https://sputnikarabic.ae/20231017/حماس-تعلن-مستعدة-للإفراج-الفوري-عن-الرهائن-المدنيين-إذا-تم-التوصل-إلى-وقف-إطلاق-النار---عاجل-1082125157.html
"حماس" تعلن استعدادها للإفراج الفوري عن الرهائن إذا تم التوصل إلى وقف إطلاق النار
"حماس" تعلن استعدادها للإفراج الفوري عن الرهائن إذا تم التوصل إلى وقف إطلاق النار
أعلنت حركة "حماس" الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، أنها مستعدة للإفراج الفوري عن الرهائن المدنيين إذا تم التوصل إلى وقف إطلاق النار، وذلك على خلفية القصف الإسرائيلي... 17.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-17T20:26+0000
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وقال عضو المكتب السياسي لحركة حماس، موسى أبو مرزوق، في تصريحات إعلامية: "إذا تم التوصل إلى وقف لإطلاق النار، فلن تكون لدينا مصلحة في احتجاز هؤلاء الأشخاص (الرهائن)".وأشار مرزوق إلى أنه "بسبب القصف الإسرائيلي المكثف، يتعذر نقل الرهائن وإطلاق سراحهم". وأضاف: "لا يمكننا أن نفعل ذلك دون وقف إطلاق النار".وقصف الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، المستشفى الأهلي العربي (المعمداني) في حي الزيتون بمدينة غزة، ما أسفر عن مقتل وإصابة المئات.وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية، بأن طائرات إسرائيلية شنت غارة على المستشفى أثناء تواجد آلاف الفلسطينيين النازحين الذين لجأوا إليه، بعد أن دمرت منازلهم، وبحثوا عن مكان آمن.ونقلت الوكالة عن مصادر طبية بأن "500 مواطن على الأقل، ما بين شهيد وجريح، وصلوا إلى مستشفى الشفاء الطبي من موقع القصف".بدوره، أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الحداد وتنكيس الأعلام لمدة 3 أيام حدادا على ضحايا مستشفى المعمداني في قطاع غزة، بعد استهدافه من قبل الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء.كما قرر الرئيس الفلسطيني مغادرة الأردن، رافضا لقاء بايدن في القمة الرباعية المرتقبة احتجاجا على قصف إسرائيل لمستشفى المعمداني في غزة.
https://sputnikarabic.ae/20231017/الرئيس-الفلسطيني-ينسحب-من-قمة-الأردن-الرباعية-غدا-إثر-قصف-مستشفى-المعمداني---عاجل-1082124023.html
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أخبار فلسطين اليوم, حركة حماس, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار قطاع غزة, العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار
أخبار فلسطين اليوم, حركة حماس, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار قطاع غزة, العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار
"حماس" تعلن استعدادها للإفراج الفوري عن الرهائن إذا تم التوصل إلى وقف إطلاق النار
20:26 GMT 17.10.2023 (تم التحديث: 20:44 GMT 17.10.2023) تابعنا عبر
أعلنت حركة "حماس" الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، أنها مستعدة للإفراج الفوري عن الرهائن المدنيين إذا تم التوصل إلى وقف إطلاق النار، وذلك على خلفية القصف الإسرائيلي لمستشفى المعمداني في قطاع غزة، والذي أسفر عن سقوط مئات الضحايا والجرحى من المواطنين الفلسطينيين.
وقال
عضو المكتب السياسي لحركة حماس، موسى أبو مرزوق، في تصريحات إعلامية: "إذا تم التوصل إلى وقف لإطلاق النار، فلن تكون لدينا مصلحة في احتجاز هؤلاء الأشخاص (الرهائن)".
وأشار مرزوق إلى أنه "بسبب القصف الإسرائيلي المكثف، يتعذر نقل الرهائن وإطلاق سراحهم".
وأضاف: "لا يمكننا أن نفعل ذلك دون وقف إطلاق النار".
وقصف الجيش الإسرائيلي
، اليوم الثلاثاء، المستشفى الأهلي العربي (المعمداني) في حي الزيتون بمدينة غزة، ما أسفر عن مقتل وإصابة المئات.
وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية، بأن طائرات إسرائيلية شنت غارة على المستشفى أثناء تواجد آلاف الفلسطينيين النازحين الذين لجأوا إليه، بعد أن دمرت منازلهم، وبحثوا عن مكان آمن.
ونقلت
الوكالة عن مصادر طبية بأن "500 مواطن على الأقل، ما بين شهيد وجريح، وصلوا إلى مستشفى الشفاء الطبي من موقع القصف".
بدوره، أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الحداد وتنكيس الأعلام لمدة 3 أيام
حدادا على ضحايا مستشفى المعمداني في قطاع غزة، بعد استهدافه من قبل الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء.
كما قرر الرئيس الفلسطيني مغادرة الأردن
، رافضا لقاء بايدن في القمة الرباعية المرتقبة احتجاجا على قصف إسرائيل لمستشفى المعمداني في غزة.