https://sputnikarabic.ae/20231017/الولايات-المتحدة-مستعدون-للعمل-البناء-مع-روسيا-بشأن-العودة-إلى-معاهدة-ستارت-3-1082082402.html

الولايات المتحدة: مستعدون للعمل البناء مع روسيا بشأن العودة إلى معاهدة "ستارت 3"

الولايات المتحدة: مستعدون للعمل البناء مع روسيا بشأن العودة إلى معاهدة "ستارت 3"

أعلن مندوب الولايات المتحدة لدى مؤتمر نزع السلاح، بروس تيرنر، عن استعداد بلاده "للعمل البناء" مع روسيا بشأن العودة إلى تطبيق معاهدة الحد من الأسلحة الهجومية... 17.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-17T02:24+0000

2023-10-17T02:24+0000

2023-10-17T02:24+0000

ستارت 3

الولايات المتحدة الأمريكية

روسيا

أخبار روسيا اليوم

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الأمم المتحدة - سبوتنيك. وقال تيرنر خلال جلسة للجنة المختصة للجمعية العامة للأمم المتحدة، يوم الاثنين: "نحن مستعدون للعمل البناء مع روسيا في الطريق نحو التنفيذ الكامل لمعاهدة "ستارت 3" والعمل على خفض المخاطر النووية وعلى نظام للرقابة على الأسلحة النووية بعد عام 2026 (بعد انتهاء سريان ستارت 3)".وأضاف أن واشنطن تدعو موسكو لعدم التخلي عن إبرام معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، ما "يعرض للخطر الأعراف الشاملة ضد التجارب النووية".يذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعلن في 21 فبراير/ الماضي أن روسيا تعلق مشاركتها في معاهدة الحد من الأسلحة الهجومية الاستراتيجية، لكنها لم تنسحب منها نهائيًا.

https://sputnikarabic.ae/20230127/الخارجية-الروسية-لن-نسعى-لإرغام-واشنطن-على-أن-تبقى-طرفا-بمعاهدة-ستارت-3-1072767369.html

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ستارت 3, الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا, أخبار روسيا اليوم