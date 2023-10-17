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https://sputnikarabic.ae/20231017/حاملتا-صواريخ-استراتيجيتان-روسيتان-تحلقان-فوق-بحر-اليابان-فيديو-1082090604.html
حاملتا صواريخ استراتيجيتان روسيتان تحلقان فوق بحر اليابان... فيديو
حاملتا صواريخ استراتيجيتان روسيتان تحلقان فوق بحر اليابان... فيديو
حلّقت حاملتا صواريخ استراتيجيتان روسيتان، اليوم الثلاثاء، من طراز "تو 95 إم إس"، فوق بحر اليابان، في رحلة استغرقت 7 ساعات. 17.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-17T09:00+0000
2023-10-17T09:00+0000
رصد عسكري
روسيا
سلاح روسيا
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ونشرت وزارة الدفاع الروسية، مقطع فيديو يظهر كيفية تحليق حاملة الصواريخ فوق بحر اليابان، وذلك برفقة طائرة مقاتلة من طراز "سو 35"، التابعة لقوات الدفاع الجوي الروسية.وقال قائد فرقة الطيران البعيد المدى، سيرغي كوبيلاش: "تم تنفيذ الرحلة بما يتوافق مع الالتزام الصارم بالقواعد الدولية لاستخدام المجال الجوي".كما أكد كوبيلاش أن "طاقم الطيران البعيد المدى يحلق بانتظام فوق المياه المحايدة في القطب الشمالي، والبحرالأسود، وشمال الأطلسي، وبحر البلطيق، والمحيط الهادي".
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رصد عسكري, روسيا, سلاح روسيا
رصد عسكري, روسيا, سلاح روسيا

حاملتا صواريخ استراتيجيتان روسيتان تحلقان فوق بحر اليابان... فيديو

09:00 GMT 17.10.2023
© Sputnik"تو - 95 إم إس"... قاذفة استراتيجية روسية بقدرات خارقة
تو - 95 إم إس... قاذفة استراتيجية روسية بقدرات خارقة - سبوتنيك عربي, 1920, 17.10.2023
© Sputnik
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حلّقت حاملتا صواريخ استراتيجيتان روسيتان، اليوم الثلاثاء، من طراز "تو 95 إم إس"، فوق بحر اليابان، في رحلة استغرقت 7 ساعات.
ونشرت وزارة الدفاع الروسية، مقطع فيديو يظهر كيفية تحليق حاملة الصواريخ فوق بحر اليابان، وذلك برفقة طائرة مقاتلة من طراز "سو 35"، التابعة لقوات الدفاع الجوي الروسية.
وقال قائد فرقة الطيران البعيد المدى، سيرغي كوبيلاش: "تم تنفيذ الرحلة بما يتوافق مع الالتزام الصارم بالقواعد الدولية لاستخدام المجال الجوي".
كما أكد كوبيلاش أن "طاقم الطيران البعيد المدى يحلق بانتظام فوق المياه المحايدة في القطب الشمالي، والبحرالأسود، وشمال الأطلسي، وبحر البلطيق، والمحيط الهادي".
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