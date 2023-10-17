https://sputnikarabic.ae/20231017/المستشار-الألماني-يصل-إلى-إسرائيل-لإظهار-التضامن-معها-1082116628.html
المستشار الألماني يصل إلى إسرائيل لإظهار التضامن معها
المستشار الألماني يصل إلى إسرائيل لإظهار التضامن معها
وصل المستشار الألماني أولاف شولتس، يوم الثلاثاء، الى إسرائيل في زيارة "تضامنية"، تزامنا مع الحرب الدائرة بينها وبين الفصائل الفلسطينية. 17.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-17T15:54+0000
2023-10-17T15:54+0000
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وأفادت وكالة الأنباء الألمانية، بأن شولتس وصل إلى إسرائيل في زيارة تستهدف إظهار التضامن معها بعد هجوم "حماس" غير المسبوق.ومن المتوقع أن يجري شولتس محادثات مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في تل أبيب قبل أن يتوجه إلى مصر للقاء الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.ومن المقرر أن يجتمع أيضا مع الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ وأقارب الرهائن الذين احتجزتهم "حماس"، ومن بينهم مواطنين ألمان.وفي الأسبوع الماضي، زارت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، إسرائيل حيث عبرت عن دعم برلين القوي لإسرائيل.ويستمر التصعيد بين حركة "حماس" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية بعد إطلاق "حماس"، فجر السبت قبل الماضي، عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة، وأسرت عدداً كبيراً من الإسرائيليين.وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية" متوعدة "حماس" بدفع ثمن باهظ لهجومها.وفي 8 تشرين الأول/أكتوبر، صادق مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية (الكابينيت) رسميًا على بدء حرب على قطاع غزة.كما أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تشكيل "حكومة حرب" لمواجهة تداعيات التصعيد مع حركة حماس.في غضون ذلك، ارتفعت حدة التوتر على الحدود الإسرائيلية اللبنانية، وتبادل الجيش الإسرائيلي و"حزب الله" اللبناني قصفًا مدفعيًا متقطعًا، وسط مخاوف في إسرائيل من عمليات تسلل محتملة من الحدود اللبنانية إلى داخل إسرائيل.وأسفر القصف الإسرائيلي على غزة، بحسب أحدث حصيلة، عن سقوط أكثر من 3 آلاف قتيل وأكثر من 12 ألف و500 مصاب، فيما أسفرت المواجهات في الضفة الغربية عن مقتل 61 فلسطينيًا وإصابة أكثر من 1250 آخرين، بينما بلغت حصيلة القتلى الإسرائيليين 1400 شخص، فضلًا عن إصابة 3842 آخرين.
https://sputnikarabic.ae/20231017/ارتفاع-ضحايا-القصف-الإسرائيلي-إلى-نحو-3-آلاف-قتيل-في-غزة-1082115724.html
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أخبار ألمانيا, إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, أخبار قطاع غزة, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
أخبار ألمانيا, إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, أخبار قطاع غزة, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
المستشار الألماني يصل إلى إسرائيل لإظهار التضامن معها
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وصل المستشار الألماني أولاف شولتس، يوم الثلاثاء، الى إسرائيل في زيارة "تضامنية"، تزامنا مع الحرب الدائرة بينها وبين الفصائل الفلسطينية.
وأفادت وكالة الأنباء الألمانية، بأن شولتس وصل إلى إسرائيل في زيارة تستهدف إظهار التضامن معها بعد هجوم "حماس" غير المسبوق.
ومن المتوقع أن يجري شولتس محادثات مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في تل أبيب قبل أن يتوجه إلى مصر للقاء الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.
ومن المقرر أن يجتمع أيضا مع الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ وأقارب الرهائن الذين احتجزتهم "حماس"، ومن بينهم مواطنين ألمان.
وفي الأسبوع الماضي، زارت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، إسرائيل حيث عبرت عن دعم برلين القوي لإسرائيل.
ويستمر التصعيد بين حركة "حماس" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية بعد إطلاق "حماس
"، فجر السبت قبل الماضي، عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة، وأسرت عدداً كبيراً من الإسرائيليين.
وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية" متوعدة "حماس" بدفع ثمن باهظ لهجومها.
وفي 8 تشرين الأول/أكتوبر، صادق مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية (الكابينيت) رسميًا على بدء حرب على قطاع غزة.
كما أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تشكيل "حكومة حرب" لمواجهة تداعيات التصعيد مع حركة حماس.
في غضون ذلك، ارتفعت حدة التوتر على الحدود الإسرائيلية اللبنانية، وتبادل الجيش الإسرائيلي و"حزب الله" اللبناني قصفًا مدفعيًا متقطعًا، وسط مخاوف في إسرائيل من عمليات تسلل محتملة من الحدود اللبنانية إلى داخل إسرائيل
.
وأسفر القصف الإسرائيلي على غزة، بحسب أحدث حصيلة، عن سقوط أكثر من 3 آلاف قتيل وأكثر من 12 ألف و500 مصاب، فيما أسفرت المواجهات في الضفة الغربية عن مقتل 61 فلسطينيًا وإصابة أكثر من 1250 آخرين، بينما بلغت حصيلة القتلى الإسرائيليين 1400 شخص، فضلًا عن إصابة 3842 آخرين.