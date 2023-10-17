https://sputnikarabic.ae/20231017/تصويت-هل-يجبر-طوفان-الأقصى-الغرب-على-الاختيار-بين-دعم-أوكرانيا-أو-إسرائيل؟-1082087128.html

تصويت... هل يجبر "طوفان الأقصى" الغرب على الاختيار بين دعم أوكرانيا أو إسرائيل؟

تصويت... هل يجبر "طوفان الأقصى" الغرب على الاختيار بين دعم أوكرانيا أو إسرائيل؟

أعلنت الدول الغربية بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية دعمها لإسرائيل منذ بداية عملية "طوفان الأقصى" على يد "كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس"،... 17.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-17T07:30+0000

2023-10-17T07:30+0000

2023-10-17T07:35+0000

طوفان الأقصى

إسرائيل

العالم

الولايات المتحدة الأمريكية

استطلاعات الرأي

أخبار فلسطين اليوم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0a/0e/1082002383_0:0:1232:693_1920x0_80_0_0_fdb8956262e602757cc352d986e22866.jpg

حيث أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، أن الولايات المتحدة أرسلت حاملة طائرات إلى المنطقة لردع أطراف ثالثة عن توسيع التصعيد حول إسرائيل، ما يعكس الدعم الأمريكي القوي لإسرائيل.ووجّه وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، بنشر المجموعة الهجومية لحاملة الطائرات "جيرالد فورد" في شرق البحر الأبيض المتوسط "لتعزيز جهود الردع الإقليمية الأمريكية".وأعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، وجّه بتقديم دعم إضافي إلى إسرائيل.وجاء في البيان أن "الرئيس أمر بتقديم دعم إضافي إلى إسرائيل في "مواجهة هذا الهجوم الإرهابي غير المسبوق الذي تشنه حماس"، وفق البيان.وأكد منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأمريكي التابع للبيت الأبيض، جون كيربي، أن الولايات المتحدة تعتزم مواصلة تقديم الدعم لأوكرانيا، على الرغم من الأحداث الجارية في إسرائيل.إلا أن العديد من الخبراء تحدثوا عن عجز أمريكا والغرب عموما عن دعم إسرائيل وأكرانيا عسكريا وماليا سوية، بسبب نقص الذخائر بعد استنفاذها في أوكرانيا وسوء الوضع الاقتصادي والتضخم الذي يعصف بالاقتصادات الغربية.إقرأ أيضا... جنرال أمريكي: الجيش الأمريكي ضعيف وغير قادر على القيام بعمليات متعددة خارج الحدود.صحفي أمريكي: الصراع في الشرق الأوسط قد يفلس أمريكا ويتسبب بحرب نووية مع إيران.

https://sputnikarabic.ae/20231010/وزير-الدفاع-الأمريكي-يوجه-قوات-العمليات-الخاصة-الأمريكية-لتقديم-دعم-لإسرائيل-1081877294.html

إسرائيل

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

طوفان الأقصى, إسرائيل, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, استطلاعات الرأي, أخبار فلسطين اليوم