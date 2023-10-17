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https://sputnikarabic.ae/20231017/بلينكين-الرئيس-بايدن-سيزور-إسرائيل-الأربعاء-1082081484.html
بلينكين: الرئيس بايدن سيزور إسرائيل الأربعاء
بلينكين: الرئيس بايدن سيزور إسرائيل الأربعاء
قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، اليوم الثلاثاء، بعد محادثات مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن الرئيس جو بايدن سيزور إسرائيل هذا... 17.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-17T00:36+0000
2023-10-17T00:36+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
جو بايدن
العدوان الإسرائيلي على غزة
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وقال بلينكن: "يوم الأربعاء، سيزور الرئيس بايدن إسرائيل. إنه يأتي هنا في لحظة حرجة لإسرائيل والمنطقة والعالم".هذا ويستمر التصعيد بين حركة "حماس" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية بعد إطلاق "حماس"، فجر السبت 7 أكتوبر/ تشرين الأول، عملية "طوفان الأقصى" حيث أطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة، وأسرت عدداً كبيراً من العسكريين والمدنيين الإسرائيليين.وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية" متوعدة "حماس" بدفع ثمن باهظ لهجومها.وفي 8 تشرين الأول/أكتوبر، صادق مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية (الكابينيت) رسميًا على بدء حرب على قطاع غزة، كما أعلن الجيش الإسرائيلي، في 10 أكتوبر/ تشرين الأول، إعادة السيطرة على منطقة غلاف غزة بالكامل.وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت ورئيس حزب "المعسكر الرسمي" وزير الدفاع السابق بيني غانتس، أعلنوا في 11 تشرين الأول/أكتوبر تشكيل "حكومة حرب" لمواجهة تداعيات التصعيد مع حركة حماس.في غضون ذلك، ارتفعت حدة التوتر على الحدود الإسرائيلية اللبنانية، وتبادل الجيش الإسرائيلي وحزب الله اللبناني قصفًا مدفعيًا متقطعًا، وسط مخاوف في إسرائيل من عمليات تسلل محتملة من الحدود اللبنانية إلى داخل إسرائيل.
https://sputnikarabic.ae/20231016/الولايات-المتحدة-لن-نسمح-لمجلس-الأمن-بلوم-إسرائيل-1082081121.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, جو بايدن, العدوان الإسرائيلي على غزة
الولايات المتحدة الأمريكية, جو بايدن, العدوان الإسرائيلي على غزة

بلينكين: الرئيس بايدن سيزور إسرائيل الأربعاء

00:36 GMT 17.10.2023
© AP Photo / Manuel Balce Cenetaالرئيس الأمريكي، جو بايدن
الرئيس الأمريكي، جو بايدن - سبوتنيك عربي, 1920, 17.10.2023
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
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قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، اليوم الثلاثاء، بعد محادثات مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن الرئيس جو بايدن سيزور إسرائيل هذا الأسبوع.
وقال بلينكن: "يوم الأربعاء، سيزور الرئيس بايدن إسرائيل. إنه يأتي هنا في لحظة حرجة لإسرائيل والمنطقة والعالم".
جلسة من جلسات مجلس الأمن الدولي - سبوتنيك عربي, 1920, 16.10.2023
الولايات المتحدة: لن نسمح لمجلس الأمن بلوم إسرائيل
أمس, 23:57 GMT
هذا ويستمر التصعيد بين حركة "حماس" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية بعد إطلاق "حماس"، فجر السبت 7 أكتوبر/ تشرين الأول، عملية "طوفان الأقصى" حيث أطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة، وأسرت عدداً كبيراً من العسكريين والمدنيين الإسرائيليين.
وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية" متوعدة "حماس" بدفع ثمن باهظ لهجومها.
وفي 8 تشرين الأول/أكتوبر، صادق مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية (الكابينيت) رسميًا على بدء حرب على قطاع غزة، كما أعلن الجيش الإسرائيلي، في 10 أكتوبر/ تشرين الأول، إعادة السيطرة على منطقة غلاف غزة بالكامل.
وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت ورئيس حزب "المعسكر الرسمي" وزير الدفاع السابق بيني غانتس، أعلنوا في 11 تشرين الأول/أكتوبر تشكيل "حكومة حرب" لمواجهة تداعيات التصعيد مع حركة حماس.
قصف قوات الجيش الإسرائيلي في مدينة غزة، قطاع غزة، فلسطين - سبوتنيك عربي, 1920, 17.10.2023
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00:20 GMT
في غضون ذلك، ارتفعت حدة التوتر على الحدود الإسرائيلية اللبنانية، وتبادل الجيش الإسرائيلي وحزب الله اللبناني قصفًا مدفعيًا متقطعًا، وسط مخاوف في إسرائيل من عمليات تسلل محتملة من الحدود اللبنانية إلى داخل إسرائيل.
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