https://sputnikarabic.ae/20231017/تصويت-هل-يجبر-طوفان-الأقصى-الغرب-على-الاختيار-بين-دعم-أوكرانيا-أو-إسرائيل؟-1082087128.html
تصويت... هل يجبر "طوفان الأقصى" الغرب على الاختيار بين دعم أوكرانيا أو إسرائيل؟
تصويت... هل يجبر "طوفان الأقصى" الغرب على الاختيار بين دعم أوكرانيا أو إسرائيل؟
أعلنت الدول الغربية بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية دعمها لإسرائيل منذ بداية عملية "طوفان الأقصى" على يد "كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس"،... 17.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-17T07:30+0000
2023-10-17T07:30+0000
2023-10-17T07:35+0000
طوفان الأقصى
إسرائيل
العالم
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حيث أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، أن الولايات المتحدة أرسلت حاملة طائرات إلى المنطقة لردع أطراف ثالثة عن توسيع التصعيد حول إسرائيل، ما يعكس الدعم الأمريكي القوي لإسرائيل.ووجّه وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، بنشر المجموعة الهجومية لحاملة الطائرات "جيرالد فورد" في شرق البحر الأبيض المتوسط "لتعزيز جهود الردع الإقليمية الأمريكية".وأعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، وجّه بتقديم دعم إضافي إلى إسرائيل.وجاء في البيان أن "الرئيس أمر بتقديم دعم إضافي إلى إسرائيل في "مواجهة هذا الهجوم الإرهابي غير المسبوق الذي تشنه حماس"، وفق البيان.وأكد منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأمريكي التابع للبيت الأبيض، جون كيربي، أن الولايات المتحدة تعتزم مواصلة تقديم الدعم لأوكرانيا، على الرغم من الأحداث الجارية في إسرائيل.إلا أن العديد من الخبراء تحدثوا عن عجز أمريكا والغرب عموما عن دعم إسرائيل وأكرانيا عسكريا وماليا سوية، بسبب نقص الذخائر بعد استنفاذها في أوكرانيا وسوء الوضع الاقتصادي والتضخم الذي يعصف بالاقتصادات الغربية.إقرأ أيضا... جنرال أمريكي: الجيش الأمريكي ضعيف وغير قادر على القيام بعمليات متعددة خارج الحدود.صحفي أمريكي: الصراع في الشرق الأوسط قد يفلس أمريكا ويتسبب بحرب نووية مع إيران.
https://sputnikarabic.ae/20231010/وزير-الدفاع-الأمريكي-يوجه-قوات-العمليات-الخاصة-الأمريكية-لتقديم-دعم-لإسرائيل-1081877294.html
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طوفان الأقصى, إسرائيل, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, استطلاعات الرأي, أخبار فلسطين اليوم
طوفان الأقصى, إسرائيل, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, استطلاعات الرأي, أخبار فلسطين اليوم
تصويت... هل يجبر "طوفان الأقصى" الغرب على الاختيار بين دعم أوكرانيا أو إسرائيل؟
07:30 GMT 17.10.2023 (تم التحديث: 07:35 GMT 17.10.2023) تابعنا عبر
أعلنت الدول الغربية بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية دعمها لإسرائيل منذ بداية عملية "طوفان الأقصى" على يد "كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس"، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.
حيث أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، أن الولايات المتحدة أرسلت حاملة طائرات إلى المنطقة لردع أطراف ثالثة عن توسيع التصعيد حول إسرائيل، ما يعكس الدعم الأمريكي القوي لإسرائيل.
ووجّه وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، بنشر المجموعة الهجومية لحاملة الطائرات "جيرالد فورد" في شرق البحر الأبيض المتوسط "لتعزيز جهود الردع الإقليمية الأمريكية".
وقال أوستن في بيان: "لقد وجهتُ بنشر المجموعة الهجومية لحاملة الطائرات "يو إس إس جيرالد فورد" إلى شرق البحر الأبيض المتوسط".
وأعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، وجّه بتقديم دعم إضافي إلى إسرائيل.
وجاء في البيان أن "الرئيس أمر بتقديم دعم إضافي إلى إسرائيل في "مواجهة هذا الهجوم الإرهابي غير المسبوق الذي تشنه حماس"، وفق البيان.
وأكد منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأمريكي التابع للبيت الأبيض، جون كيربي، أن الولايات المتحدة تعتزم مواصلة تقديم الدعم لأوكرانيا، على الرغم من الأحداث الجارية في إسرائيل.
وقال كيربي خلال مؤتمر صحفي، ردا على سؤال حول ما إذا كانت الأحداث الأخيرة في الشرق الأوسط ستؤثر على تقديم المساعدات لكييف: "نعتقد أنه من الضروري الاستمرار في مساعدة البلدين".
إلا أن العديد من الخبراء تحدثوا عن عجز أمريكا والغرب عموما عن دعم إسرائيل وأكرانيا عسكريا وماليا سوية، بسبب نقص الذخائر بعد استنفاذها في أوكرانيا وسوء الوضع الاقتصادي والتضخم الذي يعصف بالاقتصادات الغربية.