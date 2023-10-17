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Снайпер отряда специального назначения Эспаньола ВС РФ во время выполнения боевых задач на Артемовском тактическом направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231017/القوات-الروسية-تحبط-4-محاولات-لتناوب-القوات-الأوكرانية-على-محور-جنوب-دونيتسك-1082082522.html
القوات الروسية تحبط 4 محاولات لتناوب القوات الأوكرانية على محور جنوب دونيتسك
القوات الروسية تحبط 4 محاولات لتناوب القوات الأوكرانية على محور جنوب دونيتسك
صرّح رئيس المركز الصحفي لمجموعة "فوستوك" الروسية، أوليغ تشيخوف، صباح اليوم الثلاثاء، أن الجيش الروسي أحبط أربع محاولات لتناوب القوات الأوكرانية في اتجاه جنوب... 17.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-17T02:37+0000
2023-10-17T03:00+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
سلاح روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار أوكرانيا
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وقال تشيخوف، لوكالة "سبوتنيك": "في اتجاه جنوب دونيتسك، أحبطت وحدات من مجموعة قوات فوستوك، بدعم مدفعي، أربع محاولات لتناوب وحدات من القوات الأوكرانية في مناطق نوفوميخيلوفكا وستارومايورسكي وجنوب نوفوداروفكا".بالإضافة إلى ذلك ووفقا لـ تشيخوف، قضت المدفعية الروسية على مجموعتي استطلاع للقوات المسلحة الأوكرانية ودمرت مستودع ذخيرة على محور جنوب دونيتسك.وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20231016/القوات-الروسية-تدمر-معقلا-تابعا-للقوات-الأوكرانية-على-محور-أرتيوموفسك-فيديو-1082065655.html
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روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا
روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا

القوات الروسية تحبط 4 محاولات لتناوب القوات الأوكرانية على محور جنوب دونيتسك

02:37 GMT 17.10.2023 (تم التحديث: 03:00 GMT 17.10.2023)
© Sputnik . Vitaliy Ankovالتدريبات التكتيكتية الخامسة المتنوعة للقوات المشتركة فى المنطقة العسكرية الشرقية في الحقل العسكري "سيرغيفسكي" في بريمورسكي كراي.
التدريبات التكتيكتية الخامسة المتنوعة للقوات المشتركة فى المنطقة العسكرية الشرقية في الحقل العسكري سيرغيفسكي في بريمورسكي كراي. - سبوتنيك عربي, 1920, 17.10.2023
© Sputnik . Vitaliy Ankov
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صرّح رئيس المركز الصحفي لمجموعة "فوستوك" الروسية، أوليغ تشيخوف، صباح اليوم الثلاثاء، أن الجيش الروسي أحبط أربع محاولات لتناوب القوات الأوكرانية في اتجاه جنوب دونيتسك.
وقال تشيخوف، لوكالة "سبوتنيك": "في اتجاه جنوب دونيتسك، أحبطت وحدات من مجموعة قوات فوستوك، بدعم مدفعي، أربع محاولات لتناوب وحدات من القوات الأوكرانية في مناطق نوفوميخيلوفكا وستارومايورسكي وجنوب نوفوداروفكا".
جنود من طاقم المدفعية في نظام إطلاق الصواريخ المتعددة أوراغان (إعصار) التابع للقوات المسلحة الروسية على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في المنطقة الجنوبية من منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا. - سبوتنيك عربي, 1920, 16.10.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تدمر معقلا تابعا للقوات الأوكرانية على محور أرتيوموفسك... فيديو
أمس, 13:11 GMT
بالإضافة إلى ذلك ووفقا لـ تشيخوف، قضت المدفعية الروسية على مجموعتي استطلاع للقوات المسلحة الأوكرانية ودمرت مستودع ذخيرة على محور جنوب دونيتسك.
وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
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