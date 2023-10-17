https://sputnikarabic.ae/20231017/بعد-جدل-واسع-هل-اتفقت-إيران-وإسرائيل-سرا-على-ألا-تهاجم-إحداهما-الأخرى-1082096447.html

بعد جدل واسع... هل اتفقت إيران وإسرائيل سرا على ألا تهاجم إحداهما الأخرى؟

بعد جدل واسع... هل اتفقت إيران وإسرائيل سرا على ألا تهاجم إحداهما الأخرى؟

ردت إيران على تقارير حديثة بشأن اتفاقها مع إسرائيل على عدم مهاجمة قواتها المسلحة لها، مقابل تنفيذها شرطا محددا. 17.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-17T11:53+0000

2023-10-17T11:53+0000

2023-10-17T11:53+0000

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العدوان الإسرائيلي على غزة

التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل

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وزعمت التقارير أن إيران اتفقت مع إسرائيل أنها لن تهاجمها، مقابل ألا تغامر بمهاجمتها ومصالحها ومواطنيها، وذلك استنادا على تصريحات لممثلية إيران في الأمم المتحدة في نيويورك.ودحض المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، هذه التقارير، مؤكدًا أن "ما نُقل عن ممثلية إيران في نيويورك هي رواية وقراءة منقوصة وغير دقيقة من قبل بعض المراكز الإعلامية والخبرية، بشأن رد الممثلية على سؤال إحدى وسائل الإعلام"، وفقا لوكالة أنباء "فارس" الإيرانية.وشدد كنعاني، أمس الاثنين، أن إيران "كانت وستظل دائما داعمة لمقاومة الاحتلال، والحقوق المسلمة والطبيعية للشعب الفلسطيني المضطهد، والمقاوم ضد الكيان الاسرائيلي الغاصب والمزيف".وكان وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، حذر في وقت سابق، من "انفجار الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط جراء الصراع الدائر بين الفلسطينيين والإسرائيليين في قطاع غزة".وقال عبد اللهيان، عقب عودته من جولة شملت العراق ولبنان وسوريا وقطر، إنه "إذا لم يتوقف القصف الإسرائيلي على غزة فأيدي جميع الأطراف في المنطقة على الزناد"، مضيفًا أن "المنطقة تشبه مخزون بارود قد ينفجر في أي لحظة"، حسب وكالة "فارس" الإيرانية.وتابع: "هناك احتمال بحدوث انفجار ضخم في كل ساعة وستكون السيطرة عليه خارج أيدي جميع الأطراف"، مؤكدًا أن "مسؤولية فتح أي جبهة جديدة تقع على عاتق الولايات المتحدة والكيان الصهيوني".وأعلن القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، محمد الضيف، يوم السبت 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية". وقال الضيف في بيان: "الضربة الأولى والتي استهدفت مواقع العدو ومطاراته وتحصيناته العسكرية قد تجاوزت 5 آلاف صاروخ وقذيفة".وتمكنت حركة "حماس" من أسرِ عدد غير معروف من الإسرائيليين بينهم جنود وضباط، والعودة بهم إلى قطاع غزة.وأعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يوم الأحد 8 أكتوبر الجاري، أن المجلس الوزاري الأمني المصغر(الكابينيت)، صادق رسميًا على بدء الحرب على قطاع غزة، ردا على إطلاق حركة "حماس" الفلسطينية عملية "طوفان الأقصى".وأعلن الجيش الإسرائيلي بدء عملية "السيوف الحديدية"، وشن غارات قوية على قطاع غزة، بالإضافة إلى اشتباكات مع مقاتلي "حماس" داخل المستوطنات.وفي المقابل، تشن الطائرات الإسرائيلية غارات على مواقع "حماس" في قطاع غزة، فيما أعلنت الحكومة الإسرائيلية، يوم الأحد 8 أكتوبر الجاري، تفعيلها للمادة 40 من القانون الأساسي، ما يعني دخول البلاد رسميًا في حالة حرب.

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إيران, أخبار إيران, إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, طوفان الأقصى, العالم, العالم العربي, الأخبار, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل