https://sputnikarabic.ae/20231017/البحرية-البريطانية-تتحرك-إلى-شرق-البحر-الأبيض-المتوسط-لدعم-إسرائيل-1082121904.html

البحرية البريطانية تتحرك إلى شرق البحر الأبيض المتوسط لدعم إسرائيل

البحرية البريطانية تتحرك إلى شرق البحر الأبيض المتوسط لدعم إسرائيل

قالت وزارة الدفاع البريطانية، اليوم الثلاثاء، إن سفنا تابعة للبحرية الملكية تحركت إلى شرق البحر الأبيض المتوسط في إطار انتشار قوات عسكرية بريطانية لدعم إسرائيل... 17.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-17T18:38+0000

2023-10-17T18:38+0000

2023-10-17T18:38+0000

رصد عسكري

أخبار إسرائيل اليوم

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وقالت الوزارة في منشور على موقع "X": "غادرت فرقة العمل التابعة للبحرية الملكية إلى شرق البحر الأبيض المتوسط ​​لتعزيز الاستقرار الإقليمي وتوفير قدرات الطوارئ في الأسابيع المقبلة".وفي وقت سابق، أكد رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، نقل قوات بلاده العسكرية إلى شرق البحر المتوسط ​​لدعم إسرائيل.وأعلن القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، محمد الضيف، يوم السبت 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية". وقال الضيف في بيان: "الضربة الأولى والتي استهدفت مواقع العدو ومطاراته وتحصيناته العسكرية قد تجاوزت 5 آلاف صاروخ وقذيفة".وتمكنت حركة "حماس" من أسرِ عدد غير معروف من الإسرائيليين بينهم جنود وضباط، والعودة بهم إلى قطاع غزة.وأعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يوم الأحد 8 أكتوبر الجاري، أن المجلس الوزاري الأمني المصغر(الكابينيت)، صادق رسميًا على بدء الحرب على قطاع غزة، ردًا على إطلاق حركة "حماس" الفلسطينية عملية "طوفان الأقصى".وأعلن الجيش الإسرائيلي بدء عملية "السيوف الحديدية"، وشن غارات قوية على قطاع غزة، بالإضافة إلى اشتباكات مع مقاتلي "حماس" داخل المستوطنات.وفي المقابل، تشن الطائرات الإسرائيلية غارات على مواقع "حماس" في قطاع غزة، فيما أعلنت الحكومة الإسرائيلية، يوم الأحد 8 أكتوبر الجاري، تفعيلها للمادة 40 من القانون الأساسي، ما يعني دخول البلاد رسميًا في حالة حرب.

https://sputnikarabic.ae/20231017/الجيش-الإسرائيلي-يقصف-مستشفى-المعمداني-الذي-يأوي-نازحين-في-غزة-1082119881.html

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رصد عسكري, أخبار إسرائيل اليوم