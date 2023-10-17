https://sputnikarabic.ae/20231017/أردوغان-يدعو-إلى-وقف-الفظائع-غير-المسبوقة-في-غزة-1082123436.html
أردوغان يدعو إلى وقف "الفظائع" غير المسبوقة في غزة
أردوغان يدعو إلى وقف "الفظائع" غير المسبوقة في غزة
دعا الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إلى وقف "الفظائع غير المسبوقة" في أعقاب الهجوم الإسرائيلي على مستشفى في قطاع غزة. 17.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-17T19:28+0000
2023-10-17T19:28+0000
2023-10-17T19:53+0000
العدوان الإسرائيلي على غزة
العالم
أخبار تركيا اليوم
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وكتب أردوغان على موقع "X": "إن الهجوم على المستشفى الذي يعالج فيه النساء والأطفال والمدنيون الأبرياء هو أحدث مثال على الهجمات الإسرائيلية التي تخلو من أبسط القيم الإنسانية. وأنا أدعو الإنسانية جمعاء إلى اتخاذ إجراءات لوقف هذه الفظائع غير المسبوقة في غزة".وقصف الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، المستشفى الأهلي العربي (المعمداني) في حي الزيتون بمدينة غزة، ما أسفر عن مقتل وإصابة المئات.وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية، بأن طائرات إسرائيلية شنت غارة على المستشفى أثناء تواجد آلاف الفلسطينيين النازحين الذين لجأوا إليه، بعد أن دمرت منازلهم، وبحثوا عن مكان آمن.ونقلت الوكالة عن مصادر طبية بأن "500 مواطن على الأقل، ما بين شهيد وجريح، وصلوا إلى مستشفى الشفاء الطبي من موقع القصف".بدوره، أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الحداد وتنكيس الأعلام لمدة 3 أيام حدادا على ضحايا مستشفى المعمداني في قطاع غزة، بعد استهدافه من قبل الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء.
https://sputnikarabic.ae/20231017/بعد-قصف-مستشفى-المعمداني-مصر-تطالب-إسرائيل-بوقف-فوري-للعقاب-الجماعي-ضد-أهالي-غزة-1082123021.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
العدوان الإسرائيلي على غزة, العالم, أخبار تركيا اليوم
العدوان الإسرائيلي على غزة, العالم, أخبار تركيا اليوم
أردوغان يدعو إلى وقف "الفظائع" غير المسبوقة في غزة
19:28 GMT 17.10.2023 (تم التحديث: 19:53 GMT 17.10.2023) تابعنا عبر
دعا الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إلى وقف "الفظائع غير المسبوقة" في أعقاب الهجوم الإسرائيلي على مستشفى في قطاع غزة.
وكتب أردوغان على موقع "X": "إن الهجوم على المستشفى الذي يعالج فيه النساء والأطفال والمدنيون الأبرياء هو أحدث مثال على الهجمات الإسرائيلية التي تخلو من أبسط القيم الإنسانية. وأنا أدعو الإنسانية جمعاء إلى اتخاذ إجراءات لوقف هذه الفظائع غير المسبوقة في غزة".
وقصف الجيش الإسرائيلي
، اليوم الثلاثاء، المستشفى الأهلي العربي (المعمداني) في حي الزيتون بمدينة غزة، ما أسفر عن مقتل وإصابة المئات.
وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية، بأن طائرات إسرائيلية شنت غارة على المستشفى أثناء تواجد آلاف الفلسطينيين النازحين الذين لجأوا إليه، بعد أن دمرت منازلهم، وبحثوا عن مكان آمن.
ونقلت
الوكالة عن مصادر طبية بأن "500 مواطن على الأقل، ما بين شهيد وجريح، وصلوا إلى مستشفى الشفاء الطبي من موقع القصف".
بدوره، أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الحداد وتنكيس الأعلام لمدة 3 أيام
حدادا على ضحايا مستشفى المعمداني في قطاع غزة، بعد استهدافه من قبل الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء.