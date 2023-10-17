https://sputnikarabic.ae/20231017/المندوب-الروسي-لدى-مجلس-الأمن-يعرب-عن-خيبة-أمله-العميقة-إزاء-تصويت-المجلس-1082082064.html
موسكو حول رفض مشروع القرار الروسي بشأن غزة: مجلس الأمن رهينة أنانية الوفود الغربية
موسكو حول رفض مشروع القرار الروسي بشأن غزة: مجلس الأمن رهينة أنانية الوفود الغربية
أعرب المندوب الروسي لدى مجلس الأمن، فاسيلي نيبينزيا، اليوم الثلاثاء، عن "خيبة أمله العميقة" إزاء إفشال مشروع قرار روسيا في مجلس الأمن الدولي لوقف إطلاق النار... 17.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-17T01:11+0000
2023-10-17T01:11+0000
2023-10-17T01:40+0000
العدوان الإسرائيلي على غزة
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
روسيا
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وقال المندوب الروسي الدائم لدى مجلس الأمن، فاسيلي نيبينزيا، في معرض تعليقه على إفشال مشروع القرار:" "يؤسفنا أن يظل المجلس رهينةَ أنانيةِ الوفود الغربية، وقد طرح مشروعنا بشأن وقف إطلاق نار إنساني في غزة للتصويت، وهو حقق غايته".ورفض مجلس الأمن الدولي مشروع قرار قدمته البعثة الروسية الدائمة، ويدعو إلى وقف فوري وإنساني لإطلاق النار في قطاع غزة.ولم يحصل مشروع القرار الروسي على الأصوات التسعة المطلوبة، إذ صوتت 5 دول لصالحه، وعارضته 4 فيما امتنعت 6 عن التصويت، وكان القرار الروسي ينص على أن "يدعو مجلس الأمن الدولي إلى وقف فوري لأسباب إنسانية لإطلاق النار يكون مستداماً ويحظى بالاحترام الكامل".وصوتت روسيا والإمارات العربية المتحدة والغابون وموزمبيق لصالح القرار، فيما صوتت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا واليابان ضده. وامتنعت كل من ألبانيا والبرازيل وغانا ومالطا وسويسرا والإكوادور عن التصويت.
https://sputnikarabic.ae/20231017/الدول-الرافضة-والمؤيدة-لمشروع-القرار-الروسي-لوقف-إطلاق-النار-في-غزة--1082081291.html
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سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, روسيا
العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, روسيا
موسكو حول رفض مشروع القرار الروسي بشأن غزة: مجلس الأمن رهينة أنانية الوفود الغربية
01:11 GMT 17.10.2023 (تم التحديث: 01:40 GMT 17.10.2023) تابعنا عبر
أعرب المندوب الروسي لدى مجلس الأمن، فاسيلي نيبينزيا، اليوم الثلاثاء، عن "خيبة أمله العميقة" إزاء إفشال مشروع قرار روسيا في مجلس الأمن الدولي لوقف إطلاق النار بغزة، معتبرا أن "المجلس رهينة أنانية الوفود الغربية.
وقال المندوب الروسي الدائم لدى مجلس الأمن، فاسيلي نيبينزيا، في معرض تعليقه على إفشال مشروع القرار:" "يؤسفنا أن يظل المجلس رهينةَ أنانيةِ الوفود الغربية، وقد طرح مشروعنا بشأن وقف إطلاق نار إنساني في غزة للتصويت، وهو حقق غايته".
ورفض مجلس الأمن الدولي مشروع قرار قدمته البعثة الروسية الدائمة، ويدعو إلى وقف فوري وإنساني لإطلاق النار في قطاع غزة.
ولم يحصل مشروع القرار الروسي على الأصوات التسعة المطلوبة، إذ صوتت 5 دول لصالحه، وعارضته 4 فيما امتنعت 6 عن التصويت، وكان القرار الروسي ينص على أن "يدعو مجلس الأمن الدولي إلى وقف فوري لأسباب إنسانية لإطلاق النار يكون مستداماً ويحظى بالاحترام الكامل".
وصوتت روسيا والإمارات العربية المتحدة والغابون وموزمبيق لصالح القرار، فيما صوتت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا واليابان ضده. وامتنعت كل من ألبانيا والبرازيل وغانا ومالطا وسويسرا والإكوادور عن التصويت.