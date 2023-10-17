https://sputnikarabic.ae/20231017/تحذير-إيراني-من-توسع-الحرب-في-غزة--ما-التداعيات؟-1082108751.html
تحذير إيراني من توسع الحرب في غزة .. ما التداعيات؟
تحذير إيراني من توسع الحرب في غزة .. ما التداعيات؟
طالب وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، يوم الاثنين، بـ "ضرورة الوقف الفوري لعمليات القتل وجرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة". 17.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-17T14:26+0000
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"تحذير إيراني من توسع الحرب في غزة .. ما التداعيات؟"
"تحذير إيراني من توسع الحرب في غزة .. ما التداعيات؟"
وقال إن "وقت الحلول السياسية بدأ ينفد" وإن "احتمال توسع الحرب على جبهات أخرى يقترب من المرحلة الحتمية"، مؤكدا ضرورة إرسال المساعدات الإنسانية إلى هذه المنطقة.في الأثناء، ذكرت صحيفة أمريكية نقلا عن مسؤولين في البنتاغون أن القوات الأمريكية اختارت ألفي عنصر من قطاعات مختلفة استعدادا لانتشار محتمل لدعم إسرائيل ، وقالت الصحيفة إنه "من غير المتوقع أن يلعب الجنود الذين طلب منهم الاستعداد دورا قتاليا بل سيكون عليهم تأدية المشورة والدعم الطبي، وليس من ضمنهم عناصر من قوات المشاة".وأعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، يوم الاثنين، أنه سيصل إلى إسرائيل الأربعاء، ومن المقرر أن يزور خلال جولته عددا من الدول المعنية بالقضية الفلسطينية في مقدمتها مصر والأردن وفلسطين، فيما تستعد القاهرة لاستضافة مؤتمر دولي، يوم السبت، حول القضية الفلسطينية، ووجهت في ذلك الإطار الدعوة للولايات المتحدة وروسيا.وأشار إلى أنه "إذا استمر الوضع على هذا الأمر، فإنه يعني أن هناك تجاوزا لكل الخطوط الحمراء، وأنه خلال ساعات ستكون الأمور مفتوحة على كل الاتجاهات ما لم يكن هناك حسم، وأنه يمكن توقع أي شيء على مختلف الجبهات، ومن هذا المنطلق جاء تصريح وزير الخارجية الإيراني يحمل التحذير والتهديد".وأوضح أن "الخطوط الحمراء تتمثل في وقوع تهديد وجودي لغزة، وتهديد وجود للمقاومة التي مازالت تتعامل بعقلانية حتى الآن لتعطي مجالا للوصول إلى حلول"، مؤكدا أنه "إن لم تكن هناك حلول سيتم فتح الجبهات، وسيكون هناك ما يعرف بوحدة الساحات أي ستفتح الجبهات اللبنانية والسورية واليمنية ولا يمكن استبعاد الشعوب الأخرى"، على حد قوله.لكنه أكد أن لهجة الإدارة الأمريكية تتغير وأن أصواتا كثيرة ارتفعت تدعو للتعقل، من منطلق أنه لا يمكن لإسرائيل أن تمارس هذه الأفعال إلى ما لا للنهاية.واعتبر أن "الأنباء عن حشد 2000 جندي أمريكي لدعم إسرائيل ليس انخراطا أمريكيا في الحرب"، لافتا إلى أن مهمة هذه القوات قد تكون لتحرير الأسرى، معربا عن اعتقاده أنه لا إيران ولا "حزب الله" سيدخلون الحرب، على حد قوله.إعداد وتقديم: جيهان لطفي
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MIA „Rosiya Segodnya“
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MIA „Rosiya Segodnya“
ملفات ساخنة, إيران, أخبار إيران, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, аудио
ملفات ساخنة, إيران, أخبار إيران, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, аудио
تحذير إيراني من توسع الحرب في غزة .. ما التداعيات؟
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طالب وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، يوم الاثنين، بـ "ضرورة الوقف الفوري لعمليات القتل وجرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة".
وقال إن "وقت الحلول السياسية بدأ ينفد" وإن "احتمال توسع الحرب على جبهات أخرى يقترب من المرحلة الحتمية"، مؤكدا ضرورة إرسال المساعدات الإنسانية إلى هذه المنطقة.
