https://sputnikarabic.ae/20231016/هل-تهدد-المخدرات-كيان-العراق؟-1082066174.html
هل تهدد المخدرات كيان العراق؟
هل تهدد المخدرات كيان العراق؟
حذّر وزير الداخلية العراقي، عبد الأمير الشمري، اليوم الاثنين، من تهديد المخدرات لكيان الدولة، فيما اتهم رئيس وزراء حكومة إقليم كردستان العراق، مسرور البارزاني،... 16.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-16T13:35+0000
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هل تهدد المخدرات كيان العراق؟
هل تهدد المخدرات كيان العراق؟
وجاءت تصريحات الشمري والبارزاني، خلال مؤتمر "مكافحة المخدرات في العراق"، الذي نظمه مكتب "التوصيات الدولية"، الأسبوع الجاري، بمشاركة مسؤولين من بغداد وأربيل وممثلين دوليين.وطالب إقليم كردستان العراق، خلال المؤتمر، بالتعاون والدعم الدوليين فيما يتعلق بالمشورة والمساعدة اللوجيستية في استراتيجية مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والمساعدة على تطوير قدرات القضاة والمحققين في إقليم كردستان العراق.وفي حديثه لـ"سبوتنيك"، قال المحلل السياسي والأمني، د. مخلد حازم، إن "موضوع المخدرات بدأ يؤرق الدولة والبنية المجتمعية في العراق، بعد أن أنهى مواجهته مع إرهاب تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا ودول أخرى)، وبات الآن يواجه إرهاب المخدرات، التي وصلت اليوم إلى أماكن لم نكن نتوقعها".وأكد أن "الحكومة العراقية تحاول مكافحة التعاطي وردع تجار المخدرات، لكن نتيجة لتراكمات أمنية يستخدم التجار منافذ كثيرة للتهريب، كما أن تجارة المخدرات تحتاج إلى العملة الصعبة وهي متوفرة في العراق، وهكذا توفرت الأرضية اللازمة لانتشار الظاهرة"، لافتا إلى أن "الأمن العراقي يشنّ حاليا حملة كبيرة ضد المخدرات، وهناك تعاون من دول الجوار من أجل ملاحقة وتتبع التجار حتى خارج الحدود، وقد تم تنفيذ عمليات كبيرة، وتم ضبط الكثير من التجار ومصادرة أطنان من الحبوب المخدرة سنويا، وهناك إجماع دولي على ضرورة مكافحة هذه الظاهرة، كما أن هناك قانون سيتم إقراره بخصوص مكافحة المخدرات، ويحاول العراق حاليا جمع كل من لدية رؤية للمساعدة في القضاء على هذه الآفة في اجتماعات داخل العراق وخارجه".وأوضح المؤرخ وأستاذ علم الاجتماع، د. علي النشمي، أن "تصريح وزير الداخلية مبالغ فيه، وقد تكون قضية المخدرات مبالغا فيها من واقع مشاهداتي اليومية في الجامعة، وفي شوارع بغداد، لكن المخدرات في حد ذاتها تمثل مشكلة للدول أثناء الكوارث والحروب والبطالة، وهذه الثلاث يعاني منها العراق حاليا، فضلا عن أن هناك جانبا أمنيا يتعلق بقوة القانون وهو ضعيف جدا في العراق، وبالحدود وهي سائبة جدا"، مشيرا إلى "اعتقال تاجر مخدرات مؤخرا في العراق وبحوزته طن من المواد المخدرة، وقد حُكم عليه بالسجن 3 أعوام فقط".وأكد نقيب المعلمين العراقيين، عباس كاظم، أن "آفة المخدرات انتشرت بشكل كبير، خلال السنوات الأخيرة، بسبب غياب تطبيق القانون، والذي تغيّر، بعد 2023، وأصبح يميّز بين التاجر والناقل والمتعاطي، وخصص حكما لكل منهم، في حين كان القانون السابق يصدر حكما بالإعدام ضد كل المتعاملين مع المخدرات".وأوضح النقيب أن "الوضع الأمني العراقي لم يكن مستقرا، خلال الفترة الماضية، لكن الحكومة بدأت، في الفترة الأخيرة، في متابعة هذا الملف حثيثا من أجل القضاء على هذه الظاهرة، التي تهدد الشباب العراقي بالخطر، وهي ظاهرة مرفوضة بشدة في المجتمع العراقي".إعداد وتقديم: جيهان لطفي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
مساحة حرة, العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي, аудио
مساحة حرة, العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي, аудио
هل تهدد المخدرات كيان العراق؟
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حذّر وزير الداخلية العراقي، عبد الأمير الشمري، اليوم الاثنين، من تهديد المخدرات لكيان الدولة، فيما اتهم رئيس وزراء حكومة إقليم كردستان العراق، مسرور البارزاني، فصائل مسلحة بالاتجار بها.
