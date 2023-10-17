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https://sputnikarabic.ae/20231017/الجزائر-الاحتلال-الإسرائيلي-ينفذ-إبادة-جماعية-ضد-الفلسطينيين-العزل-1082115000.html
الجزائر: الاحتلال الإسرائيلي ينفذ "إبادة جماعية" ضد الفلسطينيين العزل
الجزائر: الاحتلال الإسرائيلي ينفذ "إبادة جماعية" ضد الفلسطينيين العزل
أكدت الجزائر أنه لا يمكن إنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي إلا بأقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود 1967. 17.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-17T14:59+0000
2023-10-17T14:59+0000
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جاء ذلك في بيان لرئاسة الجمهورية الجزائرية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الجزائرية "واج"، التي أشارت إلى أن البيان صدر عقب اجتماع للمجلس الأعلى للأمن.وجرى الاجتماع برئاسة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، القائد الأعلى للقوات المسلحة، الذي أكد رفض الجزائر لعمليات الإبادة الجماعية، التي تتم بطريقة ممنهجة على يد قوات الاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة.ولفت إلى أن الاحتلال الإسرائيلي ينفذ عمليات الإبادة ضد مدنيين عزل، مشيرًا إلى أن الجزائر تؤكد تضامنها الكامل مع الشعب الفلسطيني الشقيق.وبحسب البيان، فإن الجزائر أكدت أن عمليات الإبادة والترحيل الجماعي لا يمكن أن تنهي الصراع، مشيرًا إلى أنها وجهت دعوة للمجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته لضمان الحماية للمدنيين الفلسطينيين العزل.يذكر أن حركة "حماس" الفلسطينية، أطلقت يوم السبت 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية"، بينما ردت إسرائيل بإعلان الحرب وبدء عملية عسكرية تحمل اسم "السيوف الحديدية" شملت قصفا وغارات جوية عنيفة ضد قطاع غزة، وهو ما تسبب في مقتل وإصابة الآلاف.
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العالم العربي, أخبار العالم الآن, طوفان الأقصى, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, الجزائر
العالم العربي, أخبار العالم الآن, طوفان الأقصى, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, الجزائر

الجزائر: الاحتلال الإسرائيلي ينفذ "إبادة جماعية" ضد الفلسطينيين العزل

14:59 GMT 17.10.2023
© Sputnik . Ajwad Jradatنازحون فلسطنينون في جنوب قطاع غزة يرون لحظات القصف والموت والفرار وينتظرون ما بقي من عائلاتهم
نازحون فلسطنينون في جنوب قطاع غزة يرون لحظات القصف والموت والفرار وينتظرون ما بقي من عائلاتهم - سبوتنيك عربي, 1920, 17.10.2023
© Sputnik . Ajwad Jradat
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أكدت الجزائر أنه لا يمكن إنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي إلا بأقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود 1967.
جاء ذلك في بيان لرئاسة الجمهورية الجزائرية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الجزائرية "واج"، التي أشارت إلى أن البيان صدر عقب اجتماع للمجلس الأعلى للأمن.
برنامج الأغذية العالمي يحذر من نفاذ مخزون الغذاء في متاجر قطاع غزة خلال 5 أيام وأزمة الخبز تفاقم معاناة الأهالي - سبوتنيك عربي, 1920, 17.10.2023
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11:30 GMT
وجرى الاجتماع برئاسة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، القائد الأعلى للقوات المسلحة، الذي أكد رفض الجزائر لعمليات الإبادة الجماعية، التي تتم بطريقة ممنهجة على يد قوات الاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ولفت إلى أن الاحتلال الإسرائيلي ينفذ عمليات الإبادة ضد مدنيين عزل، مشيرًا إلى أن الجزائر تؤكد تضامنها الكامل مع الشعب الفلسطيني الشقيق.
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تغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى"... مليون فلسطيني مهدد بالترحيل... صور وفيديو
أمس, 07:33 GMT
وبحسب البيان، فإن الجزائر أكدت أن عمليات الإبادة والترحيل الجماعي لا يمكن أن تنهي الصراع، مشيرًا إلى أنها وجهت دعوة للمجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته لضمان الحماية للمدنيين الفلسطينيين العزل.
يذكر أن حركة "حماس" الفلسطينية، أطلقت يوم السبت 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية"، بينما ردت إسرائيل بإعلان الحرب وبدء عملية عسكرية تحمل اسم "السيوف الحديدية" شملت قصفا وغارات جوية عنيفة ضد قطاع غزة، وهو ما تسبب في مقتل وإصابة الآلاف.
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