في الأثناء، ذكرت صحيفة أمريكية نقلا عن مسؤولين في البنتاغون أن القوات الأمريكية اختارت ألفي عنصر من قطاعات مختلفة استعدادا لانتشار محتمل لدعم إسرائيل
، وقالت الصحيفة إنه "من غير المتوقع أن يلعب الجنود الذين طلب منهم الاستعداد دورا قتاليا بل سيكون عليهم تأدية المشورة والدعم الطبي، وليس من ضمنهم عناصر من قوات المشاة".
وأعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن
، يوم الاثنين، أنه سيصل إلى إسرائيل الأربعاء، ومن المقرر أن يزور خلال جولته عددا من الدول المعنية بالقضية الفلسطينية في مقدمتها مصر والأردن وفلسطين، فيما تستعد القاهرة لاستضافة مؤتمر دولي، يوم السبت، حول القضية الفلسطينية، ووجهت في ذلك الإطار الدعوة للولايات المتحدة وروسيا.
وفي حديثه لـ"سبوتنيك"، قال الخبير في الشؤون الإيرانية والإقليمية، حكم أمهز، إن "التوغل الإجرامي الإسرائيلي لم يعد مقبولا، ولم يعد بالإمكان الصبر عليه لأن هناك عملية تدمير ممنهج وقتل وجرائم حرب في غزة، ترتكبه قوات الاحتلال بدعم من المجتمع الدولي وعلى رأسه الولايات المتحدة".
وأشار إلى أنه "إذا استمر الوضع على هذا الأمر، فإنه يعني أن هناك تجاوزا لكل الخطوط الحمراء، وأنه خلال ساعات ستكون الأمور مفتوحة على كل الاتجاهات ما لم يكن هناك حسم، وأنه يمكن توقع أي شيء على مختلف الجبهات، ومن هذا المنطلق جاء تصريح وزير الخارجية الإيراني يحمل التحذير والتهديد".
وأوضح أن "الخطوط الحمراء تتمثل في وقوع تهديد وجودي لغزة، وتهديد وجود للمقاومة التي مازالت تتعامل بعقلانية حتى الآن لتعطي مجالا للوصول إلى حلول"، مؤكدا أنه "إن لم تكن هناك حلول سيتم فتح الجبهات، وسيكون هناك ما يعرف بوحدة الساحات أي ستفتح الجبهات اللبنانية والسورية واليمنية ولا يمكن استبعاد الشعوب الأخرى"، على حد قوله.
من جانبه، أوضح الباحث في العلاقات الدولية، ماك شرقاوي، أن "الولايات المتحدة تتعامل مع إسرائيل من منطلق إنها الولاية الحادية والخمسين وليست الشريك الاستراتيجي أو الحليف، ويعتقد بعض الساسة الأمريكيون أنه لولا إسرائيل لكانت واشنطن تكبدت تريليونات الدولارات وآلاف القتلى، حيث تحارب إسرائيل بالوكالة عن واشنطن في الشرق الأوسط، ولهذا يقول بايدن في حملته الانتخابية إنه صهيوني وإنه لو لم تكن إسرائيل موجودة لأوجدها، كما يقول وزير الخارجية الأمريكي، إنه جاء لإسرائيل بصفته يهوديا".
لكنه أكد أن لهجة الإدارة الأمريكية تتغير وأن أصواتا كثيرة ارتفعت تدعو للتعقل، من منطلق أنه لا يمكن لإسرائيل أن تمارس هذه الأفعال إلى ما لا للنهاية.
وأكد أن "بلينكن أراد في جولته الأخيرة التسويق للمشروع الذي تريد إسرائيل تنفيذه منذ أكثر من 30 عاما، وهو إفراغ غزة من الفلسطينيين ودفعهم للنزوح إلى دول الجوار
، وهو ما قاله كيربي في بداية الأزمة".
واعتبر أن "الأنباء عن حشد 2000 جندي أمريكي لدعم إسرائيل ليس انخراطا أمريكيا في الحرب"، لافتا إلى أن مهمة هذه القوات قد تكون لتحرير الأسرى، معربا عن اعتقاده أنه لا إيران ولا "حزب الله" سيدخلون الحرب، على حد قوله.