وجاءت تصريحات الشمري والبارزاني، خلال مؤتمر "مكافحة المخدرات في العراق"، الذي نظمه مكتب "التوصيات الدولية"، الأسبوع الجاري، بمشاركة مسؤولين من بغداد وأربيل وممثلين دوليين.
وطالب إقليم كردستان العراق، خلال المؤتمر، بالتعاون والدعم الدوليين فيما يتعلق بالمشورة والمساعدة اللوجيستية في استراتيجية مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والمساعدة على تطوير قدرات القضاة والمحققين في إقليم كردستان
العراق.
وفي حديثه لـ"سبوتنيك"، قال المحلل السياسي والأمني، د. مخلد حازم، إن "موضوع المخدرات بدأ يؤرق الدولة والبنية المجتمعية في العراق، بعد أن أنهى مواجهته مع إرهاب تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا ودول أخرى)، وبات الآن يواجه إرهاب المخدرات، التي وصلت اليوم إلى أماكن لم نكن نتوقعها".
وتابع حازم مشيرا إلى أن "العراق كان في الماضي ممرا لتجارة المخدرات، لكنه أصبح الآن بيئة حاضنة للتجارة والتعاطي".
وأكد أن "الحكومة العراقية تحاول مكافحة التعاطي وردع تجار المخدرات، لكن نتيجة لتراكمات أمنية يستخدم التجار منافذ كثيرة للتهريب، كما أن تجارة المخدرات تحتاج إلى العملة الصعبة وهي متوفرة في العراق، وهكذا توفرت الأرضية اللازمة لانتشار الظاهرة"، لافتا إلى أن "الأمن العراقي يشنّ حاليا حملة كبيرة ضد المخدرات، وهناك تعاون من دول الجوار من أجل ملاحقة وتتبع التجار حتى خارج الحدود، وقد تم تنفيذ عمليات كبيرة، وتم ضبط الكثير من التجار ومصادرة أطنان من الحبوب المخدرة
سنويا، وهناك إجماع دولي على ضرورة مكافحة هذه الظاهرة، كما أن هناك قانون سيتم إقراره بخصوص مكافحة المخدرات، ويحاول العراق حاليا جمع كل من لدية رؤية للمساعدة في القضاء على هذه الآفة في اجتماعات داخل العراق وخارجه".
وأوضح المؤرخ وأستاذ علم الاجتماع، د. علي النشمي، أن "تصريح وزير الداخلية مبالغ فيه، وقد تكون قضية المخدرات مبالغا فيها من واقع مشاهداتي اليومية في الجامعة، وفي شوارع بغداد، لكن المخدرات في حد ذاتها تمثل مشكلة للدول أثناء الكوارث والحروب والبطالة، وهذه الثلاث يعاني منها العراق حاليا، فضلا عن أن هناك جانبا أمنيا يتعلق بقوة القانون وهو ضعيف جدا في العراق، وبالحدود وهي سائبة جدا"، مشيرا إلى "اعتقال تاجر مخدرات مؤخرا في العراق وبحوزته طن من المواد المخدرة، وقد حُكم عليه بالسجن 3 أعوام فقط".
واعتبر الخبير أن "العراق يسيطر على الوضع، حتى الآن، لكن إذا لم يتم تفعيل القانون وضبط الحدود قد نصل إلى مرحلة الكارثة".
وأكد نقيب المعلمين العراقيين، عباس كاظم، أن "آفة المخدرات انتشرت بشكل كبير، خلال السنوات الأخيرة، بسبب غياب تطبيق القانون، والذي تغيّر، بعد 2023، وأصبح يميّز بين التاجر والناقل والمتعاطي، وخصص حكما لكل منهم، في حين كان القانون السابق يصدر حكما بالإعدام ضد كل المتعاملين مع المخدرات".
وأوضح النقيب أن "الوضع الأمني العراقي لم يكن مستقرا، خلال الفترة الماضية، لكن الحكومة بدأت، في الفترة الأخيرة، في متابعة هذا الملف حثيثا من أجل القضاء على هذه الظاهرة، التي تهدد الشباب العراقي بالخطر، وهي ظاهرة مرفوضة بشدة في المجتمع العراقي".