https://sputnikarabic.ae/20231017/الصحة-العالمية-إخلاء-مستشفيات-غزة-مستحيل-1082126077.html

الصحة العالمية: إخلاء مستشفيات غزة "مستحيل"

الصحة العالمية: إخلاء مستشفيات غزة "مستحيل"

أدانت منظمة الصحة العالمية قصف مستشفى المعمداني في قطاع غزة، مؤكدة أنه كان يعمل وبه مرضى وأطقم طبية ونازحون، عندما تعرض للقصف. 17.10.2023, سبوتنيك عربي

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وقال تيدروس غيبريسيوس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تعليقا على قصف المستشفى، إن المنظمة تدعو إلى توفير الحماية الفورية للمدنيين والعدول عن أوامر الإجلاء الخاصة بالمستشفيات، مشيرا إلى أن إخلاء مستشفيات غزة مستحيل، حسبما ذكر موقع الأمم المتحدة.ولفتت المنظمة إلى أن مستشفى المعمداني كان من بين 20 مستشفى في شمال غزة أصدرت إسرائيل أوامر بإخلائها رغم عدم توفر الأمن.ولفتت إلى أن الظروف الحرجة لكثير من المرضى وعدم وجود أماكن إيواء بديلة وعدم وجود سيارات إسعاف يحول دون تنفيذ أوامر الإخلاء، التي أصدرتها إسرائيل.وشددت المنظمة على ضرورة حماية المرافق الطبية وعدم استهدافها والالتزام بالقانون الدولي.وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن إسرائيل قصفت مستشفى المعمداني، اليوم الثلاثاء، مما أدى إلى مقتل وإصابة 500 شخص على الأقل.ويأتي قصف المستشفى في الوقت الذي أعلنت فيه وزارة الصحة الفلسطينية أن القطاع الصحي في غزة قد ينهار خلال ساعات، وطالبت زيادة الضغط العالمي من أجل إدخال الدعم بكافة أشكاله لقطاع غزة الذي يشهد أوضاعاً صحية كارثية.يذكر أن حركة المقاومة الفلسطينية "حماس"، أطلقت يوم السبت 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية"، بينما ردت إسرائيل بإعلان الحرب وبدء عملية عسكرية تحمل اسم "السيوف الحديدية" شملت قصفا وغارات جوية عنيفة ضد قطاع غزة، وهو ما تسبب في مقتل وإصابة الآلاف.وتسبب القصف الإسرائيلي منذ بدء الحرب على غزة في مقتل نحو 3 آلاف شخص، وأكثر 12 ألفا و500 جريح في قطاع غزة جراء القصف الإسرائيلي، حسب وزارة الصحة الفلسطينية.

https://sputnikarabic.ae/20231017/الرئيس-الفلسطيني-ينسحب-من-قمة-الأردن-الرباعية-غدا-إثر-قصف-مستشفى-المعمداني---عاجل-1082124023.html

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