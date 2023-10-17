https://sputnikarabic.ae/20231017/انطلاق-منتدى-الحزام-والطريق-في-الصين-بمشاركة-الرئيس-الروسي-1082115564.html

انطلاق منتدى "الحزام والطريق" في الصين بمشاركة الرئيس الروسي

انطلاق منتدى "الحزام والطريق" في الصين بمشاركة الرئيس الروسي

تشهد الصين انعقاد أعمال النسخة الثالثة من منتدى "الحزام والطريق" الذي أطلقه الرئيس الصيني شي جين بينغ، بحضور ومشاركة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. 17.10.2023, سبوتنيك عربي

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انطلاق منتدى "الحزام و الطريق" في الصين بمشاركة الرئيس الروسي انطلاق منتدى "الحزام و الطريق" في الصين بمشاركة الرئيس الروسي

الرئيس بوتين رحب بالعلاقات مع بكين والفوائد المشتركة التي يجنيها البلدان من مبادرة "الحزام والطريق".ومن المقرر أن يعقد بوتين لقاء مع الرئيس الصيني، للتباحث حول قضايا العلاقات الثنائية وتشكيل نظام عالمي متعدد الأقطاب أكثر عدالة.وتوافد زعماء من أنحاء العالم على بكين، لحضور المنتدى الذي يعتبر علامة مميزة في دفع مكانة الصين على المسرح الدولي، في ظل دورها المهم على المستوى السياسي والاقتصادي. كما أنه من المتوقع أن تطغى الأحداث في الشرق الأوسط والحرب في غزة، على وقائع المنتدى.واعتبر أن استقرار المناطق الساخنة في العالم الآن هو جزء أساسي من نجاح مبادرة الحزام والطريق، لكن هناك أهمية كبرى للمنتدى يكمن في حضور الرئيس بوتين والتعاون مع بكين في المبادرة.وأكد أن تعزيز التعاون بين روسيا والصين هو أحد الأهداف الهامة التي توليها مبادرة الحزام والطريق، خاصة مع عقوبات كبرى من جانب الولايات المتحدة والغرب على روسيا التي ترغب مع الصين في زيادة التعاون الاقتصادي في كافة المجالات.وأوضحت أن المبادرة حققت نوعين من الأهداف، هي إعادة هندسة نظام اقتصاد عالمي جديد، يكون للصين دور الريادة فيه، بمشاركة عشرات الدول من الشركاء التجاريين برا وبحرا، والهدف الثاني سياسي من خلال العملية التنافسية الضخمة مع الولايات المتحدة.وبيّن أن وحدة الموقف بين روسيا والصين يؤثر على مجال الطاقة والنفط، في ظل الأزمات الاقتصادية العالمية، التي لا يمكن حلها بالعقوبات، بل عن طريق تطوير التجارة في ظل أجواء من الهدوء.ولفت إلى أن روسيا والصين تعملان على حل كل المشاكل بالتعاون مع الدول، وليس الاستئثار بالحلول كما يجري في منطقة الشرق الأوسط.

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