https://sputnikarabic.ae/20231017/حماس-تصدر-بيانا-بعد-رفض-مشروع-القرار-الروسي-في-مجلس-الأمن-1082094269.html

"حماس" تصدر بيانا بعد رفض مشروع القرار الروسي في مجلس الأمن

"حماس" تصدر بيانا بعد رفض مشروع القرار الروسي في مجلس الأمن

انتقدت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، اليوم الثلاثاء، "الدول التي رفضت مشروع القرار الروسي في مجلس الأمن لوقف القتال وفتح ممرات إنسانية". 17.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-17T11:06+0000

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وحمّلت حماس، في بيان لها، هذه الدول مسؤولية استمرار نزيف دماء المدنيين في قطاع غزة"، مؤكدةً أن "تلك المواقف تمنح الاحتلال الصهيوني الضوء الأخضر لارتكاب مزيد من جرائمه وتصعيد حرب الإبادة الجماعية التي يمارسها ضد أكثر من مليوني مواطن فلسطيني، في مخالفة صريحة لكل المواثيق والأعراف والقوانين الدولية والإنسانية".وكانت روسيا قد وزعت، يوم الجمعة الماضي، مشروع القرار في مجلس الأمن، يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في منطقة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، كما دانت الوثيقة بشدة أعمال العنف والأعمال العدائية ضد المدنيين، وكل الأعمال الإرهابية.ورفض مجلس الأمن الدولي مشروع القرار الذي قدمته البعثة الروسية الدائمة، ولم يحصل على الأصوات التسعة المطلوبة.إذ صوتت روسيا والصين والإمارات والغابون وموزمبيق لصالح القرار، فيما صوتت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا واليابان ضده، بينما امتنعت ألبانيا والبرازيل وغانا ومالطا وسويسرا والإكوادور عن التصويت.وأعرب المندوب الروسي لدى مجلس الأمن، فاسيلي نيبينزيا، اليوم الثلاثاء، عن "خيبة أمله العميقة" إزاء إفشال مشروع قرار روسيا في مجلس الأمن الدولي لوقف إطلاق النار في غزة، معتبرًا أن "المجلس رهينة أنانية الوفود الغربية".كما أعربت الصين، عن أسفها العميق لعدم قبول مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة مشروع القرار الإنساني الروسي الذي يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة.وأعلن القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، محمد الضيف، يوم السبت 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية".وقال الضيف في بيان: "الضربة الأولى والتي استهدفت مواقع العدو ومطاراته وتحصيناته العسكرية قد تجاوزت 5 آلاف صاروخ وقذيفة".وأعلن بعدها الجيش الإسرائيلي بدء عملية "السيوف الحديدية"، وشن غارات قوية على قطاع غزة، بالإضافة إلى اشتباكات مع مقاتلي "حماس" داخل المستوطنات.وأمس الاثنين، أعلن أبو عبيدة المتحدث باسم "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" أن عدد الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة يتراوح بين 200 إلى 250.وفي اليوم ذاته، أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانييل هاغاري، في مؤتمر صحفي، أنه تم التواصل مع عائلات 199 مختطفًا إسرائيليًا.بينما أفادت القناة "12" الإسرائيلية بأنه "تم إطلاق آلاف الصواريخ على إسرائيل، فيما تسلل عشرات الإرهابيين إلى الأراضي الإسرائيلية"، بينما تشن الطائرات الإسرائيلية غارات عنيفة على مواقع "حماس" في قطاع غزة.

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