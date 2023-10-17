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https://sputnikarabic.ae/20231017/الصين-تعرب-عن-أسفها-العميق-لرفض-مجلس-الأمن-مشروع-القرار-الروسي-بشأن-غزة--1082082986.html
الصين تعرب عن أسفها العميق لرفض مجلس الأمن مشروع القرار الروسي بشأن غزة
الصين تعرب عن أسفها العميق لرفض مجلس الأمن مشروع القرار الروسي بشأن غزة
أعربت الصين، اليوم الثلاثاء، عن أسفها العميق لعدم قبول مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة مشروع القرار الإنساني الروسي الذي يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة. 17.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-17T03:58+0000
2023-10-17T03:58+0000
العدوان الإسرائيلي على غزة
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل
الصين
روسيا
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وقال مندوب الصين لدى الأمم المتحدة، تشان جون، خلال جلسة مجلس الأمن: "نشعر بأسف عميق لعدم قدرة المجلس على التوصل إلى اتفاق بشأن مشروع هذا القرار. لا يجب أن تتسم القضايا الإنسانية بالتسييس. يجب أن تكون حماية المدنيين الآمنين أولوية لجميع الأطراف".ورفض مجلس الأمن الدولي مشروع قرار قدمته البعثة الروسية الدائمة، ويدعو إلى وقف فوري وإنساني لإطلاق النار في قطاع غزة.ولم يحصل مشروع القرار الروسي على الأصوات التسعة المطلوبة، إذ صوتت 5 دول لصالحه، وعارضته 4 فيما امتنعت 6 عن التصويت، وكان القرار الروسي ينص على أن "يدعو مجلس الأمن الدولي إلى وقف فوري لأسباب إنسانية لإطلاق النار يكون مستداماً ويحظى بالاحترام الكامل".وصوتت روسيا والإمارات العربية المتحدة والغابون وموزمبيق لصالح القرار، فيما صوتت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا واليابان ضده. وامتنعت كل من ألبانيا والبرازيل وغانا ومالطا وسويسرا والإكوادور عن التصويت.
https://sputnikarabic.ae/20231017/المندوب-الروسي-لدى-مجلس-الأمن-يعرب-عن-خيبة-أمله-العميقة-إزاء-تصويت-المجلس-1082082064.html
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العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, الصين, روسيا
العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, الصين, روسيا

الصين تعرب عن أسفها العميق لرفض مجلس الأمن مشروع القرار الروسي بشأن غزة

03:58 GMT 17.10.2023
© AFP 2023 / ED JONESمجلس الأمن الدولي
مجلس الأمن الدولي - سبوتنيك عربي, 1920, 17.10.2023
© AFP 2023 / ED JONES
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أعربت الصين، اليوم الثلاثاء، عن أسفها العميق لعدم قبول مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة مشروع القرار الإنساني الروسي الذي يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة.
وقال مندوب الصين لدى الأمم المتحدة، تشان جون، خلال جلسة مجلس الأمن: "نشعر بأسف عميق لعدم قدرة المجلس على التوصل إلى اتفاق بشأن مشروع هذا القرار. لا يجب أن تتسم القضايا الإنسانية بالتسييس. يجب أن تكون حماية المدنيين الآمنين أولوية لجميع الأطراف".
سفير روسيا في الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا في اجتماع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في مقر الأمم المتحدة في نيويورك بالولايات المتحدة - سبوتنيك عربي, 1920, 17.10.2023
موسكو حول رفض مشروع القرار الروسي بشأن غزة: مجلس الأمن رهينة أنانية الوفود الغربية
01:11 GMT
ورفض مجلس الأمن الدولي مشروع قرار قدمته البعثة الروسية الدائمة، ويدعو إلى وقف فوري وإنساني لإطلاق النار في قطاع غزة.
ولم يحصل مشروع القرار الروسي على الأصوات التسعة المطلوبة، إذ صوتت 5 دول لصالحه، وعارضته 4 فيما امتنعت 6 عن التصويت، وكان القرار الروسي ينص على أن "يدعو مجلس الأمن الدولي إلى وقف فوري لأسباب إنسانية لإطلاق النار يكون مستداماً ويحظى بالاحترام الكامل".
وصوتت روسيا والإمارات العربية المتحدة والغابون وموزمبيق لصالح القرار، فيما صوتت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا واليابان ضده. وامتنعت كل من ألبانيا والبرازيل وغانا ومالطا وسويسرا والإكوادور عن التصويت.
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