https://sputnikarabic.ae/20231016/يونيسيف-قرابة-نصف-مليون-فلسطيني-أجبروا-على-مغادرة-منازلهم-1082059078.html

"يونيسيف": قرابة نصف مليون فلسطيني أجبروا على مغادرة منازلهم

"يونيسيف": قرابة نصف مليون فلسطيني أجبروا على مغادرة منازلهم

أفاد تقرير لمنظمة الـ"يونيسيف"، بأن أكثر من 423 ألف شخص أُجبروا على الفرار من منازلهم في قطاع غزة، جراء القصف الإسرائيلي، منذ بدء العمليات العسكرية الأخيرة. 16.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-16T13:07+0000

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2023-10-16T13:07+0000

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وأضاف البيان: "نكرر دعوة الأمين العام للأم المتحدة إلى إلغاء أمر مغادرة أكثر من مليون مدني فلسطيني شمال غزة".لمتابعة مستجدات الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

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фото, صور, العدوان الإسرائيلي على غزة, أخبار فلسطين اليوم, طوفان الأقصى