https://sputnikarabic.ae/20231017/بايدن-والسوداني-يتفقان-على-ضرورة-احتواء-الصراع-بين-فلسطين-وإسرائيل-1082086867.html
بايدن والسوداني يتفقان على ضرورة احتواء الصراع بين فلسطين وإسرائيل
بايدن والسوداني يتفقان على ضرورة احتواء الصراع بين فلسطين وإسرائيل
اتفق رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، والرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الثلاثاء، على "ضرورة احتواء الصراع والعمل على عدم اتساع دائرة الحرب بين... 17.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-17T07:23+0000
2023-10-17T07:23+0000
2023-10-17T07:47+0000
العراق
أخبار العراق اليوم
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
أخبار قطاع غزة
طوفان الأقصى
الولايات المتحدة الأمريكية
الأخبار
أخبار العالم الآن
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0a/10/1082055866_0:257:3072:1985_1920x0_80_0_0_7af6f21f65247db28d6fb8b8616d3031.jpg
وأفاد مكتب رئيس الوزراء العراقي، في بيان له، إن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، تلقّى اتصالا هاتفيا من الرئيس الأمريكي جو بايدن، جرى خلاله بحث التطورات الميدانية الجارية في الأراضي الفلسطينية"، حسب وكالة الأنباء العراقية "واع".وأكد الجانبان، خلال الاتصال، "ضرورة احتواء الصراع، والعمل على عدم اتساع دائرة الحرب، التي تستهدف المدنيين وتهدد السلام والاستقرار الإقليمي والدولي".وجدد السوداني، موقف العراق الثابت والمبدئي تجاه ما يحصل في غزة، مشيرًا إلى أهمية فتح الممرات الإنسانية، مشددا أن استمرار "العدوان الإسرائيلي على غزة يثير غضب الشعوب في المنطقة والعالم".وأعلن القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، محمد الضيف، 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية".وقال الضيف في بيان: "الضربة الأولى والتي استهدفت مواقع العدو ومطاراته وتحصيناته العسكرية قد تجاوزت 5 آلاف صاروخ وقذيفة".وأعلن بعدها الجيش الإسرائيلي بدء عملية "السيوف الحديدية"، وشن غارات قوية على قطاع غزة، بالإضافة إلى اشتباكات مع مقاتلي "حماس" داخل المستوطنات.والاثنين 16 أكتوبر/تشرين الأول، أعلن أبو عبيدة الناطق باسم كتائب القسام الجناح العسكري لحركة "حماس" أن عدد الأسرى الإسرائيليين بقطاع غزة يتراوح بين 200 إلى 250.وفي ذات اليوم، أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانييل هاغاري، في مؤتمر صحفي، أنه تم التواصل مع عائلات 199 مختطفا إسرائيليا.بينما أفادت القناة "12" الإسرائيلية، بأنه "تم إطلاق آلاف الصواريخ على إسرائيل، فيما تسلل عشرات الإرهابيين إلى الأراضي الإسرائيلية"، بينما تشن الطائرات الإسرائيلية غارات عنيفة على مواقع "حماس" في قطاع غزة.
https://sputnikarabic.ae/20231017/مسؤول-في-حكومة-غزة-لا-تنسيق-حتى-الآن-مع-مصر-حول-فتح-معبر-رفح-1082085252.html
https://sputnikarabic.ae/20231017/الدول-العربية-تؤيد-مشروع-القرار-الروسي-بشأن-الوضع-في-غزة-1082081439.html
العراق
إسرائيل
أخبار قطاع غزة
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0a/10/1082055866_137:0:2868:2048_1920x0_80_0_0_7119613cc47583c03131362ceedf3a63.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العراق, أخبار العراق اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار قطاع غزة, طوفان الأقصى, الولايات المتحدة الأمريكية, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي
العراق, أخبار العراق اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار قطاع غزة, طوفان الأقصى, الولايات المتحدة الأمريكية, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي
بايدن والسوداني يتفقان على ضرورة احتواء الصراع بين فلسطين وإسرائيل
07:23 GMT 17.10.2023 (تم التحديث: 07:47 GMT 17.10.2023) تابعنا عبر
اتفق رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، والرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الثلاثاء، على "ضرورة احتواء الصراع والعمل على عدم اتساع دائرة الحرب بين الفلسطينيين والإسرائيليين".
وأفاد مكتب رئيس الوزراء العراقي، في بيان له، إن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، تلقّى اتصالا هاتفيا من الرئيس الأمريكي جو بايدن، جرى خلاله بحث التطورات الميدانية الجارية في الأراضي الفلسطينية"، حسب وكالة
الأنباء العراقية "واع".
وأكد الجانبان، خلال الاتصال، "ضرورة احتواء الصراع، والعمل على عدم اتساع دائرة الحرب، التي تستهدف المدنيين وتهدد السلام والاستقرار الإقليمي والدولي".
وجدد السوداني، موقف العراق الثابت والمبدئي تجاه ما يحصل في غزة، مشيرًا إلى أهمية فتح الممرات الإنسانية، مشددا أن استمرار "العدوان الإسرائيلي على غزة يثير غضب الشعوب في المنطقة والعالم".
وأعلن القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، محمد الضيف، 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية".
وقال الضيف في بيان: "الضربة الأولى والتي استهدفت مواقع العدو ومطاراته وتحصيناته العسكرية قد تجاوزت 5 آلاف صاروخ وقذيفة".
وأعلن بعدها الجيش الإسرائيلي بدء عملية "السيوف الحديدية
"، وشن غارات قوية على قطاع غزة، بالإضافة إلى اشتباكات مع مقاتلي "حماس" داخل المستوطنات.
والاثنين 16 أكتوبر/تشرين الأول، أعلن أبو عبيدة الناطق باسم كتائب القسام الجناح العسكري لحركة "حماس" أن عدد الأسرى الإسرائيليين بقطاع غزة يتراوح بين 200 إلى 250.
وفي ذات اليوم، أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانييل هاغاري، في مؤتمر صحفي، أنه تم التواصل مع عائلات 199 مختطفا إسرائيليا.
بينما أفادت القناة "12" الإسرائيلية، بأنه "تم إطلاق آلاف الصواريخ
على إسرائيل، فيما تسلل عشرات الإرهابيين إلى الأراضي الإسرائيلية"، بينما تشن الطائرات الإسرائيلية غارات عنيفة على مواقع "حماس" في قطاع غزة.