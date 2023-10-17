https://sputnikarabic.ae/20231017/بوتين-من-المستحيل-قمع-مصالح-روسيا-وعلى-الغرب-أخذها-بالاعتبار-1082120432.html

بوتين: من المستحيل قمع مصالح روسيا وعلى الغرب أخذها بالاعتبار

بوتين: من المستحيل قمع مصالح روسيا وعلى الغرب أخذها بالاعتبار

علق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، على كلام الرئيس الأمريكي حول ضرورة توحيد قوى أوروبا كلها من أجل "قمع بوتين"، قائلا إنه من المستحيل قمع... 17.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-17T17:31+0000

2023-10-17T17:31+0000

2023-10-17T17:31+0000

روسيا

فلاديمير بوتين

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وشدد الرئيس الروسي ردا على أسئلة الصحفي بافيل زاروبين في قناة "روسيا 24" قائلا: "الأمر لا يتعلق بي شخصيا. إنه يتعلق بمصالح البلاد. ومن المستحيل قمع مصالح روسيا. يجب أن تؤخذ في الاعتبار".أضاف بوتين: "لدينا مقولة مشهورة في روسيا: "عش قرنا، وتعلم قرنا". وهذا لا ينطبق فقط على الرئيس [الأمريكي] جو بايدن، ولكن أيضا على النخب السياسية الأمريكية ككل. يجب أن نتعلم احترام الآخرين، لن تكون هناك حاجة لقمع أي شخص. والرغبة في قمع شخص ما طوال الوقت لسبب ما أو من دون سبب على الإطلاق تؤدي إلى مشاكل". ووفقا له، فإن "احترام الآخرين والبلدان والشعوب يكمن في شيء آخر، وهو مراعاة مصالحهم".وتابع بوتين معلقا على كلام بايدن أن إحدى مهام الولاية المقبلة في أمريكا هي "قمع الرئيس الروسي": "أعتقد أن بايدن هو بالتأكيد أحد أكثر السياسيين خبرة في العالم ككل - من حيث الوقت الذي يقضيه في ما يسمى بأعلى مستويات السلطة، لقد كان في السياسة لفترة طويلة. بالطبع، هو كذلك. شخص ذو خبرة ويعرف المهام التي يجب أن يحددها لنفسه وكيفية تحقيقها. إذا لم تكن لديهم مهام أخرى سوى بناء العلاقات مع روسيا، فهذا ليس سيئا إلى حد ما".

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روسيا, فلاديمير بوتين