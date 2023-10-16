https://sputnikarabic.ae/20231016/وزير-الخارجية-التونسي-يتسلم-أوراق-اعتماد-سفير-سوريا-1082061628.html
وزير الخارجية التونسي يتسلم أوراق اعتماد سفير سوريا
وزير الخارجية التونسي يتسلم أوراق اعتماد سفير سوريا
استقبل وزير الخارجية التونسي، نبيل عمار، اليوم الإثنين، بمقر الوزارة، محمد محمد، الذي سلمه نسخة من أوراق اعتماده كسفير جديد لسوريا لدى تونس. 16.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-16T11:18+0000
2023-10-16T11:18+0000
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ووفقا لبيان صادر عن وزارة الخارجية التونسية، حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، فقد "تمّ خلال اللقاء التنويه بروابط الأخوة المتميزة والعلاقات التاريخية بين البلدين، وتأكيد الحرص على تعزيز التعاون الثنائي بين تونس وسوريا في كل المجالات".وبهذه المناسبة،عبّر وزير الخارجية التونسي، نبيل عمار، للسفير السوري الجديد على "استعداد الوزارة توفير كل الظروف من أجل تيسير وإنجاح مهمته في تونس، خدمة لمصلحة البلدين والشعبين الشقيقين".وفي 2 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، أدى السفير محمد محمد، اليمين الدستورية، سفيرا للجمهورية العربية السورية، لدى الجمهورية التونسية.وأفادت وكالة الأنباء السورية (سانا)، بأن "السفير الجديد أدى اليمين أمام الرئيس بشار الأسد، اليوم"، مشيرة إلى أن الأسد تمنى للسفير محمد النجاح في مهمته.وأعلنت سوريا، في أبريل/ نيسان الماضي، إعادة فتح سفارتها في تونس، وتعيين سفير لديها، بعدما اتخذت تونس خطوة مماثلة، في وقت سابق.وقالت السلطات السورية إن "إعادة فتح السفارة السورية في تونس، يمثل تجاوبا مع المبادرة التي قام بها الرئيس التونسي قيس سعيد، الذي قام بتعيين سفير لبلاده لدى دمشق".وأوضحت سوريا أن "هناك تواصل وتشاور مستمر بين البلدين"، مؤكدة استمرار التنسيق بين وزيري الخارجية في البلدين حرصا منهما على إعادة العلاقات الثنائية إلى مسارها الطبيعي.وأصدر الرئيس التونسي قيس سعيد،في وقت سابق، تعليمات لوزير الخارجية نبيل عمار، بالشروع في إجراءات تعيين سفير لبلاده لدى سوريا.جاء ذلك بعد تصريحات سابقة، أعلن فيها الرئيس التونسي، عزمه إعادة العلاقات الدبلوماسية المقطوعة مع سوريا، منذ 2012، مؤكدا أنه لا يوجد ما يبرر هذا الأمر وأن بلاده تتعامل مع الدولة السورية ولا دخل لها إطلاقا في اختيارات الشعب السوري، بحسب قوله.
https://sputnikarabic.ae/20230412/سوريا-تعلن-إعادة-فتح-سفارتها-في-تونس-1075819043.html
https://sputnikarabic.ae/20230416/بعد-الجزائر-وزير-خارجية-سوريا-يجري-مباحثات-في-تونس-1075969619.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
تونس, أخبار تونس اليوم, أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, الأخبار, أخبار العالم الآن
تونس, أخبار تونس اليوم, أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, الأخبار, أخبار العالم الآن
وزير الخارجية التونسي يتسلم أوراق اعتماد سفير سوريا
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استقبل وزير الخارجية التونسي، نبيل عمار، اليوم الإثنين، بمقر الوزارة، محمد محمد، الذي سلمه نسخة من أوراق اعتماده كسفير جديد لسوريا لدى تونس.
ووفقا لبيان صادر عن وزارة الخارجية التونسية، حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، فقد "تمّ خلال اللقاء التنويه بروابط الأخوة المتميزة والعلاقات التاريخية بين البلدين، وتأكيد الحرص على تعزيز التعاون الثنائي بين تونس وسوريا في كل المجالات".
وبهذه المناسبة،عبّر وزير الخارجية التونسي، نبيل عمار، للسفير السوري الجديد على "استعداد الوزارة توفير كل الظروف من أجل تيسير وإنجاح مهمته في تونس، خدمة لمصلحة البلدين والشعبين الشقيقين".
وفي 2 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، أدى السفير محمد محمد، اليمين الدستورية، سفيرا للجمهورية العربية السورية، لدى الجمهورية التونسية.
وأفادت وكالة
الأنباء السورية (سانا)، بأن "السفير الجديد أدى اليمين أمام الرئيس بشار الأسد، اليوم"، مشيرة إلى أن الأسد تمنى للسفير محمد النجاح في مهمته.
وأعلنت سوريا، في أبريل/ نيسان الماضي، إعادة فتح سفارتها في تونس،
وتعيين سفير لديها، بعدما اتخذت تونس خطوة مماثلة، في وقت سابق.
وقالت السلطات السورية إن "إعادة فتح السفارة السورية في تونس، يمثل تجاوبا مع المبادرة التي قام بها الرئيس التونسي قيس سعيد، الذي قام بتعيين سفير لبلاده لدى دمشق".
وأوضحت سوريا أن "هناك تواصل وتشاور مستمر بين البلدين"، مؤكدة استمرار التنسيق بين وزيري الخارجية في البلدين حرصا منهما على إعادة العلاقات الثنائية
إلى مسارها الطبيعي.
وأصدر الرئيس التونسي قيس سعيد،في وقت سابق، تعليمات لوزير الخارجية نبيل عمار، بالشروع في إجراءات تعيين سفير
لبلاده لدى سوريا.
جاء ذلك بعد تصريحات سابقة، أعلن فيها الرئيس التونسي، عزمه إعادة العلاقات الدبلوماسية المقطوعة مع سوريا، منذ 2012، مؤكدا أنه لا يوجد ما يبرر هذا الأمر وأن بلاده تتعامل مع الدولة السورية ولا دخل لها إطلاقا في اختيارات الشعب السوري، بحسب قوله.