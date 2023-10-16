"يونيسيف": قرابة نصف مليون فلسطيني أجبروا على مغادرة منازلهم
أفاد تقرير لمنظمة الـ"يونيسيف"، بأن أكثر من 423 ألف شخص أُجبروا على الفرار من منازلهم في قطاع غزة، جراء القصف الإسرائيلي، منذ بدء العمليات العسكرية الأخيرة.
وجاء في التقرير: "فر أكثر من 423 ألف شخص من منازلهم، بينما بدأت مئات الآلاف من الأطفال وعائلاتهم بالفرار من شمال غرة".
وأضاف البيان: "نكرر دعوة الأمين العام للأم المتحدة إلى إلغاء أمر مغادرة أكثر من مليون مدني فلسطيني شمال غزة".
© AFP 2023 / Mohammed Abedالوضع في قطاع غزة - نزوح الفلسطينيين من مدينة غزة إلى جنوب القطاع
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© AFP 2023 / Mohammed Abed
الوضع في قطاع غزة - نزوح الفلسطينيين من مدينة غزة إلى جنوب القطاع
© AFP 2023 / Said Khatibالوضع في قطاع غزة - قصف في رفح جنوب القطاع
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© AFP 2023 / Said Khatib
الوضع في قطاع غزة - قصف في رفح جنوب القطاع
© AFP 2023 / Mahmud Hamsالوضع في قطاع غزة - نزوح الفلسطينيين في مدينة غزة إلى أماكن أكثر أمانا
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© AFP 2023 / Mahmud Hams
الوضع في قطاع غزة - نزوح الفلسطينيين في مدينة غزة إلى أماكن أكثر أمانا
© AFP 2023 / Mahmud Hamsالوضع في قطاع غزة - نزوح الفلسطينيين في مدينة غزة إلى أماكن أكثر أمانا
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© AFP 2023 / Mahmud Hams
الوضع في قطاع غزة - نزوح الفلسطينيين في مدينة غزة إلى أماكن أكثر أمانا
© AFP 2023 / Mohammed Abedالوضع في قطاع غزة - نزوح الفلسطينيين في مدينة غزة إلى أماكن أكثر أمانا
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© AFP 2023 / Mohammed Abed
الوضع في قطاع غزة - نزوح الفلسطينيين في مدينة غزة إلى أماكن أكثر أمانا
© AFP 2023 / Mahmud Hamsالوضع في قطاع غزة - نزوح الفلسطينيين في مدينة غزة إلى أماكن أكثر أمانا
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© AFP 2023 / Mahmud Hams
الوضع في قطاع غزة - نزوح الفلسطينيين في مدينة غزة إلى أماكن أكثر أمانا
© AP Photo / Hatem Aliالوضع في قطاع غزة - نزوح الفلسطينيين في مدينة رفح الواقعة في جنوب القطاع بعد قصف بيوتهم
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© AP Photo / Hatem Ali
الوضع في قطاع غزة - نزوح الفلسطينيين في مدينة رفح الواقعة في جنوب القطاع بعد قصف بيوتهم
© Sputnik . Tarek Aliyan / الانتقال إلى بنك الصورالوضع في قطاع غزة بعد استمرار قصف الطيران الحربي الإسرائيلي
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© Sputnik . Tarek Aliyan/
الوضع في قطاع غزة بعد استمرار قصف الطيران الحربي الإسرائيلي
© AFP 2023 / Mahmud Hamsالوضع في قطاع غزة بعد استمرار قصف الطيران الحربي الإسرائيلي
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© AFP 2023 / Mahmud Hams
الوضع في قطاع غزة بعد استمرار قصف الطيران الحربي الإسرائيلي
© AFP 2023 / Mohammed Abedالوضع في قطاع غزة بعد استمرار قصف الطيران الحربي الإسرائيلي
10/16
© AFP 2023 / Mohammed Abed
الوضع في قطاع غزة بعد استمرار قصف الطيران الحربي الإسرائيلي
© AFP 2023 / Said Khatibالوضع في قطاع غزة بعد استمرار قصف الطيران الحربي الإسرائيلي
11/16
© AFP 2023 / Said Khatib
الوضع في قطاع غزة بعد استمرار قصف الطيران الحربي الإسرائيلي
© AFP 2023 / Aris Messinisالوضع في قطاع غزة بعد استمرار قصف الطيران الحربي الإسرائيلي
12/16
© AFP 2023 / Aris Messinis
الوضع في قطاع غزة بعد استمرار قصف الطيران الحربي الإسرائيلي
© AFP 2023 / Mohammed Abedالوضع في قطاع غزة بعد استمرار قصف الطيران الحربي الإسرائيلي
13/16
© AFP 2023 / Mohammed Abed
الوضع في قطاع غزة بعد استمرار قصف الطيران الحربي الإسرائيلي
© AP Photo / Hatem Aliالوضع في قطاع غزة بعد استمرار قصف الطيران الحربي الإسرائيلي
14/16
© AP Photo / Hatem Ali
الوضع في قطاع غزة بعد استمرار قصف الطيران الحربي الإسرائيلي
© AP Photo / Hatem Moussaالوضع في قطاع غزة بعد استمرار قصف الطيران الحربي الإسرائيلي
15/16
© AP Photo / Hatem Moussa
الوضع في قطاع غزة بعد استمرار قصف الطيران الحربي الإسرائيلي
© AFP 2023 / Mohammed Abedالوضع في قطاع غزة بعد استمرار قصف الطيران الحربي الإسرائيلي
16/16
© AFP 2023 / Mohammed Abed
الوضع في قطاع غزة بعد استمرار قصف الطيران الحربي الإسرائيلي
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