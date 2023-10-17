https://sputnikarabic.ae/20231017/العاهل-الأردني-يستضيف-قمة-رباعية-في-عمان-تضم-رؤساء-مصر-وفلسطين-وأمريكا-1082096037.html

العاهل الأردني يستضيف قمة رباعية في عمان تضم رؤساء مصر وفلسطين وأمريكا

العاهل الأردني يستضيف قمة رباعية في عمان تضم رؤساء مصر وفلسطين وأمريكا

أعلن الديوان الملكي الأردني، اليوم الثلاثاء، أن "العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني سيستضيف قمة رباعية في عمان غدا الأربعاء". 17.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-17T11:36+0000

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وقال الديوان الملكي، في بيان لها، إن القمة ستضم الرئيس الأمريكي جو بايدن والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والرئيس الفلسطيني محمود عباس، لبحث التطورات الخطيرة في قطاع غزة وتداعياتها على المنطقة، وضمان إدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى القطاع.وكان العاهل الأردني شدد، في مؤتمر صحفي مشترك مع المستشار الألماني، أولاف شولتس، في برلين، أن بلاده ومصر لا تستقبلان المزيد من اللاجئين من غزة، محذرًا من محاولة تهجير الفلسطينيين إلى الأردن أو مصر.وأكد أن مسألة الحدود بالنسبة للبلدين "خط أحمر"، مشيرًا إلى أن "الحل في مسألة اللاجئين هو داخل حدود الضفة الغربية وقطاع غزة، وألا يحاول الإسرائيليين أن يدفعوا الفلسطينيين في المستقبل لكي يضعوهم على أكتافنا".واعتبر وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، صباح اليوم، أن منع الغذاء والدواء والوقود والمساعدات الإنسانية عن قطاع غزة، ومحاولة تهجير سكانها، بمثابة "جريمة حرب".وأكد خلال لقاء عبر برنامج "الوكيل" المذاع عبر أثير إذاعة "راديو هلا" الأردنية، أنه يجب "على المجتمع الدولي التعامل مع الحرب على غزة مثلما تعامل مع الحرب على أوكرانيا من منطلق القوانين والمعاهدات الدولية".وأعلن القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، محمد الضيف، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية"، بحسب قوله.وقال الضيف في بيان: "الضربة الأولى والتي استهدفت مواقع العدو ومطاراته وتحصيناته العسكرية قد تجاوزت 5 آلاف صاروخ وقذيفة".وأعلن بعدها الجيش الإسرائيلي بدء عملية "السيوف الحديدية"، وشن غارات قوية على قطاع غزة، بالإضافة إلى اشتباكات مع مقاتلي "حماس" داخل المستوطنات.وأفادت القناة "12" الإسرائيلية بأنه "تم إطلاق آلاف الصواريخ على إسرائيل، فيما تسلل عشرات الإرهابيين إلى الأراضي الإسرائيلية"، في حين تشن الطائرات الإسرائيلية غارات عنيفة على مواقع "حماس" في قطاع غزة.وأمس الاثنين، أعلن أبو عبيدة المتحدث باسم "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس"، أن عدد الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة يتراوح بين 200 إلى 250.وفي اليوم ذاته، أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانييل هاغاري، في مؤتمر صحفي، أنه تم التواصل مع عائلات 199 مختطفا إسرائيليا.

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