنيامين نتنياهو، بتسلإيل سموتريش وزيرا المالية وإيتمار بن غفير وزيرا للأمن الداخلي، ومنذ اليوم الأول لتشكيل هذه الحكومة بدأت أعمالها العدوانية بحق الفلسطيني وتحديدا في الضفة الغربية من خلال زيادة الاستيطان وفي القدس وفي الأماكن المقدسة المسيحية والإسلامية.مضيفا: "وعلى الرغم من تقديم العديد من التحذيرات الداخلية والخارجية وعن طريق وسائل الإعلام، إلا أنهم استمروا في سياساتهم، واصبح انتهاك الأماكن المقدسة والمسجد الأقصى عملا يومي للمستوطنين".وأن ما حاصل بغزة في هجوم لـ"حماس" هو تعبير عن الرفض الكامل للإجراءات الإسرائيلية في الاستيطان وتهويد القدس.ليتحدث السفير عن قطاع غزة البالغة مساحته نحو 300 كلم، المسكون منه مساحة يقارب الـ245 كلم، ويشغله نحو مليونين وربع المليون من الفلسطينين، مشيرا إلى أن إسرائيل انسحبت من غزة عام 2005 أيام حكومة شارون، ولكن بمجرد انسحابها فرضت حصارا كامل على القطاع، أي أن كل شيء يجب أن يحظى بموافقة إسرائيلية الحصول على الماء والدواء والحركة وكل شيء.وطيلة 18 عاما من انسحاب إسرائيل من غزة استمر هذا الحصار رغم كل الدعوات الدولية لرفع هذا الحصار، بالتالي ما حصل من اشتباك عسكري، كان سببه قضيتين، قضية الأقصى والقدس والستوطنات في الضفة الغربية، وثانيا استمرا الحصار وتصاعده في غزة.وأشار السفير لإدانة قتل المدنيين أيّا كانوا يهودا أو مسلمين أو مسيحيين، لكن الشعب الفلسطيني يقتل منذ أكثر من 75 عاما وكمثال منذ بداية العام وحتى بداية الاشتباك في الضفة الغربية هناك 475 شهيدا و5 آلاف جريح، بفعل المستوطنين والجيش الإسرائيلي.بالإضافة لدمار هائل في البنية التحتية والسكن، وبحسب إحصاءات "الأونروا" أكثر من 60 في المئة من القتلى هم من النساء والأطفال، لأنها بالمجمل مبان تنهار على سكانها، والأكثر من ذلك أنه يوجد قرار إسرائيلي بتهجير مليون ومئة ألف فلسطيني من شمال غزة إلى جنوبها.وتحدث السفير عن المهلة التي منحت للفلسطينين لمغادرة القطاع قائلا: "وتم إعطاؤهم فترة زمنية تنتهي بمساء هذا اليوم للمغادرة، وهو ما يحصل أمام المجتمع الدولي، الأمور تتجه خلال ساعات إلى هجوم بري إسرائيلي، تحت عنوان "القضاء على حماس" ولكن لا أحد يلتفت للخسائر في صفوف المدنيين".كما أكد السفير مطالب القيادة الفلسطينية بالعمل على وقف إطلاق النار بشكل فوري وفتح قنوات ومعابر لعبور المساعدات الطبية والغذائية، حتى الطائرات الإسرائيلية قصفت معبر رفح لمنع حركة المساعدات.منوها إلى قطع الماء والكهرباء والطاقة عن سكان القطاع منذ 4 أيام، بالإضافة للمساعدات الإنسانية التي قدمت من قبل دول الأردن، الإمارات وقطر ومصر الموجودة في سيناء وتنتظر الموافقة لعبورها.وصف السفير ما يحصل في غزة بأنه وصمة عار على جبين المجتمع الدولي في الوقت الذي تحظى فيه إسرائيل وحكومتها بالدعم، في وقت كأن به من الأحرى المطالبة بإنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطين، مضيفا قوله "هذه أرضنا ونحن باقون عليها".وأشار السفير لكلمة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قبل أيام في أسبوع الطاقة الروسي عندما قال، بوجود قرار دولي بإقامة دولتي فلسطين وإسرائيل.

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