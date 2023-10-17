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https://sputnikarabic.ae/20231017/القوات-الجوية-الإسرائيلية-تعلن-قصف-أهداف-تابعة-لـحزب-الله-في-لبنان-1082117791.html
القوات الجوية الإسرائيلية تعلن قصف أهداف تابعة لـ"حزب الله" في لبنان
القوات الجوية الإسرائيلية تعلن قصف أهداف تابعة لـ"حزب الله" في لبنان
أعلنت القوات الجوية الإسرائيلية، منذ قليل، أن مقاتلاتها تهاجم أهدافا تابعة لـ"حزب الله" في لبنان. 17.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-17T16:44+0000
2023-10-17T16:44+0000
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وقال سلاح الجو الإسرائيلي في بيان مقتضب، إنه "في هذه الأثناء، يتم قصف مواقع تابعة لحزب الله في لبنان".وفي وقت سابق اليوم، أعلن الجيش الإسرائيلي أن دفاعاته الجوية اعترضت طائرة مسيرة اقتربت إلى المجال الجوي الإسرائيلي من جهة لبنان.وكان "حزب الله" قد أعلن، في بيان صباح اليوم، عن "استهداف آلية للجيش الإسرائيلي في ‏موقع المطلة".وأوضح البيان أن‏ عناصره قامت باستهداف آلية للجيش الإسرائيلي في ‏موقع المطلة وحققوا فيها إصابات مباشرة.‏ كما أعلن الحزب، في وقت سابق، عن استهداف أجهزة التجسس والتصوير والتجمع الحربي في موقع جل الدير في القطاع الأوسط في إسرائيل.من جهته، استهدف الجيش الإسرائيلي أطراف بلدة البستان بالقذائف المدفعية، كما قصف تلة الحمامص المقابلة لمستوطنة المطلة في جنوبي لبنان.وارتفعت حدة التوتر على الحدود الإسرائيلية اللبنانية على خلفية الأحداث في غزة، وتبادل الجيش الإسرائيلي و"حزب الله" اللبناني قصفا مدفعيا متقطعا، وسط مخاوف في إسرائيل من عمليات تسلل محتملة من الحدود اللبنانية إلى داخل إسرائيل.
https://sputnikarabic.ae/20231017/لحظة-تدمير-حزب-الله-لمركبة-عسكرية-وسط-مستوطنة-إسرائيلية-فيديو-1082107790.html
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, لبنان, أخبار حزب الله, العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, لبنان, أخبار حزب الله, العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار

القوات الجوية الإسرائيلية تعلن قصف أهداف تابعة لـ"حزب الله" في لبنان

16:44 GMT 17.10.2023
© Photo / Dane Wiedmann/Public domainطيران التحالف الدولي - المقاتلة الأمريكية "إف-35 بي" (F-35 B)
طيران التحالف الدولي - المقاتلة الأمريكية إف-35 بي (F-35 B) - سبوتنيك عربي, 1920, 17.10.2023
© Photo / Dane Wiedmann/Public domain
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أعلنت القوات الجوية الإسرائيلية، منذ قليل، أن مقاتلاتها تهاجم أهدافا تابعة لـ"حزب الله" في لبنان.
وقال سلاح الجو الإسرائيلي في بيان مقتضب، إنه "في هذه الأثناء، يتم قصف مواقع تابعة لحزب الله في لبنان".
وفي وقت سابق اليوم، أعلن الجيش الإسرائيلي أن دفاعاته الجوية اعترضت طائرة مسيرة اقتربت إلى المجال الجوي الإسرائيلي من جهة لبنان.
وكان "حزب الله" قد أعلن، في بيان صباح اليوم، عن "استهداف آلية للجيش الإسرائيلي في ‏موقع المطلة".
وأوضح البيان أن‏ عناصره قامت باستهداف آلية للجيش الإسرائيلي في ‏موقع المطلة وحققوا فيها إصابات مباشرة.
مقاتل من حزب الله اللبناني - سبوتنيك عربي, 1920, 17.10.2023
لحظة تدمير "حزب الله" لمركبة عسكرية وسط مستوطنة إسرائيلية... فيديو
13:58 GMT
‏ كما أعلن الحزب، في وقت سابق، عن استهداف أجهزة التجسس والتصوير والتجمع الحربي في موقع جل الدير في القطاع الأوسط في إسرائيل.
من جهته، استهدف الجيش الإسرائيلي أطراف بلدة البستان بالقذائف المدفعية، كما قصف تلة الحمامص المقابلة لمستوطنة المطلة في جنوبي لبنان.
وارتفعت حدة التوتر على الحدود الإسرائيلية اللبنانية على خلفية الأحداث في غزة، وتبادل الجيش الإسرائيلي و"حزب الله" اللبناني قصفا مدفعيا متقطعا، وسط مخاوف في إسرائيل من عمليات تسلل محتملة من الحدود اللبنانية إلى داخل إسرائيل.
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