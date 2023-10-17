عربي
روسيا والإمارات تطلبان عقد اجتماع لمجلس الأمن لمناقشة القصف الإسرائيلي على مستشفى المعمداني في غزة
https://sputnikarabic.ae/20231017/أردوغان-يدعو-إلى-وقف-الفظائع-غير-المسبوقة-في-غزة-1082123436.html
أردوغان يدعو إلى وقف "الفظائع" غير المسبوقة في غزة
أردوغان يدعو إلى وقف "الفظائع" غير المسبوقة في غزة
دعا الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إلى وقف "الفظائع غير المسبوقة" في أعقاب الهجوم الإسرائيلي على مستشفى في قطاع غزة. 17.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-17T19:28+0000
2023-10-17T19:53+0000
العدوان الإسرائيلي على غزة
العالم
أخبار تركيا اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/09/04/1080684568_0:204:2915:1844_1920x0_80_0_0_57ad0c767550a28436249b1e4bdac4bc.jpg
وكتب أردوغان على موقع "X": "إن الهجوم على المستشفى الذي يعالج فيه النساء والأطفال والمدنيون الأبرياء هو أحدث مثال على الهجمات الإسرائيلية التي تخلو من أبسط القيم الإنسانية. وأنا أدعو الإنسانية جمعاء إلى اتخاذ إجراءات لوقف هذه الفظائع غير المسبوقة في غزة".وقصف الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، المستشفى الأهلي العربي (المعمداني) في حي الزيتون بمدينة غزة، ما أسفر عن مقتل وإصابة المئات.وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية، بأن طائرات إسرائيلية شنت غارة على المستشفى أثناء تواجد آلاف الفلسطينيين النازحين الذين لجأوا إليه، بعد أن دمرت منازلهم، وبحثوا عن مكان آمن.ونقلت الوكالة عن مصادر طبية بأن "500 مواطن على الأقل، ما بين شهيد وجريح، وصلوا إلى مستشفى الشفاء الطبي من موقع القصف".بدوره، أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الحداد وتنكيس الأعلام لمدة 3 أيام حدادا على ضحايا مستشفى المعمداني في قطاع غزة، بعد استهدافه من قبل الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء.
https://sputnikarabic.ae/20231017/بعد-قصف-مستشفى-المعمداني-مصر-تطالب-إسرائيل-بوقف-فوري-للعقاب-الجماعي-ضد-أهالي-غزة-1082123021.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/09/04/1080684568_93:0:2824:2048_1920x0_80_0_0_dd1b7880a9664bc715a01081edfe6301.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العدوان الإسرائيلي على غزة, العالم, أخبار تركيا اليوم
العدوان الإسرائيلي على غزة, العالم, أخبار تركيا اليوم

أردوغان يدعو إلى وقف "الفظائع" غير المسبوقة في غزة

19:28 GMT 17.10.2023 (تم التحديث: 19:53 GMT 17.10.2023)
© Sputnik . Sergey Guneyev / الانتقال إلى بنك الصوراستقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، نظيره التركي رجب طيب أردوغان في مدينة سوتشي.
استقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، نظيره التركي رجب طيب أردوغان في مدينة سوتشي. - سبوتنيك عربي, 1920, 17.10.2023
© Sputnik . Sergey Guneyev
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegramNabd
دعا الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إلى وقف "الفظائع غير المسبوقة" في أعقاب الهجوم الإسرائيلي على مستشفى في قطاع غزة.
وكتب أردوغان على موقع "X": "إن الهجوم على المستشفى الذي يعالج فيه النساء والأطفال والمدنيون الأبرياء هو أحدث مثال على الهجمات الإسرائيلية التي تخلو من أبسط القيم الإنسانية. وأنا أدعو الإنسانية جمعاء إلى اتخاذ إجراءات لوقف هذه الفظائع غير المسبوقة في غزة".
الوضع في قطاع غزة بعد استمرار قصف الطيران الحربي الإسرائيلي - سبوتنيك عربي, 1920, 17.10.2023
بعد قصف مستشفى المعمداني... مصر تطالب إسرائيل بوقف فوري "للعقاب الجماعي" ضد أهالي غزة
19:02 GMT
وقصف الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، المستشفى الأهلي العربي (المعمداني) في حي الزيتون بمدينة غزة، ما أسفر عن مقتل وإصابة المئات.
وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية، بأن طائرات إسرائيلية شنت غارة على المستشفى أثناء تواجد آلاف الفلسطينيين النازحين الذين لجأوا إليه، بعد أن دمرت منازلهم، وبحثوا عن مكان آمن.
ونقلت الوكالة عن مصادر طبية بأن "500 مواطن على الأقل، ما بين شهيد وجريح، وصلوا إلى مستشفى الشفاء الطبي من موقع القصف".
بدوره، أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الحداد وتنكيس الأعلام لمدة 3 أيام حدادا على ضحايا مستشفى المعمداني في قطاع غزة، بعد استهدافه من قبل الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Зенитная установка ЗУ-23-2 второго армейского корпуса Южной группировки войск ведет огонь по цели на Южном направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة19:13 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 19:21 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى"... مليون فلسطيني مهدد بالترحيل... صور وفيديوأمس, 07:33 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала