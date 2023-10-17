https://sputnikarabic.ae/20231017/الرئيس-الفلسطيني-ينسحب-من-قمة-الأردن-الرباعية-غدا-إثر-قصف-مستشفى-المعمداني---عاجل-1082124023.html

الرئيس الفلسطيني ينسحب من قمة الأردن الرباعية إثر قصف مستشفى المعمداني

الرئيس الفلسطيني ينسحب من قمة الأردن الرباعية إثر قصف مستشفى المعمداني

يستعد الرئيس الفلسطيني محمود عباس لمغادرة الأردن والعودة إلى رام الله، منسحبا من لقاء القمة الرباعية الذي كان مقررا عقده غدًا بين زعماء فلسطين والأردن ومصر... 17.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-17T19:41+0000

2023-10-17T19:41+0000

2023-10-17T19:59+0000

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رام الله - سبوتنيك. وقال مصدر بالرئاسة الفلسطينية، في تصريح لوكالة "سبوتنيك"، إن "الرئيس محمود عباس يستعد لمغادرة الأردن ردًا على المجزرة الإسرائيلية في المستشفى المعمداني في غزة".وأضاف المصدر أن "عباس سينسحب من القمة الرباعية التي تجمعه بالرئيس الأمريكي جو بايدن غدا والملك عبد الله الثاني عاهل الأردن والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي".وفي السياق، أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بأن "عباس قرر قطع زيارته إلى الأردن والعودة إلى أرض الوطن على الفور".وأوضحت أنه "سيعقد اجتماع عاجل للقيادة الفلسطينية هذه الليلة، إثر الفاجعة الكبيرة التي حلت بالشعب الفلسطيني بعد ارتكاب حكومة الاحتلال الإسرائيلي مجزرة في مستشفى المعمداني، التي راح ضحيتها المئات من الشهداء من المدنيين الأبرياء من أبناء شعبنا".وقصف الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، المستشفى الأهلي العربي (المعمداني) في حي الزيتون بمدينة غزة، ما أسفر عن مقتل وإصابة المئات.وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية، بأن طائرات إسرائيلية شنت غارة على المستشفى أثناء تواجد آلاف الفلسطينيين النازحين الذين لجأوا إليه، بعد أن دمرت منازلهم، وبحثوا عن مكان آمن.ونقلت الوكالة عن مصادر طبية بأن "500 مواطن على الأقل، ما بين شهيد وجريح، وصلوا إلى مستشفى الشفاء الطبي من موقع القصف".بدوره، أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الحداد وتنكيس الأعلام لمدة 3 أيام حدادا على ضحايا مستشفى المعمداني في قطاع غزة، بعد استهدافه من قبل الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء.

https://sputnikarabic.ae/20231017/دول-عربية-تدين-الضربة-الإسرائيلية-على-المستشفى-المعمداني-في-قطاع-غزة-1082123365.html

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