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https://sputnikarabic.ae/20231017/الجيش-الإسرائيلي-هاجمنا-الليلة-الماضية-أكثر-من-200-موقع-عسكري-لـحماس-والجهاد-1082083819.html
الجيش الإسرائيلي: هاجمنا الليلة الماضية أكثر من 200 موقع عسكري لـ"حماس" و"الجهاد"
الجيش الإسرائيلي: هاجمنا الليلة الماضية أكثر من 200 موقع عسكري لـ"حماس" و"الجهاد"
صرّح الجيش الإسرائيلي في بيان، اليوم الثلاثاء، استهداف أكثر من 200 بنية عسكرية لـ"حماس" و"الجهاد الإسلامي" في قطاع غزة، خلال اليوم الماضي . 17.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-17T05:41+0000
2023-10-17T05:41+0000
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وأوضح البيان: "خلال اليوم الأخير، أغار جيش الدفاع على أكثر من 200 بنية عسكرية لحماس والجهاد الإسلامي في قطاع غزة".وأضاف البيان: "استهدفت الطائرات الحربية مقرات قيادة للمنظمات الإرهابية في أرجاء القطاع وقضت على نشطاء إرهابيين".وأشار البيان إلى أن سلاح البحرية "أغار على عدة أهداف عسكرية لـ"حماس" تشمل مقرات عسكرية في وسط مدينة غزة ومستودعات تحوي على وسائل قتالية".ويشار إلى أن القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، محمد الضيف، قد أعلن، يوم السبت 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية". وقال الضيف في بيان: "الضربة الأولى والتي استهدفت مواقع العدو ومطاراته وتحصيناته العسكرية قد تجاوزت 5 آلاف صاروخ وقذيفة".وأعلن الجيش الإسرائيلي يوم أمس الاثنين أن حركة "حماس" تحتجز 199 شخصا كرهائن في قطاع غزة.فيما صرح المتحدث العسكري باسم "كتائب عز الدين القسام"، الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، أبو عبيدة، الاثنين الماضي، أن عدد الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة ما بين 200 إلى 250، منوّها بمقتل 22 أسيرا إسرائيليا جراء القصف الإسرائيلي على غزة.
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العالم العربي, العالم, طوفان الأقصى, اسرائيل
العالم العربي, العالم, طوفان الأقصى, اسرائيل

الجيش الإسرائيلي: هاجمنا الليلة الماضية أكثر من 200 موقع عسكري لـ"حماس" و"الجهاد"

05:41 GMT 17.10.2023
© AFP 2023 / MENAHEM KAHANAالجيش الإسرائيلي
الجيش الإسرائيلي - سبوتنيك عربي, 1920, 17.10.2023
© AFP 2023 / MENAHEM KAHANA
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صرّح الجيش الإسرائيلي في بيان، اليوم الثلاثاء، استهداف أكثر من 200 بنية عسكرية لـ"حماس" و"الجهاد الإسلامي" في قطاع غزة، خلال اليوم الماضي .
وأوضح البيان: "خلال اليوم الأخير، أغار جيش الدفاع على أكثر من 200 بنية عسكرية لحماس والجهاد الإسلامي في قطاع غزة".
وأضاف البيان: "استهدفت الطائرات الحربية مقرات قيادة للمنظمات الإرهابية في أرجاء القطاع وقضت على نشطاء إرهابيين".
كما تم استهداف مبنى بنك تستخدمه حماس للتمويل في قطاع غزة وعدد من الأنفاق تحت الأرض.
وأشار البيان إلى أن سلاح البحرية "أغار على عدة أهداف عسكرية لـ"حماس" تشمل مقرات عسكرية في وسط مدينة غزة ومستودعات تحوي على وسائل قتالية".
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ويشار إلى أن القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، محمد الضيف، قد أعلن، يوم السبت 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية". وقال الضيف في بيان: "الضربة الأولى والتي استهدفت مواقع العدو ومطاراته وتحصيناته العسكرية قد تجاوزت 5 آلاف صاروخ وقذيفة".
وأعلن الجيش الإسرائيلي يوم أمس الاثنين أن حركة "حماس" تحتجز 199 شخصا كرهائن في قطاع غزة.
فيما صرح المتحدث العسكري باسم "كتائب عز الدين القسام"، الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، أبو عبيدة، الاثنين الماضي، أن عدد الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة ما بين 200 إلى 250، منوّها بمقتل 22 أسيرا إسرائيليا جراء القصف الإسرائيلي على غزة.
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