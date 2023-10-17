https://sputnikarabic.ae/20231017/القوات-الروسية-تسقط-مروحية-مي-8-أوكرانية-وتعترض-5-صواريخ-تكتيكية--عاجل-1082096224.html
القوات الروسية تسقط مروحية "مي-8" أوكرانية وتعترض 5 صواريخ تكتيكية
القوات الروسية تسقط مروحية "مي-8" أوكرانية وتعترض 5 صواريخ تكتيكية
أعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان، اليوم الثلاثاء، أن القوات الجوية أسقطت مروحية أوكرانية "مي 8"، كما اعترضت خمسة صواريخ تكتيكية وأربع قنابل "جي إل إس دي بي"... 17.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-17T11:36+0000
2023-10-17T11:36+0000
2023-10-17T12:07+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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روسيا
رصد عسكري
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وأوضحت الدفاع في بيانها أن القوات الروسية ضربت تجمعات القوات الأوكرانية المسلحة في 117 مقاطعة ومنطقة.وأحبطت قوات المدفعية والطيران أربع هجمات شنتها الألوية الهجومية الآلية 117 و82 المجوقلة التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة زابوروجيه.وتم تحييد 155 جنديا أوكرانيا وسبع دبابات وسبع مركبات مدرعة ومدفع هاوتزر "إم 109" ومدفع "غفوزديكا"، وثلاث سيارات بالإضافة إلى مدفع هاوتزر دي 30.وبلغت الخسائر أكثر من 491 طائرة و251 طائرة هليكوبتر و7953 طائرة بدون طيار و441 نظام صواريخ مضاد للطائرات و12706 دبابة ومركبات مدرعة أخرى و1163 قاذفة صواريخ متعددة و6802 مدفعية ميدانية ومدافع هاون، بالإضافة إلى 14372 وحدة من المركبات العسكرية.
https://sputnikarabic.ae/20231017/حاملتا-صواريخ-استراتيجيتان-روسيتان-تحلقان-فوق-بحر-اليابان-فيديو-1082090604.html
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العالم, روسيا, رصد عسكري
القوات الروسية تسقط مروحية "مي-8" أوكرانية وتعترض 5 صواريخ تكتيكية
11:36 GMT 17.10.2023 (تم التحديث: 12:07 GMT 17.10.2023) تابعنا عبر
أعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان، اليوم الثلاثاء، أن القوات الجوية أسقطت مروحية أوكرانية "مي 8"، كما اعترضت خمسة صواريخ تكتيكية وأربع قنابل "جي إل إس دي بي" موجهة أمريكية الصنع.
وأوضحت الدفاع في بيانها أن القوات الروسية ضربت تجمعات القوات الأوكرانية المسلحة في 117 مقاطعة ومنطقة.
وأضافت الدفاع أنه تم تدمير 34 طائرة مسيرة في مناطق في جمهورية لوغانسك الشعبية وجمهورية دونيتسك الشعبية ومنطقة خاركوف وخيرسون.
وأحبطت قوات المدفعية والطيران أربع هجمات شنتها الألوية الهجومية الآلية 117 و82 المجوقلة التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة زابوروجيه.
وتم تحييد 155 جنديا أوكرانيا وسبع دبابات
وسبع مركبات مدرعة ومدفع هاوتزر "إم 109" ومدفع "غفوزديكا"، وثلاث سيارات بالإضافة إلى مدفع هاوتزر دي 30.
وبلغت الخسائر أكثر من 491 طائرة و251 طائرة هليكوبتر و7953 طائرة بدون طيار و441 نظام صواريخ مضاد للطائرات و12706 دبابة ومركبات مدرعة أخرى و1163 قاذفة صواريخ متعددة و6802 مدفعية ميدانية ومدافع هاون، بالإضافة إلى 14372 وحدة من المركبات العسكرية.