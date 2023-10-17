https://sputnikarabic.ae/20231017/القوات-الروسية-تحبط-4-محاولات-لتناوب-القوات-الأوكرانية-على-محور-جنوب-دونيتسك-1082082522.html
القوات الروسية تحبط 4 محاولات لتناوب القوات الأوكرانية على محور جنوب دونيتسك
القوات الروسية تحبط 4 محاولات لتناوب القوات الأوكرانية على محور جنوب دونيتسك
صرّح رئيس المركز الصحفي لمجموعة "فوستوك" الروسية، أوليغ تشيخوف، صباح اليوم الثلاثاء، أن الجيش الروسي أحبط أربع محاولات لتناوب القوات الأوكرانية في اتجاه جنوب... 17.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-17T02:37+0000
2023-10-17T02:37+0000
2023-10-17T03:00+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
سلاح روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار أوكرانيا
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وقال تشيخوف، لوكالة "سبوتنيك": "في اتجاه جنوب دونيتسك، أحبطت وحدات من مجموعة قوات فوستوك، بدعم مدفعي، أربع محاولات لتناوب وحدات من القوات الأوكرانية في مناطق نوفوميخيلوفكا وستارومايورسكي وجنوب نوفوداروفكا".بالإضافة إلى ذلك ووفقا لـ تشيخوف، قضت المدفعية الروسية على مجموعتي استطلاع للقوات المسلحة الأوكرانية ودمرت مستودع ذخيرة على محور جنوب دونيتسك.وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20231016/القوات-الروسية-تدمر-معقلا-تابعا-للقوات-الأوكرانية-على-محور-أرتيوموفسك-فيديو-1082065655.html
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روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا
روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا
القوات الروسية تحبط 4 محاولات لتناوب القوات الأوكرانية على محور جنوب دونيتسك
02:37 GMT 17.10.2023 (تم التحديث: 03:00 GMT 17.10.2023) تابعنا عبر
صرّح رئيس المركز الصحفي لمجموعة "فوستوك" الروسية، أوليغ تشيخوف، صباح اليوم الثلاثاء، أن الجيش الروسي أحبط أربع محاولات لتناوب القوات الأوكرانية في اتجاه جنوب دونيتسك.
وقال تشيخوف، لوكالة "سبوتنيك
": "في اتجاه جنوب دونيتسك، أحبطت وحدات من مجموعة قوات فوستوك، بدعم مدفعي، أربع محاولات لتناوب وحدات من القوات الأوكرانية في مناطق نوفوميخيلوفكا وستارومايورسكي وجنوب نوفوداروفكا".
بالإضافة إلى ذلك ووفقا لـ تشيخوف، قضت المدفعية الروسية على مجموعتي استطلاع للقوات المسلحة الأوكرانية ودمرت مستودع ذخيرة على محور جنوب دونيتسك.
وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية،
يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.