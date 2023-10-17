https://sputnikarabic.ae/20231017/القوات-المسلحة-الروسية-تحيد-أكثر-من-400-جندي-أوكراني-على-محور-دونيتسك--1082097296.html
القوات المسلحة الروسية تحيد أكثر من 400 جندي أوكراني على محور دونيتسك
القوات المسلحة الروسية تحيد أكثر من 400 جندي أوكراني على محور دونيتسك
واصلت القوات الروسية تنفيذ مهامها العسكرية في منطقة العملية العسكرية الخاصة، حيث صدّت هجمات قوات كييف، وألحقت خسائر فادحة بالعدو أرواحا وعتادا. 17.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-17T12:23+0000
2023-10-17T12:23+0000
2023-10-17T12:35+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
روسيا
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وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، عن تكبيد القوات المسلحة الأوكرانية خسائر فادحة لوحدات من اللواء "72" في جمهورية دونيتسك الشعبية، وكل من اللوائين "21" و"63" على محور كراسني ليمان، وفي عدة مناطق ساخنة أخرى.وعلى محور كوبيانسك، صدّت قوات المجموعة "الغربية"، سبع هجمات للعدو بالتعاون مع طيران الجيش والمدفعية الروسية، في عدة مناطق سكنية من إيفانوفكا، وتيمكوفكا، ومقاطعة خاركوف في جمهورية لوغانسك الشعبية. وعلى محور كراسني ليمان، صدت قوات المجموعة "المركزية"، بالتعاون مع طيران الجيش والمدفعية الروسية، هجومين شنهما اللوائين "21" و"63" للقوات المسلحة الأوكرانية، وألحقت القوات الروسية الضرر بمعدات الألوية الميكانيكية "21" و"67" التابع للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق تشيرفونايا، وديبروفا، وشيبيلوفكا، وكوزمينو في جمهورية لوغانسك الشعبية.
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الأخبار
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري, روسيا
القوات المسلحة الروسية تحيد أكثر من 400 جندي أوكراني على محور دونيتسك
12:23 GMT 17.10.2023 (تم التحديث: 12:35 GMT 17.10.2023) تابعنا عبر
يتبع
واصلت القوات الروسية تنفيذ مهامها العسكرية في منطقة العملية العسكرية الخاصة، حيث صدّت هجمات قوات كييف، وألحقت خسائر فادحة بالعدو أرواحا وعتادا.
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، عن تكبيد القوات المسلحة الأوكرانية خسائر فادحة لوحدات من اللواء "72" في جمهورية دونيتسك الشعبية، وكل من اللوائين "21" و"63" على محور كراسني ليمان، وفي عدة مناطق ساخنة أخرى.
وعلى محور كوبيانسك، صدّت قوات المجموعة "الغربية"، سبع هجمات للعدو بالتعاون مع طيران الجيش والمدفعية الروسية، في عدة مناطق سكنية من إيفانوفكا، وتيمكوفكا، ومقاطعة خاركوف في جمهورية لوغانسك الشعبية.
وبلغت خسائر العدو في هذا الاتجاه إلى حوالي 270 جندي أوكراني بين قتيل وجريح، وعشر عربات قتالية مدرعة، وثلاث شاحنات صغيرة، بالإضافة إلى إصابة منصتي مدفعية ذاتية الدفع من طراز "كراب" بولندية الصنع، وكذلك منصتي مدفعية ذاتية الدفع من طراز "غفوزديكا".
وعلى محور كراسني ليمان، صدت قوات المجموعة "المركزية"، بالتعاون مع طيران الجيش والمدفعية الروسية، هجومين شنهما اللوائين "21" و"63" للقوات المسلحة الأوكرانية، وألحقت القوات الروسية الضرر بمعدات الألوية الميكانيكية "21" و"67" التابع للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق تشيرفونايا، وديبروفا، وشيبيلوفكا، وكوزمينو في جمهورية لوغانسك الشعبية.