https://sputnikarabic.ae/20231017/الطائرات-المسيرة-الروسية-تحيد-مقاتلي-القوات-الأوكرانية-فيديو-1082097148.html
الطائرات المسيرة الروسية تحيد مقاتلي القوات الأوكرانية... فيديو
الطائرات المسيرة الروسية تحيد مقاتلي القوات الأوكرانية... فيديو
نشرت وزارة الدفاع الروسية لقطات لتحييد مقاتلي القوات المسلحة الأوكرانية على يد مشغلي الطائرات المسيرة التابعة لمجموعة قوات "الجنوب" الروسية، في اتجاه... 17.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-17T12:20+0000
2023-10-17T12:20+0000
2023-10-17T12:20+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
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وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان اليوم الثلاثاء، أن وحدات تجمع "الجنوب" صدت 9 هجمات للقوات الأوكرانية على محور دونيتسك؛ وخسر العدو نحو 485 عسكريا.وجاء في تقرير الوزارة اليومي عن سير العملية العسكرية الخاصة: "على محور دونيتسك، تمكنت وحدات تجمع قوات "الجنوب" الروسية، بدعم من الطيران والمدفعية، من صد 9 هجمات للقوات الأوكرانية، والقضاء على أفراد وتدمير معدات حربية، في مناطق بلدتي أوريخوفو - فاسيليفكا وأندريفكا التابعتين لجمهورية دونيتسك الشعبية".وأضاف التقرير أن خسائر العدو "بلغت نحو 485 عسكريا أوكرانيا، بين قتيل وجريح، وثلاث مركبات قتالية مصفحة، وسيارتين، بالإضافة إلى مدفعي هاوتزر دي - 20، ومستا - بي".كما تم تدمير محطة رادار مضادة للبطاريات من طراز "إيه إن/تي بي كيو - 36" أميركية الصنع؛ فضلا عن تدمير مستودع ذخيرة ميداني للواء الهجوم الثالث التابع للقوات المسلحة الأوكرانية.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, رصد عسكري
الطائرات المسيرة الروسية تحيد مقاتلي القوات الأوكرانية... فيديو
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نشرت وزارة الدفاع الروسية لقطات لتحييد مقاتلي القوات المسلحة الأوكرانية على يد مشغلي الطائرات المسيرة التابعة لمجموعة قوات "الجنوب" الروسية، في اتجاه أرتيوموفسك، حيث تم إسقاط الذخيرة مباشرة في الخنادق التي يتمركز فيها المسحلون الأوكرانيون.
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان اليوم الثلاثاء، أن وحدات تجمع "الجنوب" صدت 9 هجمات للقوات الأوكرانية على محور دونيتسك؛ وخسر العدو نحو 485 عسكريا.
وجاء في تقرير الوزارة اليومي عن سير العملية العسكرية الخاصة: "على محور دونيتسك، تمكنت وحدات تجمع قوات "الجنوب" الروسية، بدعم من الطيران والمدفعية، من صد 9 هجمات للقوات الأوكرانية، والقضاء على أفراد وتدمير معدات حربية، في مناطق بلدتي أوريخوفو - فاسيليفكا وأندريفكا التابعتين لجمهورية دونيتسك الشعبية".
وأضاف التقرير أن خسائر العدو "بلغت نحو 485 عسكريا أوكرانيا، بين قتيل وجريح، وثلاث مركبات قتالية مصفحة، وسيارتين، بالإضافة إلى مدفعي هاوتزر دي - 20، ومستا - بي".
كما تم تدمير محطة رادار مضادة للبطاريات من طراز "إيه إن/تي بي كيو - 36" أميركية الصنع؛ فضلا عن تدمير مستودع ذخيرة ميداني للواء الهجوم الثالث التابع للقوات المسلحة الأوكرانية.