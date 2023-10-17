https://sputnikarabic.ae/20231017/الخارجية-الروسية-موقف-الولايات-المتحدة-والغرب-عرقل-اتخاذ-قرار-بشأن-وقف-إطلاق-النار-في-غزة-1082120643.html

الخارجية الروسية: موقف الولايات المتحدة والغرب عرقل اتخاذ قرار بشأن وقف إطلاق النار في غزة

الخارجية الروسية: موقف الولايات المتحدة والغرب عرقل اتخاذ قرار بشأن وقف إطلاق النار في غزة

صرحت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء، أن موقف الولايات المتحدة والدول الغربية، لم يسمح باتخاذ قرار طبيعي ومنطقي، بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وفقا... 17.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-17T18:04+0000

2023-10-17T18:04+0000

2023-10-17T18:06+0000

العالم العربي

العدوان الإسرائيلي على غزة

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وجاء في بيان للخارجية الروسية: "كما أظهر تصويت الأمس، فإن موقف واشنطن وعواصم غربية أخرى، هو الذي حال دون اتخاذ قرار طبيعي ومنطقي، يعتبر في هذه الظروف الراهنة واجب إنساني مطلق، وواجب أخلاقي لجميع الأعضاء المسؤولين في المجتمع الدولي".وأضافت الوزارة أن "الغرب لم يأخذ بالحسبان الاعتبارات الإنسانية، وقواعد القانون الدولي، والأسباب الجذرية للمشكلة الفلسطينية التي لم تحل، والتي أشارت إليها موسكو دوما في السنوات الأخيرة".وفشل مجلس الأمن الدولي في تبني مشروع قرار روسي إنساني، يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة.وصوتت روسيا والصين والغابون وموزمبيق والإمارات لصالح مشروع القرار، فيما صوتت ضده كل من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا واليابان، بينما امتنعت بقية الدول عن التصويت وهي البرازيل ومالطا وألبانيا وسويسرا وإكوادور وغانا.وبذلك فشل المشروع في الحصول على الحد الأدنى من الأصوات المطلوبة وعددها 9 في المجلس المؤلف من 15 عضواً.واقترحت روسيا مسودة النص المكونة من صفحة واحدة يوم الجمعة الماضي، ودعا إلى إطلاق سراح الرهائن ووصول المساعدات الإنسانية والإجلاء الآمن للمدنيين المحتاجين، كما أدان النص العنف ضد المدنيين وجميع الأعمال العدائية.

https://sputnikarabic.ae/20231017/القوات-الجوية-الإسرائيلية-تعلن-قصف-أهداف-تابعة-لـحزب-الله-في-لبنان-1082117791.html

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سبوتنيك عربي

العالم العربي, العدوان الإسرائيلي على غزة