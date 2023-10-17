https://sputnikarabic.ae/20231017/تركيا-مستعدون-لأن-نكون-دولة-ضامنة-لفلسطين-في-حال-تحقيق-السلام-1082084347.html

تركيا: مستعدون لأن نكون دولة ضامنة لفلسطين في حال تحقيق السلام

تركيا: مستعدون لأن نكون دولة ضامنة لفلسطين في حال تحقيق السلام

قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، اليوم الثلاثاء، إن أنقرة مستعدة للعمل كدولة ضامنة لفلسطين إذا تم التوصل إلى اتفاق سلام. 17.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-17T05:48+0000

2023-10-17T05:48+0000

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وتقلت وسائل إعلام تركية عن فيدان، قوله إن الدول التي ستقوم بدور الضامن، خاصة لفلسطين، يجب أن تكون من المنطقة، مضيفا أن "هذا ينطبق أيضا على تركيا".وأضاف فيدان: "يجب على الدول الأخرى أن تكون ضامنة لإسرائيل، وبعد التوصل إلى اتفاق يناسب الطرفين، يجب على الدول الضامنة أن تتحمل مسؤولية الوفاء بمتطلباته، وبهذه الطريقة فقط يمكن تحقيق السلام الدائم".وأكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في وقت سابق، أن إرسال حاملة طائرات أمريكية إلى المنطقة وقصف مطاري حلب ودمشق، قد يتسبب بانتشار الصراع إلى أجزاء أخرى من المنطقة.وقال أردوغان، في اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، نشرته الرئاسة الإيرانية، يوم أمس الاثنين: "أعمال مثل قدوم حاملات الطائرات الأمريكية إلى المنطقة وقصف مطاري حلب ودمشق، قد يتسبب بانتشار الصراع إلى أجزاء أخرى من المنطقة، وندين هذه التصرفات".وأكد أردوغان ضرورة وقف إطلاق النار بين الإسرائيليين والفلسطينيين، في أسرع وقت ممكن.وأشار إلى أن "إنهاء الصراع بين إسرائيل وفلسطين في أسرع وقت ممكن يشكل أهمية للسلام الإقليمي والعالمي"، مشددا على ضرورة تجنب الخطوات التي من شأنها تصعيد التوتر بين إسرائيل وفلسطين.

https://sputnikarabic.ae/20231017/إيران-تحذر-من-تحرك-وقائي-للمقاومة-قد-يكون-متوقعا-في-الساعات-المقبلة-1082083950.html

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العالم, أخبار تركيا اليوم, الأعتراف بدولة فلسطين