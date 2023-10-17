https://sputnikarabic.ae/20231017/اكتشاف-تمثال-عملاق-غامض-عمره-11-ألف-عام-في-تركيا-صور-1082091036.html

اكتشاف تمثال عملاق غامض عمره 11 ألف عام في تركيا... صور

اكتشاف تمثال عملاق غامض عمره 11 ألف عام في تركيا... صور

اكتشف علماء آثار في تركيا بقايا غير عادية من فجر الحضارة، عبارة عن تمثال عمره 11 ألف عام يبدو أنه يصور شخصية شاهقة. 17.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-17T09:32+0000

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2023-10-17T09:32+0000

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وتزامن هذا الاكتشاف الغامض مع العثور على تمثال من الحجر الجيري بالحجم الطبيعي لخنزير بري، في مواقع المعبد القديم في غوبيكلي تيبي، مما يلقي ضوءا جديدا على مجتمعات ما قبل الزراعة في الماضي.تمثال الخنزير البري الذي تم اكتشافه، يعود تاريخه إلى 8700-8200 قبل الميلاد، ويبلغ طوله 4.4 قدم وارتفاعه 2.3 قدم، وكشف سطحه عن وجود آثار أصباغ حمراء وسوداء وبيضاء، مما يشير إلى أنه كان مزينا بالطلاء في السابق، وفقا لموقع "LiveScience".وفي كاراهان تيبي في تركيا، التي تقع على بعد نحو 22 ميلا من غوبيكلي تيبي، اكتشف علماء الآثار تمثالا ضخما لرجل يبلغ ارتفاعه 7.5 قدم.وتتسم السمات التشريحية لشخصية التمثال البشري، وخاصة الأضلاع والعمود الفقري والكتفين، بالوضوح، ما قد يشير إلى أن الشخص مصور على أنه متوفى.وتتحدى هذه الاكتشافات الافتراضات السابقة بشأن بساطة مجتمعات الصيد وجمع الثمار في جنوب غرب آسيا منذ حوالي 11 ألف عام، إذ تشير الطبيعة المعقدة والمتطورة للقطع الأثرية التي تم العثور عليها في غوبيكلي تيبي وكاراهان تيبي، إلى مستوى من التنظيم الاجتماعي والبراعة المعمارية التي تم الاستهانة بها في السابق.وغوبيكلي تيبي هو موقع ضخم من الصخور الصخرية، مزين بأعمدة على شكل حرف "T"، ومنحوتات معقدة تصور حيوانات ورموزا وأيدي بشرية، ويعتقد أن الموقع المعترف به من قبل منظمة "يونسكو" قد تم استخدامه في الطقوس الجنائزية.

https://sputnikarabic.ae/20231001/اكتشاف-المئات-من-جرار-النبيذ-في-صعيد-مصر-تعود-لـ5000-عام-صور-1081573730.html

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