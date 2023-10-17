https://sputnikarabic.ae/20231017/الخارجية-الفلسطينية-الاعتداء-على-المستشفى-سيبقى-وصمة-عار-في-ضمير-الإنسانية-1082125229.html

الخارجية الفلسطينية: الاعتداء على المستشفى سيبقى "وصمة عار في ضمير الإنسانية"

الخارجية الفلسطينية: الاعتداء على المستشفى سيبقى "وصمة عار في ضمير الإنسانية"

أعلنت وزارة الخارجية الفلسطينية أن الهجوم على مستشفى في قطاع غزة سيظل إلى الأبد "وصمة عار في ضمير الإنسانية". 17.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-17T20:30+0000

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العالم العربي

العدوان الإسرائيلي على غزة

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وقالت الخارجية الفلسطينية على موقع "X": "إن المجزرة الوحشية التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق المئات من المدنيين الفلسطينيين المتحصنين في المستشفى المعمداني (المستشفى الأهلي) في مدينة غزة، ستبقى إلى الأبد وصمة عار في ضمير الإنسانية التي شهدت الفظائع التي ارتكبت ضد الشعب الفلسطيني دون أن تتحرك لوقف هذا".كما دعت وزارة الخارجية مجلس الأمن الدولي إلى "إدانة ووضع حد لهذه المجزرة والإفلات من العقاب".هذا وقد وأدانت مصر والأردن وتركيا وسلطنة عمان الضربة الإسرائيلية على المستشفى.وقصف الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، المستشفى الأهلي العربي (المعمداني) في حي الزيتون بمدينة غزة، ما أسفر عن مقتل وإصابة المئات.وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية، بأن طائرات إسرائيلية شنت غارة على المستشفى أثناء تواجد آلاف الفلسطينيين النازحين الذين لجأوا إليه، بعد أن دمرت منازلهم، وبحثوا عن مكان آمن.ونقلت الوكالة عن مصادر طبية بأن "500 مواطن على الأقل، ما بين شهيد وجريح، وصلوا إلى مستشفى الشفاء الطبي من موقع القصف".بدوره، أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الحداد وتنكيس الأعلام لمدة 3 أيام حدادا على ضحايا مستشفى المعمداني في قطاع غزة، بعد استهدافه من قبل الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء.

https://sputnikarabic.ae/20231017/روسيا-والإمارات-تطلبان-عقد-اجتماع-لمجلس-الأمن-لمناقشة-القصف-الإسرائيلي-على-مستشفى-المعمداني-في-غزة-1082124609.html

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العالم العربي, العدوان الإسرائيلي على غزة