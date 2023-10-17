https://sputnikarabic.ae/20231017/أراد-تقديم-الدعم-إسرائيل-ترفض-استقبال-زيلينسكي-وتخبره-بأن-الوقت-ليس-مناسبا-1082097695.html

أراد تقديم الدعم... إسرائيل ترفض استقبال زيلينسكي وتخبره بأن الوقت ليس مناسبا

أراد تقديم الدعم... إسرائيل ترفض استقبال زيلينسكي وتخبره بأن الوقت ليس مناسبا

اعتزم الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، القيام بزيارة تضامنية إلى إسرائيل من أجل دعم تل أبيب وسط الحرب ضد حركة "حماس". 17.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-17T12:35+0000

2023-10-17T12:35+0000

2023-10-17T12:35+0000

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وأكد الموقع الإلكتروني "i24NEWS"، اليوم الثلاثاء، أنه رغم إعلانه دعمه الكامل لإسرائيل وتشديده على حقها "غير القابل للجدل" في حماية مواطنيها ضد "حماس"، فإن إسرائيل رفضت طلب زيلينسكي بزيارة تل أبيب، بدعوى أن الوقت ليس مناسبا.وأوضح الموقع أن طلب الرئيس الأوكراني قوبل بالرفض، فيما لم يتم تقديم أي تفسير آخر لسبب منع فلاديمير زيلينسكي من الزيارة، حتى الآن، في وقت أشار الأخير إلى أن "الإرهاب دائما جريمة، ليس فقط ضد دولة واحدة أو ضحايا محددين، ولكن ضد الإنسانية جمعاء".وقال الرئيس الأوكراني:وفي سياق متصل، أعلن جون كيربي، منسق الاتصالات الاستراتيجية في البيت الأبيض، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، سيلتقي قادة مصر والأردن والسلطة الفلسطينية في عمّان، لتجديد التزامه بحقوق الفلسطينيين وكرامتهم وتقرير مصيرهم، وللتعامل مع احتياجات غزة الإنسانية.وأكد كيربي أنه "بالتأكيد سيكرر أن حماس لا تمثل حق الشعب الفلسطيني في الكرامة وتقرير المصير. وسيناقش مرة أخرى الاحتياجات الإنسانية لجميع المدنيين في غزة".ويأتي هذا في وقت يستمر التصعيد بين حركة "حماس" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية بعد إطلاق "حماس"، فجر السبت 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة، وأسرت عددا كبيرا من العسكريين والمدنيين الإسرائيليين.ومن جانبها، ردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية" متوعدة "حماس" بدفع ثمن باهظ لهجومها.فيما صادق مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية (الكابينيت)، في 8 أكتوبر، رسميًا على بدء حرب على قطاع غزة، كما أعلن الجيش الإسرائيلي، في 10 أكتوبر، إعادة السيطرة على منطقة غلاف غزة بالكامل.وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع يوآف غالانت، ورئيس حزب "المعسكر الرسمي" وزير الدفاع السابق بيني غانتس، في 11 أكتوبر، تشكيل "حكومة حرب" لمواجهة تداعيات التصعيد مع حركة "حماس".

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