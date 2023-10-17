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Снайпер отряда специального назначения Эспаньола ВС РФ во время выполнения боевых задач на Артемовском тактическом направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231017/القوات-المسلحة-الروسية-تحيد-أكثر-من-400-جندي-أوكراني-على-محور-دونيتسك--1082097296.html
القوات المسلحة الروسية تحيد أكثر من 400 جندي أوكراني على محور دونيتسك
القوات المسلحة الروسية تحيد أكثر من 400 جندي أوكراني على محور دونيتسك
واصلت القوات الروسية تنفيذ مهامها العسكرية في منطقة العملية العسكرية الخاصة، حيث صدّت هجمات قوات كييف، وألحقت خسائر فادحة بالعدو أرواحا وعتادا. 17.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-17T12:23+0000
2023-10-17T12:35+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
روسيا
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وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، عن تكبيد القوات المسلحة الأوكرانية خسائر فادحة لوحدات من اللواء "72" في جمهورية دونيتسك الشعبية، وكل من اللوائين "21" و"63" على محور كراسني ليمان، وفي عدة مناطق ساخنة أخرى.وعلى محور كوبيانسك، صدّت قوات المجموعة "الغربية"، سبع هجمات للعدو بالتعاون مع طيران الجيش والمدفعية الروسية، في عدة مناطق سكنية من إيفانوفكا، وتيمكوفكا، ومقاطعة خاركوف في جمهورية لوغانسك الشعبية. وعلى محور كراسني ليمان، صدت قوات المجموعة "المركزية"، بالتعاون مع طيران الجيش والمدفعية الروسية، هجومين شنهما اللوائين "21" و"63" للقوات المسلحة الأوكرانية، وألحقت القوات الروسية الضرر بمعدات الألوية الميكانيكية "21" و"67" التابع للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق تشيرفونايا، وديبروفا، وشيبيلوفكا، وكوزمينو في جمهورية لوغانسك الشعبية.
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رصد عسكري, روسيا
رصد عسكري, روسيا

القوات المسلحة الروسية تحيد أكثر من 400 جندي أوكراني على محور دونيتسك

12:23 GMT 17.10.2023 (تم التحديث: 12:35 GMT 17.10.2023)
© Sputnikقاذفة اللهب الروسية "سولنتسيبيك" تقصف معاقل القوات الأوكرانية في اتجاه دونيتسك
قاذفة اللهب الروسية سولنتسيبيك تقصف معاقل القوات الأوكرانية في اتجاه دونيتسك - سبوتنيك عربي, 1920, 17.10.2023
© Sputnik
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يتبع
واصلت القوات الروسية تنفيذ مهامها العسكرية في منطقة العملية العسكرية الخاصة، حيث صدّت هجمات قوات كييف، وألحقت خسائر فادحة بالعدو أرواحا وعتادا.
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، عن تكبيد القوات المسلحة الأوكرانية خسائر فادحة لوحدات من اللواء "72" في جمهورية دونيتسك الشعبية، وكل من اللوائين "21" و"63" على محور كراسني ليمان، وفي عدة مناطق ساخنة أخرى.
وعلى محور كوبيانسك، صدّت قوات المجموعة "الغربية"، سبع هجمات للعدو بالتعاون مع طيران الجيش والمدفعية الروسية، في عدة مناطق سكنية من إيفانوفكا، وتيمكوفكا، ومقاطعة خاركوف في جمهورية لوغانسك الشعبية.

وبلغت خسائر العدو في هذا الاتجاه إلى حوالي 270 جندي أوكراني بين قتيل وجريح، وعشر عربات قتالية مدرعة، وثلاث شاحنات صغيرة، بالإضافة إلى إصابة منصتي مدفعية ذاتية الدفع من طراز "كراب" بولندية الصنع، وكذلك منصتي مدفعية ذاتية الدفع من طراز "غفوزديكا".

وعلى محور كراسني ليمان، صدت قوات المجموعة "المركزية"، بالتعاون مع طيران الجيش والمدفعية الروسية، هجومين شنهما اللوائين "21" و"63" للقوات المسلحة الأوكرانية، وألحقت القوات الروسية الضرر بمعدات الألوية الميكانيكية "21" و"67" التابع للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق تشيرفونايا، وديبروفا، وشيبيلوفكا، وكوزمينو في جمهورية لوغانسك الشعبية.
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