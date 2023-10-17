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Снайпер отряда специального назначения Эспаньола ВС РФ во время выполнения боевых задач на Артемовском тактическом направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231017/الطائرات-المسيرة-الروسية-تحيد-مقاتلي-القوات-الأوكرانية-فيديو-1082097148.html
الطائرات المسيرة الروسية تحيد مقاتلي القوات الأوكرانية... فيديو
الطائرات المسيرة الروسية تحيد مقاتلي القوات الأوكرانية... فيديو
نشرت وزارة الدفاع الروسية لقطات لتحييد مقاتلي القوات المسلحة الأوكرانية على يد مشغلي الطائرات المسيرة التابعة لمجموعة قوات "الجنوب" الروسية، في اتجاه... 17.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-17T12:20+0000
2023-10-17T12:20+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
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وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان اليوم الثلاثاء، أن وحدات تجمع "الجنوب" صدت 9 هجمات للقوات الأوكرانية على محور دونيتسك؛ وخسر العدو نحو 485 عسكريا.وجاء في تقرير الوزارة اليومي عن سير العملية العسكرية الخاصة: "على محور دونيتسك، تمكنت وحدات تجمع قوات "الجنوب" الروسية، بدعم من الطيران والمدفعية، من صد 9 هجمات للقوات الأوكرانية، والقضاء على أفراد وتدمير معدات حربية، في مناطق بلدتي أوريخوفو - فاسيليفكا وأندريفكا التابعتين لجمهورية دونيتسك الشعبية".وأضاف التقرير أن خسائر العدو "بلغت نحو 485 عسكريا أوكرانيا، بين قتيل وجريح، وثلاث مركبات قتالية مصفحة، وسيارتين، بالإضافة إلى مدفعي هاوتزر دي - 20، ومستا - بي".كما تم تدمير محطة رادار مضادة للبطاريات من طراز "إيه إن/تي بي كيو - 36" أميركية الصنع؛ فضلا عن تدمير مستودع ذخيرة ميداني للواء الهجوم الثالث التابع للقوات المسلحة الأوكرانية.
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روسيا, رصد عسكري
روسيا, رصد عسكري

الطائرات المسيرة الروسية تحيد مقاتلي القوات الأوكرانية... فيديو

12:20 GMT 17.10.2023
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصورطائرات بدون طيار من طراز "بوميرانغ" الهجومية في منطقة دفاع الجو الجوي الشمالي في اتجاه كراسني ليمان، العملية العسكرية الخاصة
طائرات بدون طيار من طراز بوميرانغ الهجومية في منطقة دفاع الجو الجوي الشمالي في اتجاه كراسني ليمان، العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 17.10.2023
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov
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نشرت وزارة الدفاع الروسية لقطات لتحييد مقاتلي القوات المسلحة الأوكرانية على يد مشغلي الطائرات المسيرة التابعة لمجموعة قوات "الجنوب" الروسية، في اتجاه أرتيوموفسك، حيث تم إسقاط الذخيرة مباشرة في الخنادق التي يتمركز فيها المسحلون الأوكرانيون.
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان اليوم الثلاثاء، أن وحدات تجمع "الجنوب" صدت 9 هجمات للقوات الأوكرانية على محور دونيتسك؛ وخسر العدو نحو 485 عسكريا.
وجاء في تقرير الوزارة اليومي عن سير العملية العسكرية الخاصة: "على محور دونيتسك، تمكنت وحدات تجمع قوات "الجنوب" الروسية، بدعم من الطيران والمدفعية، من صد 9 هجمات للقوات الأوكرانية، والقضاء على أفراد وتدمير معدات حربية، في مناطق بلدتي أوريخوفو - فاسيليفكا وأندريفكا التابعتين لجمهورية دونيتسك الشعبية".
وأضاف التقرير أن خسائر العدو "بلغت نحو 485 عسكريا أوكرانيا، بين قتيل وجريح، وثلاث مركبات قتالية مصفحة، وسيارتين، بالإضافة إلى مدفعي هاوتزر دي - 20، ومستا - بي".
كما تم تدمير محطة رادار مضادة للبطاريات من طراز "إيه إن/تي بي كيو - 36" أميركية الصنع؛ فضلا عن تدمير مستودع ذخيرة ميداني للواء الهجوم الثالث التابع للقوات المسلحة الأوكرانية.
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