https://sputnikarabic.ae/20231017/الجيش-الإسرائيلي-إطلاق-صاروخين-مضادين-للدروع-على-شمالي-البلاد-1082099988.html

الجيش الإسرائيلي: إطلاق صاروخين مضادين للدروع على شمالي البلاد

الجيش الإسرائيلي: إطلاق صاروخين مضادين للدروع على شمالي البلاد

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، إطلاق صاروخين مضادين للدروع على شمالي البلاد، من الأراضي اللبنانية قرب مستوطنة يفتاح. 17.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-17T12:59+0000

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وذكر الجيش الإسرائيلي في بيان له، مساء اليوم الثلاثاء، أنه تم إطلاق صاروخين مضادين للدروع على شمالي إسرائيل من الأراضي اللبنانية، وإطلاق نيران بأسلحة خفيفة على مواقع عسكرية إسرائيلية على الحدود اللبنانية.وأكد البيان العسكري الإسرائيلي أن قوات الجيش ردت بإطلاق النيران والمدفعية على مواقع تابعة لـ"حزب الله" اللبناني، دون وقوع إصابات تذكر في صفوف الجيش الإسرائيلي.وبدوره، أعلن الجيش الإسرائيلي، في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، "سقوط قذيفة مضادة للدروع أطلقت من لبنان على مستوطنة المطلة، على الحدود الإسرائيلية اللبنانية"، موضحا في بيان له، أنه وضع قواته في وضع التأهب، محذرا من أنه "إذا اقترف حزب الله خطأ فادحا سنرد بقوة مدمرة لم يعهدها من قبل".بالتوازي مع ذلك، أعلن الجيش الإسرائيلي، في وقت سابق اليوم، عن "إحباط محاولة تسلل لمجموعة من المسلحين المشتبه فيهم من لبنان إلى منطقة الحدود"، مضيفا في بيان له، إنه "قتل 4 مسلحين كانوا يحملون عبوة ناسفة بعد اقترابهم من الحدود اللبنانية"، مشيرا إلى أن قواته نفذت ضربات ضد "حزب الله" اللبناني.وبدورها، أفادت وكالة الأنباء اللبنانية بأن "سيارات الإسعاف التابعة للدفاع المدني اللبناني وجمعية الرسالة للإسعاف الصحي والهيئة الصحية، عملت على نقل 4 إصابات من ضمنهم رئيس مركز "علما الشعب" في الدفاع المدني اللبناني خالد قريطم، إلى المستشفى اللبناني الإيطالي في صور جنوبي البلاد، بعد أن تعرضوا للاختناق نتيجة تعرض البلدة للقصف الفوسفوري من قبل قوات الاحتلال".وأعلن "حزب الله" اللبناني، أمس الاثنين، قصف 5 مواقع إسرائيلية جديدة على الحدود اللبنانية، موضحا في بيان له، أن "مجاهدي المقاومة الإسلامية استهدفوا خمسة مواقع إسرائيلية، وهي: ‏موقع مسكاف عام، خربة المنارة، هرمون، موقع ريشا وموقع رامية، بالأسلحة المباشرة وحققوا ‏فيها إصابات مؤكدة".وتشهد حدود إسرائيل مع كل من سوريا ولبنان، حالة من تزايد التوتر بالتزامن مع الحرب المستمرة، لليوم العاشر على التوالي، بين إسرائيل وحركة "حماس" الفلسطينية في قطاع غزة المحاصر.ويتوازى ذلك مع ما أعلنه القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، محمد الضيف، يوم السبت 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية".وقال الضيف في بيان: "الضربة الأولى والتي استهدفت مواقع العدو ومطاراته وتحصيناته العسكرية قد تجاوزت 5 آلاف صاروخ وقذيفة".وأعلن بعدها الجيش الإسرائيلي بدء عملية "السيوف الحديدية"، وشن غارات قوية على قطاع غزة، بالإضافة إلى اشتباكات مع مقاتلي "حماس" داخل المستوطنات.بينما أفادت القناة "12" الإسرائيلية بأنه "تم إطلاق آلاف الصواريخ على إسرائيل، فيما تسلل عشرات الإرهابيين إلى الأراضي الإسرائيلية"، بينما تشن الطائرات الإسرائيلية غارات عنيفة على مواقع "حماس" في قطاع غزة.

https://sputnikarabic.ae/20231016/الجيش-اللبناني-العثور-على-20-منصة-لإطلاق-الصواريخ-جنوبي-لبنان-1082064877.html

https://sputnikarabic.ae/20231017/وكالة-أنباء-لبنان-إسرائيل-تقصف-المناطق-اللبنانية-الحدودية-بقنابل-فسفورية-1082089528.html

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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, لبنان, أخبار لبنان, ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل, العالم العربي, الأخبار, أخبار حزب الله, أخبار فلسطين اليوم, العدوان الإسرائيلي على غزة