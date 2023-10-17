https://sputnikarabic.ae/20231017/الدول-الرافضة-والمؤيدة-لمشروع-القرار-الروسي-لوقف-إطلاق-النار-في-غزة--1082081291.html

الدول الرافضة والمؤيدة لمشروع القرار الروسي لوقف إطلاق النار في غزة

الدول الرافضة والمؤيدة لمشروع القرار الروسي لوقف إطلاق النار في غزة

فشل مجلس الأمن الدولي، اليوم الثلاثاء، في تبني مشروع قرار روسي يدعو إلى وقف إطلاق نار إنساني في غزة. 17.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-17T00:20+0000

2023-10-17T00:20+0000

2023-10-17T00:47+0000

روسيا

الولايات المتحدة الأمريكية

العالم

العدوان الإسرائيلي على غزة

التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل

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وصوتت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا واليابان ضد مشروع القرار الروسي الذي يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في منطقة الصراع الفلسطينية الإسرائيلي، ، وفقًا لمراسل وكالة "سبوتنيك".ودعم المشروع روسيا والصين والإمارات والغابون وموزمبيق، فيما امتنعت ألبانيا والبرازيل وغانا ومالطا وسويسرا والإكوادور عن التصويت. وبهذا لم يحصل القرار على التسعة أصوات المطلوبة لصالحه.وكان القرار الروسي يحتوي على نداء من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لوقف فوري ومستدام وكامل الامتثال لوقف إطلاق النار الإنساني في الشرق الأوسط.كما أدين بشدة في القرار العنف والأعمال العسكرية ضد المدنيين السلميين، وكذلك جميع أعمال الإرهاب، ودعا إلى إطلاق سراح جميع الرهائن بشكل آمن. بالإضافة إلى ذلك، دعا مصدرو الوثيقة إلى توفير وتوسيع إيصال المساعدة الإنسانية بدون عقبات، وإلى توفير ظروف لإجلاء الأفراد المدنيين.وكان التصويت يوم الاثنين، حيث كان هناك 5 أصوات مؤيدة، و4 أصوات رافضة، وامتنع 6 أعضاء عن التصويت.وفي أعقاب اقتراح مشروع قرار من قبل دول أخرى، قامت البعثة الروسية في الأمم المتحدة بتضمين تعديلات على مشروع قرارها لإدانة الهجمات الإسرائيلية التي تستهدف الفلسطينيين في قطاع غزة والدعوة إلى وقف إطلاق النار الإنساني في ظل الوضع الصعب للمدنيين هناك.وأمس الاثنين، أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، أن روسيا تقدمت بمشروع قرار إنساني إلى مجلس الأمن الدولي، على خلفية تفاقم الأزمة الإنسانية في قطاع غزة، التي وصلت إلى مستوى "الكارثة".

https://sputnikarabic.ae/20231016/مجلس-الأمن-يرفض-مشروع-القرار-الروسي-الذي-يدعو-إلى-وقف-إطلاق-النار-الإنساني-في-غزة-1082080961.html

https://sputnikarabic.ae/20231016/الولايات-المتحدة-لن-نسمح-لمجلس-الأمن-بلوم-إسرائيل-1082081121.html

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روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل