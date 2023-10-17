https://sputnikarabic.ae/20231017/بوتين-يصل-العاصمة-الصينية-بكين-للمشاركة-في-المنتدى-الدولي-حزام-واحد---طريق-واحد-1082082246.html

بوتين يصل العاصمة الصينية بكين للمشاركة في المنتدى الدولي "حزام واحد - طريق واحد"

بوتين يصل العاصمة الصينية بكين للمشاركة في المنتدى الدولي "حزام واحد - طريق واحد"

وصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، صباح اليوم الثلاثاء، إلى بكين في زيارة لمدة يومين حيث سيلقي كلمة في افتتاح منتدى "حزام واحد، طريق واحد" ويُجري سلسلة من... 17.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-17T01:55+0000

2023-10-17T01:55+0000

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وأفاد مراسل وكالة "سبوتنيك" بأن الرئيس الروسي وصل على متن الطائرة إلى مطار شوودو الدولي في بكين للمشاركة في المنتدى الدولي الثالث للتعاون "حزام واحد، طريق واحد"، بالإضافة إلى الفعاليات المصاحبة له.ومن المتوقع أن يبدأ جدول أعمال رئيس الدولة الروسي يوم الثلاثاء 17 أكتوبر/ تشرين الأول بحوار مع الرئيس الفيتنامي فو فان تشونغ. بعد ذلك، ستتبع محادثات أخرى، بما في ذلك مع رئيس وزراء تايلاند برايوت تشان أوتشا.وستتم مراسم اللقاء الرسمي بين رئيس الصين شي جين بين ورؤساء الوفود المشاركة في منتدى "حزام واحد، طريق واحد"، وجلسة التصوير الفوتوغرافي، وحفل الاستقبال الرسمي. بعد ذلك، يعتزم بوتين لقاء الرئيس المنغولي خورلوخوم والرئيس اللاوسي ثونغلون سيسوليث. في هذا اليوم، لا يستبعد وجود لقاءات أخرى.ومن المقرر عقد لقاء بين قادة الصين وروسيا في 18 أكتوبر أيضًا، وتتركز المحادثات على قضايا العلاقات الثنائية وتشكيل نظام عالمي متعدد الأقطاب أكثر عدالة، وستجري محادثات السياسيين في مرحلتين - بصورة موسعة وبصورة ضيقة.يشار إلى أن الرئيس الروسي تلقى دعوة لحضور منتدى "حزام واحد، طريق واحد" كضيف رئيسي، ومن المقرر أن يتحدث بوتين في افتتاح المنتدى في 18 أكتوبر/ تشرين الأول، بعد كلمة رئيس الصين شي جين بينغ.

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