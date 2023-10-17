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ارتفاع ضحايا القصف الإسرائيلي إلى نحو 3 آلاف قتيل في غزة
ارتفاع ضحايا القصف الإسرائيلي إلى نحو 3 آلاف قتيل في غزة
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ارتفاع ضحايا القصف الإسرائيلي على غزة إلى نحو 3 آلاف قتيل وأكثر من 12 ألف مصاب. 17.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-17T15:14+0000
2023-10-17T15:14+0000
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القدس - سبوتنيك. وأفاد بيان محدث لوزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، بارتفاع الحصيلة إلى "نحو 3 آلاف شهيد وأكثر من 12 ألف و500 جريح".وأضاف البيان أن الحصيلة في الضفة الغربية وصلت إلى61 شهيداً وأكثر من 1250 جريحا".ويستمر التصعيد بين حركة "حماس" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية بعد إطلاق "حماس"، فجر السبت قبل الماضي، عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة، وأسرت عدداً كبيراً من الإسرائيليين.وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، متوعدةً "حماس" بدفع ثمن باهظ لهجومها.وفي 8 تشرين الأول/أكتوبر، صادق مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية (الكابينيت) رسميًا على بدء حرب على قطاع غزة، كما أعلن الجيش الإسرائيلي، في 10 أكتوبر، إعادة السيطرة على منطقة غلاف غزة بالكامل.وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت ورئيس حزب "المعسكر الرسمي" وزير الدفاع السابق بيني غانتس، في 11 أكتوبر تشكيل "حكومة حرب" لمواجهة تداعيات التصعيد مع حركة حماس.في غضون ذلك، ارتفعت حدة التوتر على الحدود الإسرائيلية اللبنانية، وتبادل الجيش الإسرائيلي وحزب الله اللبناني قصفا مدفعيا متقطعا، وسط مخاوف في إسرائيل من عمليات تسلل محتملة من الحدود اللبنانية إلى داخل إسرائيل.وبحسب أحدث حصيلة، بلغ عدد القتلى الإسرائيليين 1400 شخص، فضلا عن إصابة 3842 آخرين.
https://sputnikarabic.ae/20231017/برنامج-الأغذية-العالمي-يحذر-من-نفاذ-مخزون-الغذاء-في-متاجر-قطاع-غزة-خلال-5-أيام-1082095822.html
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أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أخبار قطاع غزة, حركة حماس, العالم العربي, الأخبار
أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أخبار قطاع غزة, حركة حماس, العالم العربي, الأخبار

ارتفاع ضحايا القصف الإسرائيلي إلى نحو 3 آلاف قتيل في غزة

15:14 GMT 17.10.2023
© AFP 2023 / ASHRAF AMRAالقصف الإسرائيلي في غزة
القصف الإسرائيلي في غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 17.10.2023
© AFP 2023 / ASHRAF AMRA
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أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ارتفاع ضحايا القصف الإسرائيلي على غزة إلى نحو 3 آلاف قتيل وأكثر من 12 ألف مصاب.
القدس - سبوتنيك. وأفاد بيان محدث لوزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، بارتفاع الحصيلة إلى "نحو 3 آلاف شهيد وأكثر من 12 ألف و500 جريح".
وأضاف البيان أن الحصيلة في الضفة الغربية وصلت إلى61 شهيداً وأكثر من 1250 جريحا".
ويستمر التصعيد بين حركة "حماس" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية بعد إطلاق "حماس"، فجر السبت قبل الماضي، عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة، وأسرت عدداً كبيراً من الإسرائيليين.
وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، متوعدةً "حماس" بدفع ثمن باهظ لهجومها.
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برنامج الأغذية العالمي يحذر من نفاد مخزون الغذاء في متاجر قطاع غزة خلال 5 أيام
11:30 GMT
وفي 8 تشرين الأول/أكتوبر، صادق مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية (الكابينيت) رسميًا على بدء حرب على قطاع غزة، كما أعلن الجيش الإسرائيلي، في 10 أكتوبر، إعادة السيطرة على منطقة غلاف غزة بالكامل.
وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت ورئيس حزب "المعسكر الرسمي" وزير الدفاع السابق بيني غانتس، في 11 أكتوبر تشكيل "حكومة حرب" لمواجهة تداعيات التصعيد مع حركة حماس.
في غضون ذلك، ارتفعت حدة التوتر على الحدود الإسرائيلية اللبنانية، وتبادل الجيش الإسرائيلي وحزب الله اللبناني قصفا مدفعيا متقطعا، وسط مخاوف في إسرائيل من عمليات تسلل محتملة من الحدود اللبنانية إلى داخل إسرائيل.
وبحسب أحدث حصيلة، بلغ عدد القتلى الإسرائيليين 1400 شخص، فضلا عن إصابة 3842 آخرين.
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